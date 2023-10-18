ستساعدك المقالة التالية: إن خفض معدلات النقر على AdSense أمر مقصود

بعد أن أشار تقرير ComScore الأخير إلى أن معدلات النقرات المدفوعة لبرنامج Google AdSense قد انخفضت بنسبة 12% مقارنة بالعام الماضي، و7% عن ديسمبر الماضي، شعرت جوجل بالحاجة إلى التعليق. وفقًا لشركة جوجل، فإن هذا الرفض مقصود ويعود إلى بعض المبادرات النوعية التي اتخذتها الشركة. ليس من المستغرب أن تؤثر الجهود المبذولة لتقليل النقرات الاحتيالية والنقرات غير المقصودة الأخرى على سعر سهم الشركة.

وفي معرض حديثه مؤخراً في مؤتمر بير ستيرنز الإعلامي في فلوريدا، قال تيم أرمسترونج، رئيس قسم الإعلانات والتجارة في جوجل في أمريكا الشمالية، إن الانخفاض الأخير في النقرات المدفوعة “كان مقصوداً من جانبنا”، ومن شأنه أن يؤدي إلى “منفعة طويلة الأجل لـ Google”. أعمالنا”.

أدت المبادرات الرامية إلى تقليل النقرات غير المقصودة، مثل تغيير المنطقة القابلة للنقر في الإعلان لتشمل فقط العنوان وعنوان URL، بدلاً من منطقة الإعلان بأكملها، إلى عدد أقل من النقرات. ومع ذلك، من الناحية النظرية، ينبغي أن يؤدي هذا إلى عدد أكبر من التحويلات، بالإضافة إلى زيادة عائد استثمار المعلنين.

من خلال الاطلاع على مختلف منتديات مشرفي المواقع الكبيرة، لاحظت أكثر من بضعة مواضيع حول انخفاض النقرات والأرباح، ومن المفهوم أن يشعر الناشرون بالقلق. على الرغم من أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت، إلا أنه عندما يكون لدى المعلنين ثقة أكبر في استثماراتهم الإعلانية عبر الإنترنت، سيكونون على استعداد لاستثمار المزيد من الأموال في حملاتهم الإعلانية، وسيكونون على استعداد لتقديم عروض أسعار أكبر للكلمات الرئيسية المرغوبة. وهذا بدوره يمكن أن يساعد في تغيير الأمور بالنسبة للناشرين أيضًا.

وبالمثل، فإن حاملي الأسهم هم أيضًا أقل من بسعادة غامرة، وهو ما يتضح من خلال ما يقرب من انخفاض 15% في أسعار الأسهم منذ نشر تقرير ComScore. وكما هو الحال مع محنة الناشرين، فبينما قد تنخفض الإيرادات على المدى القصير، فإن الأمل هو أن تنقلب الأمور لصالحهم على المدى الطويل.