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YouTube يصبح متعدد اللغات

مع التوجه الحالي نحو الترجمة بين تطبيقات الويب 2.0، كان من الطبيعي أن يكون الموقع الأول لمشاركة وتحميل الفيديو، YouTube، يجعل خدماتها متاحة بمختلف اللغات. الرسمي YouTube مدونة تعلن عن توفر YouTubeبوابة الويب باللغة المحلية للبرازيل وفرنسا وأيرلندا وإيطاليا واليابان وهولندا وبولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة. هذه المترجمة YouTube تتم ترجمة المواقع بالكامل إلى اللغة المحلية من خلال الصفحات الرئيسية والمحتوى ووظائف البحث المحلية.

نحن متحمسون للغاية لتقديم YouTube بلغات العديد من مستخدمينا، لأنه يسمح للأشخاص بالتعبير عن أنفسهم والتوحد حول مقاطع فيديو مثيرة للاهتمام وذات صلة. نحن نتطلع إلى رؤية المجتمعات تتطور بين الأشخاص في مجتمعاتهم المحلية وكذلك بين الأشخاص في جميع أنحاء العالم.

من خلال إطلاق نسخة اللغات المختلفة من YouTube، وتأمل بوابة مشاركة الفيديو في تشجيع تحميل المزيد من المحتوى المترجم على المواقع المختلفة. كلما تم تحميل المزيد من المحتويات المحلية، كلما زاد عدد المستخدمين المحليين إلى الموقع. واعتماداً على نجاح هذه المواقع المحلية الأولية، YouTube سوف نمضي قدمًا في تضمين المزيد من إصدارات اللغات في الأيام القادمة.

أثناء انتظار أ YouTube الإصدار بلغتك الخاصة، مثلي، قد ترغب في التحقق من الموقع التالي YouTube المواقع المحلية في هذه الأثناء.