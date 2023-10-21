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YouTube.com وفيريزون: فيديو الجوال

هنا وول ستريت جورنال (مطلب فرعي) على الصفقة:

الاتفاق مع فيريزون هو YouTubeأول صفقة رئيسية لـ’s Media: مع شركة اتصالات لاسلكية حيث تحاول توسيع مدى وصول محتوى الفيديو عبر الإنترنت الخاص بها إلى ما هو أبعد من أجهزة الكمبيوتر الشخصية. YouTubeالتي استحوذت عليها شركة الإنترنت ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا مقابل 1.65 مليار دولار، اجتذبت جمهوراً كبيراً لمقاطع الفيديو الموجودة على موقعها، والتي تتكون أساساً من أفلام الهواة والأفلام المنزلية ومقاطع من البرامج التلفزيونية والعروض الموسيقية.

الآن YouTube هو الذهاب المحمول. سوف تتمتع شركة Verizon Wireless، وهي مشروع مشترك بين شركة Verizon Communications Inc. وVodafone Group PLC، بحقوق حصرية لـ YouTubeمحتوى الهاتف المحمول لفترة “محدودة”. لن تقول الشركات إلى متى. متأخر , بعد فوات الوقت، YouTube ومن المرجح أن تسعى إلى إقامة شراكات مماثلة مع شركات الاتصالات الخلوية الرائدة الأخرى، بما في ذلك شركة Cingular Wireless، وهي مشروع مشترك بين AT&T Inc. وBellSouth Corp. وSprint Nextel Corp. وT-Mobile USA Inc. . .

في الوقت الحالي، ستتفوق Verizon على المنافسين حيث يبحث جميع اللاعبين في صناعة الهواتف المحمولة عن محتوى يجذب المستخدمين للدفع مقابل مشاهدة مقاطع الفيديو على الشاشة الصغيرة. ابتداءً من أوائل ديسمبر، ستقوم شركة Verizon باختيار YouTube مقاطع الفيديو متاحة لعملائها البالغ عددهم 57 مليونًا. ستقوم Verizon بتحديث بياناتها YouTube العروض يوميا. للحصول على المحتوى، يتعين على المستهلكين الاشتراك في خدمة الوسائط “V Cast” من شركة Verizon، والتي تكلف 15 دولارًا شهريًا، أو 3 دولارات للوصول اليومي، وتعمل فقط مع هواتف معينة.

YouTube في حد ذاته لن يجذب أي شخص من Sprint أو AT&T وما إلى ذلك إلى Verizon. ولكن إذا كان الأشخاص يفكرون بالفعل في التبديل، فهذا يضيف إلى قائمة الأسباب المحتملة للذهاب إلى Verizon.

ومع الفيديو المحمول يأتي ما قبل التشغيل بالطبع. . . من المحتمل أن تكون هذه أداة للعلامة التجارية عبر الهاتف المحمول أكثر فعالية في نهاية المطاف من الإعلانات على شبكة الإنترنت.

لقد أبدى المستهلكون بعض الاهتمام بفيديو الهاتف المحمول ولكن ليس بالقرب مما تشير إليه هذه الضجة والتوقعات. يعد الفيديو القصير مناسبًا للهواتف المحمولة أكثر من المقاطع الكاملة في الوقت الحالي. (ولكن انظر “فيديو الجوال: نعم أم لا؟“)

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هنا قطعة نيويورك تايمز على الصفقة. من غير المرجح أيضًا أن تبيع Verizon العديد من اشتراكات VCast على أساس YouTube محتوى. كجزء من خطة بيانات غير محدودة، قد تكون القصة مختلفة.

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جريج ستيرلنج هو المدير المؤسس لشركة Sterling Market Intelligence، وهي شركة استشارية وأبحاث تركز على سلوك المستهلك والمعلن عبر الإنترنت والعلاقة بين الإنترنت ووسائل الإعلام التقليدية، مع التركيز على السوق المحلية.