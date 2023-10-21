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YouTube مشكلة برامج مكافحة القرصنة تضر بشركة Google Entertainment؟

MSNBC / فاينانشيال تايمز تنشر قصة حول كيفية القيام بذلك YouTubeقد يؤدي فشل Google في الانتهاء من “جزء أساسي من برنامج مكافحة القرصنة كما وعدت” إلى فرض عقبة أمام Google وعلاقاتها في صناعة الإعلام والترفيه.

نظرًا لأن كل وسائل الإعلام تقريبًا تستخدم الآن Google Earth والخدمات الأخرى التي تحمل علامة Google التجارية في قصصها، فقد يكون هذا مبالغًا فيه بعض الشيء.

ولكن نظرا YouTubeتاريخ النجاح مع NBC وNBC.com جنبًا إلى جنب مع الخلافات الكوميدية المركزيةقد تكون النتيجة النهائية هي رمي العملة أو الاعتماد على علاقات الاستوديو الحالية.

ومع ذلك، إذا كانت Google وYahoo وAsk.com وMSN Live Search تستعد لعقود جديدة موجهة للبحث والفيديو والوسائط والترفيه في عام 2007 وGoogle. YouTube لا تزال جهود مكافحة القرصنة منقوصة، وقد يؤدي ذلك إلى بعض الاحتكاك… ربما من بعض الإدارات القانونية.

من ريتشارد ووترز من الفايننشال تايمز:

YouTube وقالت يوم الجمعة إن التكنولوجيا لن يتم إطلاقها رسميًا هذا العام YouTubeتم إغلاق مكاتب الشركة حتى العام الجديد. ورغم أنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل حول الموعد الذي سيصبح فيه النظام متاحا رسميا، إلا أنها قالت إن اختبارات النظام جارية مع بعض شركات الإعلام منذ أكتوبر/تشرين الأول، وإن النظام لا يزال “على المسار الصحيح”.

لقد أوضحت شركات الموسيقى الرائدة بالفعل أنها ترى الانتهاء من ذلك YouTubeوتعتبر تكنولوجيا مكافحة القرصنة خطوة مهمة في أي تعاون أوثق. قد يؤدي الفشل في بناء أنظمة مناسبة لحماية أصحاب حقوق الطبع والنشر إلى زيادة مخاطر اتخاذ إجراءات قانونية ضد الموقع.

ألمح دوج موريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة يونيفرسال ميوزيك، إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضده YouTube في أواخر الصيف الماضي، متهمة إياها وماي سبيس بأنهما “منتهكان للمحتوى”. [that] مدينون لنا بعشرات الملايين من الدولارات”. واصلت شركة Universal رفع دعوى قضائية ضد موقع MySpace ولكنها كانت إحدى الشركات التي عقدت شراكة معها YouTube، يعتمد جزئيًا على قدرة نظام تحديد المحتوى الموعود على تعقب الموسيقى المحمية بحقوق الطبع والنشر.

نصيحة القبعة ل باري @ محرك البحث الأرض.