ستساعدك المقالة التالية: إطلاق محرك البحث المخصص من Google

تطلق Google محرك البحث المخصص Google غدًا الآن، والتي ستتيح للمستخدمين والناشرين إنشاء فهارس بحث Google المتخصصة الخاصة بهم والمكونة من مواقع محددة. سيتمكن الناشرون والمدونون من استخدام محرك البحث القابل للتخصيص في مدوناتهم، وسيتضمن هيكلًا لتقاسم الإيرادات مشابهًا لعرض مربع بحث Google الحالي في AdSense.

وقد علقت نائبة رئيس منتجات البحث في Google، ماريسا ماير، بأن محرك البحث المخصص من Google سيكون “أهم إطلاق ستعلن عنه Google في الأشهر الأخيرة من هذا العام.”

سيتمكن مستخدمو محرك البحث المخصص من Google من تحديد مواقع الويب التي يريدون تضمينها في عمليات البحث الخاصة بهم، والإضافة إلى هذه القائمة في المستقبل عن طريق “وضع علامات” على مواقع الويب التي يزورونها. ستعرض أي عمليات بحث نتائج من تلك الشريحة من فهرس بحث Google فقط.

وقالت جوجل أيضًا إنها أنشأت طريقة سهلة للمستخدمين “للصق” مربع بحث للمحرك المخصص على صفحات الويب الخاصة بهم، حتى يتمكن الزائرون من إجراء عمليات البحث باستخدام المعلمات المفضلة لديهم.

إن إضافة نموذج جديد ومحسّن لإيرادات البحث للناشرين والقدرة على إنشاء محرك بحث عمودي خاص بهم مدعوم من Google سيضمن تقريبًا القبول الشعبي لغزو Google الجديد في Search 2.0.

ومن المثير للاهتمام أيضًا أن نرى أن Google ستضيف علامات إلى محرك بحث Google المخصص الجديد، كما فعلت مع وضع العلامات في فيديو Google، والاقتباسات في شريط أدوات Google وفي صور Google.. توسيع استخدام عملية التعريف التعريفي المألوفة للعامة داخل جوجل.

تم جلب ظاهرة محرك البحث المخصص إلى الاتجاه السائد من خلال محركي البحث Yahoo المدعوم Rollyo وEurekster Swiki.

أطلقت شركة Yahoo أيضًا هذا الصيف أداة Yahoo Search Builder الخاصة بها هذا الصيف في SES San Jose.

–

تحديث: تم إطلاق محركات البحث المخصصة من Google. من جوجل :

قام عدد من المواقع بالفعل بإنشاء محركات بحث مخصصة. على سبيل المثال، يجمع موقع JumpUp.com التابع لشركة Intuit، والذي يوفر المعلومات والموارد للشركات الصغيرة، بين محرك بحث مخصص وسنوات خبرته في مجال الأعمال الصغيرة لتوفير الموارد الأكثر فائدة على الويب لمستخدميه. أو خذ موقع RealClimate.org، وهو موقع يقدم آراء الخبراء حول علم تغير المناخ. لقد قاموا بإنشاء مجموعة فرعية قابلة للبحث على الويب لتوفير معلومات علمية موثوقة لزوارها. وفي الاستخدام اليومي للمنتج، يمكن للمستخدمين إنشاء محركات بحث لتوجيه أصدقائهم إلى مواقع حول نجوم البوب ​​المفضلين لديهم ووضعها على صفحاتهم الرئيسية الشخصية.

فيما يلي كيفية عمل محرك البحث المخصص: تقوم المؤسسات أو الأفراد ببساطة بالانتقال إلى www.google.com/coop/cse وتحديد مواقع الويب أو الصفحات التي يرغبون في تضمينها في فهرس البحث الخاص بهم. يمكن للمستخدمين اختيار تقييد نتائج البحث الخاصة بهم لتشمل تلك الصفحات والمواقع فقط، أو يمكنهم منح هذه الصفحات والمواقع أولوية أعلى وتصنيفًا ضمن فهرس Google الأكبر لموقعهم. يمكن للمستخدمين بعد ذلك تخصيص الشكل والمظهر والوظيفة لمحرك البحث الخاص بهم.

يتم تحقيق الدخل من محركات البحث المخصصة من خلال برنامج Google AdSense حتى تتمكن من تحقيق الإيرادات باستخدامه. يمكن للجامعات والمنظمات غير الربحية والمنظمات الحكومية اختيار عدم عرض الإعلانات على نتائج البحث الخاصة بها إذا لم تكن تفضل ذلك.

أمثلة على محركات البحث المخصصة من Google أثناء العمل.

خطيب ل إريك بيلارجون