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YouTube هدف استحواذ ياهو؟

YouTube هدف استحواذ ياهو؟

سي نت التقارير على ظاهرة موقع الفيديو YouTube الحصول على 8 ملايين دولار من تمويل رأس المال الاستثماري الجديد. أجرؤ على قول ذلك: YouTube هو ماي سبيس لعالم الفيديو عبر الإنترنت، بالمعنى الحرفي والمجازي.

أود أن أزعم ذلك YouTube هو بالضبط نوع الموقع الذي تقدمه Yahoo! أحب أن يكون في مستقرها لبدء استخدام الفيديو (جادل البعض بأن الاستخدام كان الأساس المنطقي وراء لذيذ اكتساب). أنا لا أبني توقعاتي على أي شيء سوى المنطق. ولكن مع نموها السريع وتمويل رأس المال الاستثماري الجديد، YouTube يتحرك بسرعة إلى ما هو أبعد من حالة الاستحواذ السهل. سوف يراهن أصحاب رأس المال المغامر على أن النمو سيؤدي إلى مضاعف أكبر وقد يصمد أمام بعض الأموال الكبيرة حقًا.

اشترت شركة AOL شركة Truveo العام الماضي وتضع رهانات كبيرة على الفيديو عبر الإنترنت. أشك في أن AOL ستحاول الاستيلاء على الموقع (بالإضافة إلى Truveo التي تمتلك SingingFish). من المحتمل أن تكتشف Google أنها تستطيع تنمية استخدام الفيديو الخاص بها بشكل عضوي ومن غير المحتمل أن تكون مستحوذًا. أنا أيضًا لا أرى أن Microsoft تشتري الموقع. بخلاف ياهو!، من المرجح أن تكون هناك شركة إعلام تقليدية مثل Viacom أو Fox/News Corp.

سوف نرى . . .

ذات صلة: جوناثان ميلر من AOL يناقش الفيديو عبر الإنترنت (وجهود AOL) ويتوقع أن يتفوق الإنترنت على التلفزيون. أتفق مع ميلر في أن الفيديو عبر الإنترنت سيكون ضخمًا. في الواقع، كما قال اثنان من أعضاء اللجنة في مؤتمر مجموعة كيلسي الأخير، سوف ننظر إلى هذه المرحلة من الإنترنت باعتبارها فترة غريبة عندما كان النص هو المهيمن. لكن الوسائط الغنية (الصوت/الفيديو) ستكون إحدى الطرق الأساسية التي يستهلك بها الأشخاص المعلومات عبر الإنترنت. انظر إلى مدى نجاح صحيفة نيويورك تايمز في مجال الفيديو وكيف أنها تضيف المزيد والمزيد من “الوسائط المتعددة”.