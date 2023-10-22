ستساعدك المقالة التالية: بناء الارتباط المحلي وGoogle LocalRank

بناء الارتباط المحلي وGoogle LocalRank

لا جديد هنا، فقط أذكر LocalRank براءة اختراع منذ فترة طويلة. نشر كلاوس شميدت مقالة رائعة حول LocalRank منذ عامين.

كلما زاد الترابط بين أفضل النتائج، زاد الوزن الخوارزمي الذي يمكنك وضعه على الترابط. العديد من استعلامات البحث ليست تنافسية كما تبدو للوهلة الأولى، لأنه في بعض الصناعات يوجد عدد قليل من مراكز الصناعة، لذلك فإن العديد من مواقع PageRank العالية لديها القليل من الترابط. إذا تم تصنيف 10 إلى 20 من أفضل 200 نتيجة في موقعك و2-3 فقط في معظم النتائج العليا الأخرى، فلا ينبغي أن يتطلب الأمر الكثير من السلطة العامة الإضافية (إن وجدت) للتفوق على المواقع المنافسة.

ضع في اعتبارك أيضًا أن الصفحات التي تحتل المرتبة رقم 50 لاستعلامك الرئيسي قد تحتل المرتبة رقم 2 أو #3 بالنسبة للاستعلامات ذات الصلة، لذلك يمكن أن تكون الروابط من الموارد ذات الصلة الأعلى مرتبة والمتوسطة الترتيب رائعة في توفير قيمة غير مباشرة (أي تعزيزات التصنيف) والقيمة المباشرة (أي حركة المرور). بعض الخوارزميات مثل هذه قد تجعل تحسين محركات البحث أكثر صعوبة إذا كنت تستخدم تقنيات قديمة، ولكن إذا كنت تستخدم التقنيات الحالية، فهذا يجعل تحسين محركات البحث أسهل لأنك لا تضطر إلى التعامل مع محاولة الحصول على أكبر عدد ممكن من الروابط إذا كنت تركز على الحصول على الروابط الصحيحة.

يرتبط نوع LocalRank بالمفاهيم المقدمة في Hilltop (موجز نظرة عامة على Hilltop هنا).

ضع في اعتبارك أنه إذا كان الموقع يتمتع بسلطة كافية، فيمكنه التصنيف جيدًا دون الحاجة إلى الكثير من LocalRank، ولكن الحصول على روابط من الموارد ذات الصلة يجعل من السهل عليك التصنيف دون الحاجة إلى زيادة عدد كبير من نظام تصنيف الصفحات.

أشك في أن تطبيق Hilltop تم تنفيذه تمامًا كما هو موضح في تلك الورقة (خاصة وأن لدي العديد من المواقع التابعة التي يتم تصنيفها بجوار بعضها البعض في نتائج البحث). من المحتمل أن تسمح خوارزميات الانحياز الأخرى، مثل ، لـ Google بتحيز نتائج البحث أو تخصيصها موضعيًا بينما ربما لا تزال تجعل من الصعب التعامل معها عند مقارنتها بخوارزميات مثل Hilltop.

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آرون وول، التسويق عبر البحث / تغطية تحسين محركات البحث والأحاديث الصاخبة – يعد آرون وول واحدًا من أكثر المسوقين لمحركات البحث صوتًا في هذا المجال وقد قام بتوجيه أفكاره وخبراته إلى كتابه الإلكتروني الشهير SEObook.