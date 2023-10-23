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الحكومة اليابانية تنشئ مجموعة استكشاف محركات البحث

لقد كان التقليد الياباني المتمثل في العثور على أفضل المنتجات والخدمات في العالم، ومن ثم تحسينها، ممارسة شائعة في اليابان لعدة قرون. وشملت هذه الممارسات التجارية تحسين المنتجات أو الخدمات مثل السيارات، ومسجلات أشرطة الفيديو، والبيرة، والكاميرات، والوجبات السريعة، وصالونات تصفيف الشعر، والآلات الموسيقية المختلفة. والآن، تنظم الحكومة اليابانية مجموعة دراسية تتألف من 20 شركة تكنولوجيا وجامعة يابانية لاستكشاف كيفية إنشاء محرك بحث مصمم خصيصًا لمستخدمي الويب اليابانيين.

وقال فوميهيرو كاجيكاوا، المسؤول بالوزارة المسؤول عن سياسات المعلومات: “ستنظر المجموعة في قضايا من بينها ما إذا كانت اليابان ستبدأ تشغيل محرك البحث الخاص بها”. تقارير سي نت أن اليابان قد تكون مستعدة لإنفاق ما يصل إلى 885 مليون دولار على الخطة، والتي من المأمول أن تفوق نفوذها في سوق التكنولوجيا والبحث عبر الإنترنت.

يضيف جرايم ويردن من ZDNET “وقد أبدت العديد من الحكومات، وخاصة في البلدان التي لا تعتبر اللغة الإنجليزية هي لغتها الأساسية، قلقها إزاء هيمنة الولايات المتحدة وغيرها من البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية على تكنولوجيا المعلومات بشكل عام وعلى شبكة الإنترنت. على سبيل المثال، دعا الرئيس الفرنسي جاك شيراك إلى إنشاء خدمة بحث أوروبية جديدة شبيهة بخدمة Google Print. كما تعاونت فرنسا مع الصين لتطوير منتج برمجي مفتوح المصدر“.