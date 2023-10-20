ستساعدك المقالة التالية: إطلاق خدمات ناشري Yahoo Mobile

قدمت شركة Yahoo في الأسبوع الماضي تجربة البحث عبر الهاتف المحمول oneSearch لغالبية الهواتف المحمولة التي توفر إمكانية الوصول إلى الإنترنت. تعمل “ياهو” هذا الأسبوع على تعزيز سيطرتها المبتكرة على سوق البحث على الأجهزة المحمولة من خلال مجموعة من الخدمات التي تمكن الناشرين من زيادة اكتشاف المحتوى الخاص بهم وتوزيعه وتحقيق الدخل منه عبر OneSearch؛ خدمات ناشري ياهو موبايل.

يعد هذا بمثابة وصول كبير من Yahoo إلى مجتمع الناشرين على الويب، حيث يتمكن المزيد والمزيد من المستخدمين من الوصول إلى المعلومات والبحث عبر هواتفهم المحمولة، والناشرين الذين يستفيدون من هذه الخدمات (خاصة الشركات المحلية والشركات التي تجتذب مستخدمي الهاتف المحمول؛ مثل (المطاعم ودور السينما والمتاجر والمحلات… إلخ) ستحقق تقدمًا في منافساتها.

الخدمات الرئيسية التي تطلقها Yahoo Mobile هي شبكة Yahoo Mobile Ad Network وYahoo Mobile Content Engine وYahoo Mobile Site Submit وYahoo Mobile Media Directory.

ياهو! شبكة إعلانات الجوال

ياهو! ستسمح شبكة إعلانات الهاتف المحمول لناشري الأجهزة المحمولة بعرض إعلانات مشتركة على محتوى وخدمات الأجهزة المحمولة الخاصة بهم. سيتمكن الناشرون من تحديد أشكال الإعلانات التي يريدون تشغيلها، مثل العرض أو الروابط الإعلانية أو الفيديو أو المواضع داخل اللعبة.

من خلال الجمع بين الجماهير العالمية لخدمات الهاتف المحمول المشهورة من Yahoo! وجماهير الناشرين المشاركين، قامت Yahoo! سيتم إنشاء مجموعة مشتركة من المخزون القيم. ياهو! ستستخدم قوة مبيعاتها العالمية الرائدة وتقنية خدمة الإعلانات التي أثبتت جدواها لبيع وخدمة هذا المخزون القيم للمعلنين الرائدين.

إطلاق الشركاء في Yahoo! تشمل شبكة إعلانات الهاتف المحمول MobiTV، الشركة الرائدة عالميًا في مجال خدمات التلفزيون والموسيقى المتنقلة وعريضة النطاق، وOpera، الشركة الرائدة في مجال توفير متصفحات الويب للأجهزة المحمولة، وgo2، شبكة محتوى الهاتف المحمول الرائدة التي تدعم الموقع في الولايات المتحدة. في الربع الثاني من عام 2007. ياهو! تخطط لتوسيع عدد الشركاء في Yahoo! شبكة إعلانات الجوال خلال الأشهر المقبلة.

ياهو! محرك محتوى الجوال

ياهو! سوف يقوم Mobile Content Engine بتمكين الناشرين من تقديم المحتوى الخاص بهم إلى جمهور Yahoo! المحمول. كما سيساعد أيضًا في تمكين الناشرين الذين ليس لديهم موقع للجوال أو لديهم فقط عرض محدود للجوال من توزيع المحتوى الخاص بهم بسرعة على المستهلكين على هواتفهم المحمولة.

ياهو! سيسمح Mobile Content Engine للناشرين بجعل المحتوى الخاص بهم، مثل القوائم أو المقالات، قابلاً للاكتشاف للمستهلكين من خلال دمجه في Yahoo! com.oneSearch. على سبيل المثال، يمكن لشركة عقارية نشر قائمة بالمنازل المعروضة للبيع، مما يمكّن المستهلك من العثور عليها والحصول على معلومات القائمة التفصيلية التي يحتاجها، كل ذلك من خلال Yahoo! com.oneSearch.

ياهو! دليل الوسائط المتنقلة

ياهو! سيسمح دليل الوسائط المحمولة للناشرين بجعل محتوى الوسائط المحمولة الخاص بهم قابلاً للوصول مباشرة من خلال Yahoo! com.oneSearch. يمكن للناشرين تقديم كتالوج لمحتواهم مثل نغمات الرنين والألعاب والفيديو والتطبيقات.

ياهو! سيجمع دليل الوسائط المتنقلة بين الخبرة التحريرية لشركة Yahoo! وتقنية البحث المبتكرة وقوة التقييمات والمراجعات من موقع Yahoo! المجتمع لدفع اكتشاف وسائل الإعلام المتنقلة. على سبيل المثال، يمكن لناشر ألعاب الهاتف المحمول إرسال قائمة بألعابه، مما يمكّن المستهلك من اكتشاف اللعبة بسهولة أكبر، والحصول على المعلومات ذات الصلة مثل التقييمات والمراجعات، كل ذلك من خلال Yahoo! oneSearch، وكذلك انتقل إلى موقع الجوال الخاص بالناشرين للحصول على اللعبة.

ياهو! إرسال موقع الجوال

ياهو! سيسمح إرسال موقع الهاتف المحمول للناشرين بتقديم معلومات حول موقع الهاتف المحمول الخاص بهم، مثل الوصف والعلامات ذات الصلة، لضمان فهرسة مواقعهم بدقة وإتاحتها للمستهلكين من خلال Yahoo! com.oneSearch. على سبيل المثال، يمكن لأحد الفنادق إرسال موقع الهاتف المحمول الخاص به، بما في ذلك الوصف والعلامة، مما يتيح للمسافرين في عطلة نهاية الأسبوع العثور على موقعهم ومعرفة ما إذا كان لا يزال لديهم غرف متاحة من خلال Yahoo! com.oneSearch.

ياهو! سيتم إطلاق خدمات الناشر عبر الأجهزة المحمولة اليوم في 19 دولة، بما في ذلك الأرجنتين والبرازيل وكندا وفرنسا وألمانيا وإندونيسيا والهند وأيرلندا وإيطاليا وماليزيا والمكسيك والفلبين وسنغافورة وإسبانيا وتايوان وتايلاند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وفيتنام.