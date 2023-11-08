ستساعدك المقالة التالية: YouTube يتم إضافة “مقابض” إلى أسماء المستخدمين. ما فائدة المبدعين والعلامات التجارية؟

يبدو أنه سيتعين عليك العثور على اسم مستخدم جديد لحسابك YouTube قناة.

مع نمو TikTok، تريد المزيد من المنصات أن تبدو مثله (وأن تكون مثله). ومن هنا جاء إدخال YouTube السراويل ليست من قبيل الصدفة. الآن، ستتبنى أكبر منصة لمقاطع الفيديو مقابض @username لمنشئي المحتوى والقنوات – وهو أمر لم يأتي من TikTok، مثل جميع القنوات الاجتماعية الرئيسية مثل Instagram, Facebook و Twitter استخدمه أيضًا.

ستكون هذه هي الطريقة الجديدة لمشاركة اسم أو عنوان url لملف YouTube قناة.

المبادرة بدأت بالفعل، ولكن ليس للجميع. خلال شهر أكتوبر، ستُعلم المنصة منشئ المحتوى عندما يحين دوره لتغيير اسم المستخدم الخاص به.

مقبض فريد من نوعه لك YouTube حساب

تماما مثل Twitter, Instagramوتيك توك، يجب أن يكون اسم المستخدم فريدًا.

ومع ذلك، يدرك المطورون أن بعض منشئي المحتوى لديهم بالفعل عناوين URL مخصصة لقنواتهم. وفي هذه الحالات، ليست هناك حاجة لتحديث الروابط. سيتم إعادة توجيههم تلقائيًا إلى منشئ المحتوى.

ومن الناحية النظرية، إليك بعض التحسينات التي سنراها بعد هذا التحديث:

سيكون من الأسهل أن نذكر الخالق؛

سوف يساعد في الوصول.

سيكون هناك حضور مميز وفرصة للعلامة التجارية YouTube.

ما الجديد في ذلك؟

المقابض نفسها لا تقدم شيئًا جديدًا. أتذكر كيف Twitter كان الأول في تعميم هذه الميزات. كان من السهل جدًا تذكر اسم المستخدم الخاص بصديقك أو الفنانين المفضلين الذين تريد متابعتهم.

ومع ذلك، فقد أبدى بعض المستخدمين بعض الانزعاج بشأن عدم قدرتهم على تغيير مقبضهم بالسرعة التي أظهرها بعض المستخدمين. وهذا يعني أنه إذا كان لديك اسم شائع جدًا مثل “John Doe”، فقد تجد صعوبة في محاولة العثور على اسم مستخدم جديد. لذا، عليك أن تكون مبدعًا جدًا.

عدم القدرة على اختيار بلدي @YouTube التعامل مع قنواتي يسبب قلقًا طفيفًا. أريد فقط أن أعرف أن لدي كل الأسماء التي أحتاجها للقنوات التي أديرها. 🤦‍♂️ – كريس 🎥🎙 (@ChrisHonniball) 11 أكتوبر 2022



إذا كان لديك عنوان URL مخصص، فسوف يحمل المقبض تلقائيًا. ثم يمكنك تغييره إذا كنت تريد. للأسف، YouTube إذا لم يتم طرح هذا للجميع في نفس الوقت، فسيتمكن الأشخاص المبكرون من المطالبة باسم ليس عنوان URL مخصصًا أولاً و/أو القرفصاء. – دي نيمين (@DeeNimmin) 11 أكتوبر 2022



أهمية استراتيجيات القنوات المتقاطعة

المسوق الجيد يفهم ذلك ليست كل وسائل التواصل الاجتماعي مربحة لنفس العلامات التجارية. ومع ذلك، من المحتمل أن جمهورك يتابعك على أكثر من مجرد منصة واحدة. كما أن الجمهور ليس هو نفسه دائمًا. لذلك، لا بأس إذا كنت على YouTube والتيك توك في نفس الوقت.

إذا فهمت سمة القنوات المتقاطعة للتسويق الرقمي، تريد أن يجدك الأشخاص في المساحات التي تتواجد فيها. ويبدو أنه باستخدام هذه المقابض الجديدة YouTube يدعو منشئي المحتوى إلى مشاركة اسم المستخدم الخاص بهم بطريقة أكثر سهولة وعملية. ونتيجة لذلك، هناك المزيد من الإمكانيات لمشاركتها عبر الإنترنت وغير متصل.

هل يريد الجميع أن يصبحوا TikTok؟

أولاً، YouTube السراويل القصيرة، الآن مقابض جديدة. ومن المثير للاهتمام للغاية كيف تبحث المنصات القديمة عن طرق جديدة لجذب الأجيال القادمة والبقاء على صلة بالأعمال التجارية. لكن، YouTube ستظل رائدة عندما يتعلق الأمر بالمحتوى الأطول، مثل ملفات الفيديو الصوتية.

ومع ذلك، قد يواجه بعض منشئي المحتوى صعوبة في العثور على اسم مستخدم (إذا لم يكن مستخدمًا بالفعل)، حيث سيتم تطبيق هذه المبادرة تدريجيًا لبقية الشهر. ونتيجة لذلك، سيحصل بعض المبدعين على امتياز تغيير مقابضهم أولاً.

في النهاية، هذا هو جوهر التسويق الرقمي: التكيف مع احتياجات السوق والتغلب على التغييرات.