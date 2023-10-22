ستساعدك المقالة التالية: اتصل بنا مرة واحدة! : عملاء محتملون للتسويق عبر البحث عبر بروتوكول الإنترنت (VOIP) وMessenger

ContactAtOnce: عملاء محتملون للتسويق عبر البحث عبر بروتوكول الإنترنت (VOIP).

من خلال الاستفادة من VOIP، ومساحة الصفحة المقصودة، وتحديد حملات تسويق البحث المستهدفة، اتصل بـ ContactAtOnce! يهدف إلى مساعدة مسوقي البحث الموجهين للعملاء المحتملين في العالم (الذين هدفهم هو الاتصال بالهاتف وتحديد موعد مع عملائهم المحتملين) على زيادة تحويلات النقر إلى الاتصالات.

اتصل بنا مرة واحدة! يسمح للمسوقين بتضمين قنوات اتصال متعددة مثل المراسلة الفورية وVoIP في الصفحات المقصودة وجعلها “مدركة للتواجد”. يمكن لشركات توليد العملاء المحتملين المستوحاة من GlenGary GlenRoss (تجار السيارات ووكلاء العقارات والمحامون ومقدمو الخدمات المنزلية) تحويل المتسوقين المتمرسين على الويب إلى عملاء متوقعين بشكل أفضل وفقًا لـ ContactAtOnce!.

اتصل بنا مرة واحدة! يحفز المزيد من العملاء المتوقعين باستخدام مؤشرات الحضور المرئي؛ يسهل اتصالات أفضل باستخدام المراسلة الفورية والنقر للاتصال وVoIP والفيديو المباشر؛ ويتتبع جميع جوانب الأداء…. خدمة الإعلانات القائمة على التواجد والتي يمكن أن تساعد في زيادة تحويلات العملاء المحتملين بنسبة تصل إلى 25%.

اتصل بنا مرة واحدة! يراقب التوفر في الوقت الفعلي لممثلي مبيعات المعلنين، مما يجعل من الممكن إعادة توجيه المتسوقين ديناميكيًا. كبديل لقضاء اليوم، اتصل بـ ContactAtOnce! يمكن استخدامه أيضًا لإيقاف حملات البحث المدفوعة تلقائيًا لتجنب الرسوم خلال الفترات التي لا يكون فيها الممثلون متاحين للتفاعل مع المتسوقين عبر الإنترنت. بمعنى أنه إذا لم يكن هناك أحد على لوحة التبديل أو كان فريق مبيعات الهاتف/الاتصالات محجوزًا بالكامل، فيمكن تقديم صفحة مقصودة بديلة للعملاء تحتوي على نموذج “سنتصل بك في أفضل وقت لديك”.

المزيد من ContactAtOnce!

يمكن استخدام ContactAtOnce مع الصفحات المقصودة الحالية للمسوق ويتيح دمج مؤشرات التواجد المرئي؛ القدرة على تقديم خيارات اتصال متعددة للمتسوقين بما في ذلك الهاتف (الأرقام المتعقبة، والنقر للاتصال، وVoIP)، والمراسلة الفورية والفيديو المباشر، إلى جانب تتبع الأداء الشامل.

شهد المسوقون الذين يستخدمون الخدمة عوائد إيجابية وتحسينًا في تحويلات العملاء المحتملين. يقول جيف كيندال، مالك شركة Custom Exteriors، إحدى شركات الخدمات المنزلية في بليزانتون بولاية كاليفورنيا: “إننا نحقق العديد من عملاء المبيعات المحتملين من خلال التسويق عبر البحث”. “باستخدام ContactAtOnce! بفضل ميزات التسويق عبر محركات البحث (SEM)، تمكنا من زيادة إيراداتنا مع تقليل نفقات التسويق لكل عميل محتمل.”

“بالنسبة للمعلنين على شبكة البحث المحلية الذين يهتمون بالعملاء المتوقعين المؤهلين أكثر من النقرات، فإن التسويق عبر محركات البحث لا يحقق النجاح دائمًا،” كما يقول مارك هايز، ContactAtOnce! مؤسس. “تساعد منتجاتنا المعلنين في التغلب على اثنين من العوائق الرئيسية التي تحول دون تعظيم برامج الدفع لكل عميل محتمل – تحويل النقرات بنجاح إلى عملاء محتملين وتتبع النتائج بفعالية.”

اتصل بنا مرة واحدة! متاحة كخدمة الاشتراك. بالإضافة إلى تحسين تحويل العملاء المحتملين، ContactAtOnce! كما يوفر أيضًا تحليلات تفصيلية لمساعدة العملاء على مكافحة الاحتيال عبر النقرات بشكل فعال، وفهم سلوك العملاء بشكل أفضل، ومقارنة النتائج بسهولة عبر برامج البحث المدفوعة المتعددة.

لمزيد من المعلومات حول ContactAtOnce!، قم بزيارة صفحة المنتجات والأمثلة الخاصة بهم والتي تعرض نماذج من حملات Google وYahoo! وMSN وAsk. للمساعدة في إثارة المزيد من الاهتمام بخدمتهم، تقدم CAO (لا، ليست شركة السيجار) أيضًا، لفترة محدودة، تجربة بدون التزام للشركات المؤهلة.