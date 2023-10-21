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YouTube.com يعيد إطلاق مسيرة آل يانكوفيتش المهنية

بعد قراءة قصة حول كيفية استخدام الشركات المحلية لموقع MySpace لجذب العملاء، اطلعت أيضًا على تغطية CNN المذهلة حول كيفية استخدام موقع MySpace لجلب العملاء. YouTube لقد بث حياة جديدة في مهنة رجل البولكا المحب للمحاكاة الساخرة، والعبقري الكوميدي ونجم الفيلم السينمائي الناجح البالغ من العمر 20 عامًا. التردد فوق العالي، غريب ال يانكوفيتش.

أحدث ألبوم لـ Weird Al، “Straight Outta Lynwood،” وصل إلى قائمة أفضل 10 لوحات إعلانية لأول مرة في مسيرة آل المهنية (نعم، حتى Polka Party وEat It لم يصلا إلى المراكز العشرة الأولى منذ 27 عامًا تقريبًا).

يجب على يانكوفيتش أن ينسب الفضل إلى جماهير YouTube لتأجيج الطلب على أغنيته المنفردة الجديدة “White and Nerdy”.

قال يانكوفيتش لشبكة CNN: “كنت قد شطبت نوعًا ما فرصة الحصول على أغنية ناجحة أخرى، نظرًا لأن شركات التسجيلات لم تكن تصدر علامات تجارية حقًا”. “بقدر ما يتذمر الناس من أن الإنترنت يحرم الفنانين من المبيعات، فقد كان بمثابة أداة ترويجية ضخمة بالنسبة لي.”

تم “تسريب” الفيديو على YouTube قبل إصداره رسميًا وكل ما فعله آل منذ ذلك الحين كان ذهبيًا.

من سي إن إن:

بمجرد وصول “Nerdy” إلى منافذ البيع مثل YouTube، لم يكن هناك ما يمنعه. يقول دان ماكتا، كبير مديري التسويق في Zomba Label Group: “كنا نعلم من خلال فيلم Nerdy أنه توصل إلى شيء ذي صلة بشكل لا يصدق بأجيال مختلفة”. “كان الأطفال يكتشفونه كفنان جديد.”

على ماي سبيس:

كما جمع يانكوفيتش أيضًا 155 ألف صديق على موقع MySpace منذ انضمامه إلى الموقع في يوليو – ويقول إنه أضافهم جميعًا شخصيًا. “لقد كنت أكثر إرضاءً قليلاً. والآن أقوم فقط بالنقر بأسرع ما يمكن.”

Apple اي تيونز :

تم إدراج أغنية “Nerdy” بأمان في قائمة أفضل خمسة أغاني على iTunes خلال الأسابيع القليلة الماضية.