ستساعدك المقالة التالية:

YouTube وتوافق Google على إزالة مقاطع فيديو Viacom

يجب أن يشعر تشاد وستيف (والمستثمرون لديهما) بالسعادة لأنهما لا يمتلكانها YouTube أي أكثر من ذلك. بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق (على ما يبدو) مع شركة فياكوم، YouTube قالت إنها ستلتزم بطلب الشركة وستسحب 100 ألف مقطع فيديو. من وول ستريت جورنال شرط:

YouTubeوقالت وحدة تابعة لشركة جوجل إنها ستلتزم بالطلب. “من المؤسف أن شركة فياكوم لن تتمكن بعد الآن من الاستفادة منها YouTubeجمهورها الشغوف الذي ساعد في الترويج للعديد من عروض Viacom،” أ YouTube قال ممثل.

وداعا مرة أخرى العرض اليومي.

أحد المفاتيح الرئيسية ل YouTubeكان نمو ونجاح الشركة هو توفر المحتوى الاحترافي ذي العلامة التجارية. الفكرة هي: يمكنني كتابة أي شيء والعثور على محتوى الفيديو ذي الصلة. وبينما العديد من المستخدمين المتحمسين ل YouTube ربما لن يتأثر بالفقدان الدائم لهذه المادة، فإن الجمهور “العادي” سيجد الموقع أقل إثارة للاهتمام ومن المحتمل أن يتخلّى عنه بمرور الوقت.

هل يعتبر امتثال جوجل ببساطة بمثابة “خدعة” شركة فياكوم؟ هل هذه لعبة “الدجاجة” عالية المخاطر يتم لعبها في الأماكن العامة؟

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جريج ستيرلنج هو المدير المؤسس لشركة Sterling Market Intelligence، وهي شركة استشارية وأبحاث تركز على سلوك المستهلك والمعلن عبر الإنترنت والعلاقة بين الإنترنت ووسائل الإعلام التقليدية، مع التركيز على السوق المحلية.