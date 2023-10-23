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الدكتور ريكاردو بايزا ييتس يقود مختبرات ياهو في تشيلي وإسبانيا

تعمل شركة Yahoo على توسيع عملياتها البحثية لتشمل أوروبا وأمريكا اللاتينية من خلال افتتاح مرافق جديدة في إسبانيا وتشيلي.

خبير في استرجاع الويب والتعدين الدكتور ريكاردو بايزا ييتس سيقود كلا المركزين في تركيزهما على الموضوعات المتعلقة بالبحث على الويب واستخراج المعلومات. وسيقدم تقاريره مباشرة إلى الدكتور برابهاكار راغافان، رئيس Yahoo! بحث.

بايزا ييتس، باحث سابق في المعهد الكاتالوني للأبحاث والدراسات المتقدمة (ICREA) وأستاذ في UPF، سيلعب دورًا حاسمًا في المساعدة على إقامة شراكات قوية بين Barcelona Media وCWR وYahoo! بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات المواهب الفنية الواسعة في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا اللاتينية.

بايزا ييتس خبير في استرجاع المعلومات وأحد كبار العلماء في هذا المجال. حصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في كل من علوم الكمبيوتر والهندسة الكهربائية من جامعة تشيلي، ودرجة الدكتوراه. دكتوراه في علوم الكمبيوتر من جامعة واترلو في أونتاريو، كندا. وهو أيضًا مؤلف مشارك لكتاب استرجاع المعلومات الحديثة، وهو الكتاب المدرسي الأكثر استخدامًا في البحث، بالإضافة إلى العديد من الكتب الأخرى.

“ياهو! وقالت بايزا ييتس: “يوفر لي الفرصة لاكتشاف وبناء العلوم الجديدة للجيل القادم من الإنترنت ويكون لها تأثير على أكثر من 400 مليون مستخدم”. “إن شراكاتنا مع شركة Barcelona Media ومركز أبحاث الويب توفر لـ Yahoo! مع فرصة الاستفادة من ثروة من الخبرة في استكشاف واكتشاف التقنيات المبتكرة في مختلف مجالات أبحاث الويب.

ياهو! سيتم تشغيل مكتب سانتياغو للأبحاث بالتعاون مع مركز أبحاث الويب (CWR)، الذي أنشأته بايزا ييتس وتموله مبادرة الألفية العلمية التابعة لوزارة التخطيط وتستضيفه كلية العلوم الفيزيائية والرياضية في جامعة سانتياغو. شيلي.

توفر الشراكة مع CWR فرصة فريدة للباحثين رفيعي المستوى للانضمام إلى مشروع مشترك والتعاون في أفكار جديدة ومبتكرة مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب. ستنضم هذه الوحدة إلى مراكز الأبحاث المتقدمة الأخرى الموجودة بالفعل في الجامعة، لتصبح جزءًا من بيئة جذابة ومتنوعة للابتكار في تشيلي.

ياهو! سيتم تشغيل مكتب الأبحاث في برشلونة بالتعاون مع مركز الابتكار في برشلونة للإعلام، وهو مؤسسة غير ربحية ذات دعم صناعي محلي والحكومة الكاتالونية، ولها علاقات مع جامعة بومبيو فابرا (UPF) وجامعات محلية أخرى.

هذا أول ياهو! سيكون موقع البحث في أوروبا بمثابة نقطة جذب للشركة لأفضل المواهب الأوروبية في مجالات البحث الرئيسية. كما يوفر ياهو! مع القدرة على الاستفادة من الأفكار والأبحاث المبتكرة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في العديد من الجامعات المحلية في برشلونة والمدن الكبرى الأخرى. ستكون المنشأة الجديدة للمركز في Parc Barcelona Media، النقطة المرجعية الجديدة لأبحاث صناعة الإعلام والأوساط الأكاديمية في منطقة 22@ في وسط مدينة برشلونة.