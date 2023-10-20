ستساعدك المقالة التالية: تحدي تحسين محركات البحث: نيل باتيل يزيد من عدد زيارات البحث لجيسون كالاكانيس بنسبة 21%

أخيرًا، جاءت بعض التطورات الإيجابية حول ممارسة تحسين محركات البحث من موقع Calacanis.com، ولكن ليس من ثرثرة جايسون، الذي كان عليه أن يفعل ذلك يقول عن كبار المسئولين الاقتصاديين:

90% من سوق تحسين محركات البحث (SEO) يتكون من بائعي زيت الثعبان. هؤلاء هم الأشخاص الذين يرتدون بدلات سيئة حقًا ويحاولون إقناع الأشخاص السذج حقًا بالتوقيع على عقود طويلة الأجل. عادةً ما يصنع هؤلاء العملاء منتجات سيئة ولا يستحقون الزيارات، ولهذا السبب لا يحصلون عليها بشكل طبيعي، لذا يقومون باستئجار أجهزة Slimebuckets للتلاعب بالنظام نيابةً عنهم.

نيل باتيل برونيت للدعاية والاعلان (الذي ساعد أيضًا في تحسين محركات البحث الخاصة بـ SEJ)؛ تحدى خبير وسائل التواصل الاجتماعي وتحسين محركات البحث كالاكانيس بأن تحسين محركات البحث الأخلاقي يمكن أن يزيد بشكل كبير من حركة مرور محرك بحث مدونته، بنسبة لا تقل عن 20٪ بعد 30 يومًا.

قام نيل بتجميع توصيات تحسين محركات البحث للمدونة وسلمها إلى فريق Weblogs, Inc.، الذي لم ينفذ سوى 10% من تلك التوصيات حتى الآن.

في الوقت الحالي، لا تزال تغييرات تحسين محركات البحث (SEO) قيد التنفيذ وقد تم إجراء حوالي 10% منها حتى الآن مما أدى إلى 7,449 زائرًا لمحرك البحث في الفترة ما بين 14 و19 مارس. وهذا يثبت أن هناك زيادة بنسبة 21.14% في حركة البحث كما هو موضح في الصورة أدناه.

لذلك، أدى تحسين محركات البحث الذي قام به نيل لموقع Calacanis.com إلى زيادة إيجابية للغاية في حركة مرور محرك البحث، وإذا تم تحسين موقع Calacanis.com بالكامل بما يرضي نيل من قبل الأشخاص في شركة Weblogs Inc.، فإن نيل يقدر زيادة بنسبة 50% في حركة البحث.

نظرًا لأن Calacanis.com عبارة عن مدونة شخصية متخصصة جدًا وموجهة نحو الصناعة، فإن Jason لا يحصل على الكثير من حركة البحث في البداية.

ومع ذلك، فأنا أتساءل عن مدى فائدة قيام فريق Weblogs Inc. بتنفيذ توصيات تحسين محركات البحث هذه في جميع المجالات على مدوناتهم الرئيسية مثل Engadget وJoystiq وAutoblog… وما هي الزيادة التي تتراوح بين 20% إلى 50% في حركة البحث يعني النتيجة النهائية الخاصة بهم، ونتائج AOL (وما إذا كانت شركة Pronet Advertising ستحصل على عقد تحسين محركات البحث هذا!).