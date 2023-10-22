ستساعدك المقالة التالية: تتبع الارتباط التنافسي باستخدام بحث MSN

تتبع الارتباط التنافسي باستخدام بحث MSN

كان راند فيشكين يتلاعب بمشغلي “linkdomain:” الخاص ببحث MSN وعثر على نظام ربط استخباراتي تنافسي مفيد للغاية، وهو ما أعلنه راند “الكأس المقدسة لعمليات البحث عن الروابط“.

باستخدام هذه الصيغة في عمليات البحث في مجال الروابط (رؤية المواقع التي ترتبط بالمجالات) يمكن للمرء تحديد المواقع التي تمنح حب الارتباط لاثنين أو أكثر من المنافسين، ولكن ليس للموقع الذي تمثله.

راند يعطي هذا المثال:

(linkdomain:kennedyfunding.com linkdomain:hardmoneyfunding.com) (-linkdomain:avatarfinancial.com)

يعرض هذا البحث فقط تلك الصفحات التي ترتبط بكل من kennedyfunding.com وhardmoneyfunding.com ولكنها لا ترتبط بموقع avatarfinancial.com. يمكنك بالفعل استخدام هذا للعثور على روابط الاقتباس المشترك التي تستبعد نطاقك حاليًا وترتبط بمنافسيك.

لذلك، تقوم MSN في الأساس بتتبع المواقع التي ترتبط بالمجال A والمجال B، ولكن ليس بالمجال C.

(linkdomain:domain A linkdomain:domain B) (-linkdomain:domain C)

إذا كان لديك المزيد من المنافسين، فيمكنك تضييق نطاق النتائج إلى مواقع أكثر موثوقية وربطًا عن طريق إضافة المزيد من النطاقات:

(linkdomain:domain A linkdomain:domain B linkdomain:domain C linkdomain:domain D) (-linkdomain:domain E)

لذا، حاولت إجراء بحث عن المواقع التي ترتبط بها SERoundtable، وSE Watch Blog، وSE Blog، وSE Lowdown، ولكن ليس مجلة محرك البحث.

النتيجة الأولى أدت إلى آرون وول مدونات SEO ومدونات محرك البحث مشاركة من SEOBook. في البداية كنت سألتقط الهاتف وأعطي السيد وول جزءًا من تفكيري، ثم لاحظت أن آرون يرتبط بـ SEJ، ولكن https://www.searchenginejournal.com وليس https://www.searchenginejournal. .com.

يتعامل MSN Search مع هذين الموقعين كموقعين مختلفين في مشغل مجال الارتباط الخاص به، وهو أمر يجب أن تضعه في الاعتبار قبل التعامل مع المواقع التي يقول MSN Search إنها لا ترتبط بك عن طريق إجراء عمليات بحث في المجال www وغير www.

آرون لم يفلت من المأزق بعد حيث كتب “إنها بقيادة لورين بيكر” في الوصف. إنها لورين وليست لورين. لكن شكرًا على الرابط على أية حال السيد Airin’ Heil 🙂

بعد بعض الاختبارات الأولية للعملاء ومواقع الأصدقاء، أثبتت استعلامات مجال رابط الاستبعاد المقارن لبحث MSN أنها مفيدة جدًا. في نهاية مقالته يضيف راند تحديث : “ياهو! يبدو أنها توفر بيانات دقيقة حول عمليات البحث هذه أيضًا. المزيد من الأبحاث قريبا“.

نتطلع إلى التحديث السيد فيشكين.

وآمل أن آرون لا يكتفي بتغيير تهجئة اسمي من النسخة الأنثوية إلى النسخة الرجولية فحسب، بل أيضًا في ترميز الركلة أداة تتبع الارتباط باستخدام عوامل تشغيل مجال رابط بحث MSN هذه.