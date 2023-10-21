ستساعدك المقالة التالية: تحديث Google Reader: العلامات والمشاركة والتدوين

تحديث Google Reader: العلامات والمشاركة والتدوين

لقد استحوذت Google على مدونتها ومجمع الخلاصات، قارئ جوجل، إلى المستوى التالي من خلال التحديث الشامل الذي يزيد من سهولة استخدام الخدمة مع إضافة المزيد من الخبرة الاجتماعية لتجميع الخلاصات. أضاف Google Reader الجديد، الذي يبلغ من العمر عامًا تقريبًا وهو جزء من عائلة Google Labs، وضع العلامات والمشاركة والتمرير والتدوين إلى عرض تسليم المعلومات الخاص به.

تطلق Google على Google Reader اسم “Inbox to the Web” لأنه يقدم لك المعلومات، بدلاً من الاضطرار إلى بذل قصارى جهدك للعثور على تلك المعلومات. بفضل قدرته الجديدة على المشاركة، قد يرقى Google Reader قريبًا إلى مستوى التوقعات التي وضعها عليه منشئوه.

فيما يلي نظرة عامة على الإضافات الجديدة من مدونة جوجل ريدر ومركز المساعدة.

عدد المشاركات والمجلدات غير المقروءة : يحتوي كل اشتراك على عدد من المشاركات غير المقروءة، مما يشير إلى عدد العناصر الجديدة المتاحة للقراءة. يؤدي النقر فوق الاشتراك إلى إظهار عناصر من هذا الاشتراك.

يسهل التنقل المستند إلى المجلدات تنظيم اشتراكاتك، ويتيح لك العرض الموسع الجديد فحص العديد من العناصر بسرعة في وقت واحد.

مشاركات النجوم : تمامًا كما هو الحال في Gmail، يمكنك تمييز عناصرك بنجمة عن طريق النقر على النجمة. يمكن أن تكون النجمة مفيدة لأشياء كثيرة، مثل الإشارة إلى عنصر تريد قراءته لاحقًا أو وضع علامة على منشوراتك المفضلة.



مشاركة : يمكن إضافة الخلاصات ومنشورات مدونة محددة إلى الصفحة العامة والتي يمكن مشاركتها مع الأصدقاء أو حتى فهرستها بواسطة Google. يمكن للمستخدمين الذين لديهم حسابات GMail إرسال المشاركات تلقائيًا إلى عناوين بريد إلكتروني أخرى.

مقاطع الويب : يمكن إضافة مقاطع من الخلاصات المفضلة إلى المدونات أو مواقع الويب بنفس الطريقة التي تظهر بها مقاطع Google في GMail والشريط الجانبي لسطح المكتب؛

المقطع عبارة عن قائمة مضغوطة بأحدث العناوين من العناصر ذات علامة معينة. يمكنك بسهولة إضافة مقطع إلى موقع الويب الخاص بك أو مدونتك عن طريق نسخ ولصق كود HTML المقدم في قالب موقعك. للحصول على كود HTML، انتقل إلى علامة التبويب “العلامات” في صفحة الإعدادات. ستتمكن أيضًا من تخصيص مظهر مقطعك ليتناسب مع موقعك.

وضع العلامات : تمت إضافة العلامات إلى Google Reader الذي يتيح للمستخدمين وضع علامات على منشورات محددة وتخزينها في فهرس مجلد Google Reader لاستخدامه في المستقبل. تُستخدم العلامات أيضًا في مشاركة الخلاصات. من المنعش أن نرى Google تتبنى وضع العلامات خارج Google Video.

استيراد الاشتراك : يتيح Google Reader للمستخدمين استيراد الاشتراكات عبر ملف OPML من برامج قراءة الخلاصات الأخرى؛

إذا كنت تقوم بالتبديل من قارئ موجز آخر، فيمكنك استيراد اشتراكاتك الحالية إلى Google Reader. للقيام بذلك، يتعين عليك أولاً تصدير اشتراكاتك بتنسيق قياسي يسمى OPML — راجع السؤال التالي للحصول على معلومات حول كيفية التصدير. بمجرد حصولك على ملف OPML، ارجع إلى Google Reader وانقر على “الإعدادات” في الجزء العلوي الأيمن، ثم “استيراد/تصدير”. اختر موقع ملف OPML الخاص بك وانقر فوق “استيراد”؛ سيضيف Google Reader جميع الاشتراكات الموجودة في القائمة إلى حسابك ويبدأ في التحقق منها بحثًا عن التحديثات.

يعد Google Reader الجديد طريقة ممتعة وسهلة لمتابعة مدوناتك المفضلة أثناء بناء مستوى جديد من الاتصال بين شبكة Google من خلال تكامل GMail (ونأمل أن يكون قريبًا GTalk).