ستساعدك المقالة التالية: تعريفات جوجل SEO: المسرد وبراءات الاختراع

تعريفات جوجل SEO: المسرد وبراءات الاختراع

أثار أحد المنشورات في Threadwatch انتباهي في ذلك اليوم حول تحسين تعريفات Google. في المنشور، أوضح Graywolf أنه عند تحويل استعلام البحث إلى سؤال على Google، تقدم Google الآن أول “قائمة عضوية” كتعريف. أدت تصنيفات التعريف فوق الإعلانات أو الأخبار أو نتائج Froogle إلى بعض الأسئلة حول كيفية تحقيق هذا الموضع المهم للتعريف.

أحد الأمثلة على ذلك هو البحث عن “من هي باريس هيلتون” والذي يقدم وصف ويكيبيديا للوريثة المفضلة في أمريكا. في نتيجة التعريف، ترتبط كلمة “باريس هيلتون” مباشرة بمدخل ويكيبيديا. لقد أعطت Google الكرة لسلطة ويكيبيديا الموثوقة في هذه النتيجة.

ومع ذلك، عند البحث عن استعلام مستهدف أكثر تخصصًا مثل “ما هو الرهن العقاري العكسي؟” تقدم Google نتيجة بأسلوب مختلف عن نتيجة هيلتون. هذه المرة، الرابط يقول “تعريفات الويب للرهن العقاري العكسي”، اضغط عليه وسيتم نقل المستخدم إلى قائمة المواقع التي تقدم تعريفات للمصطلحات “تعاريف الرهن العقاري العكسي على شبكة الإنترنت“.

يبدو أن جميع المواقع المدرجة تحتوي على نوع من صفحة المسرد أو التعريفات، وفي هذه الحالة يتم إدراج إدخال ويكيبيديا الخاص بـ “الرهن العقاري العكسي” في آخر القائمة.

ومن المفارقات أنه تم إدراج موقع Boise Idaho Remax Realtor الغريب إلى حد ما أولاً (مجد لـ أصحاب المواقع العقارية للحصول على موقع جيم جونستون، يجب أن يبحث شخص ما من أيداهو في مكان ما عن معلومات حول الرهون العقارية العكسية)، مع رابط لمسرد العقارات الخاص به.

مع تقديم Google لنتائج التعريف هذه للاستعلامات الخاصة بأسئلة اللغة الطبيعية، فمن الآمن أن نقول إن إضافة مسرد متخصص لمصطلحات السوق المستهدفة إلى موقع ما سيصبح اتجاهًا في تحسين محركات البحث باللغة الطبيعية.

بالحديث عن ذلك، حاول الاطلاع على نتائج تعريفات Google لـ “تحسين محرك البحث“، مرة أخرى، النتائج عبارة عن صفحات تحتوي على قوائم المصطلحات، وهو ما سيدفعني إلى إضافة قاموس أصلي لبعض مواقعي، حيث إن إنشاء نسخ مكررة من تعريفات ويكيبيديا لن يؤدي على الأرجح إلى الحصول على موقع في أي مكان.

إذا كنت مهتمًا بإلقاء نظرة أعمق على تعريفات Google، فقد قدم بيل سلاوسكي طلب براءة اختراع تعريفات Google، نظام وطريقة تقديم التعاريف، من خلال الجري في بلده “النظر في تعريفات جوجل” بريد.

في شرح بيل السهل اتباعه لبراءة اختراع تعريفات Google، يراجع مصدر تعريفات Google وكيف يحدد Google أن المستند يحتوي على تعريفات:

من أين تأتي التعاريف

* يمكن العثور عليها أثناء الزحف على شبكة الإنترنت أو عن طريق محركات البحث. إذا تم تحديد أن الصفحة تحتوي على تعريفات، فقد تتم فهرسة الوثيقة أو المعلومات المتعلقة بها بواسطة محرك البحث، وتخزينها.

* يمكن أيضًا استخدام المصادر “الموثوقة” للتعريفات، مثل صفحات WordNet Search أو Wikipedia أعلاه.

* بدلاً من ذلك، يمكن البحث في الصفحات ذات التعريفات عن طريق الاستعلام عن محرك البحث في الوقت الفعلي، بدلاً من البحث مسبقًا.

* أو يمكن استخدام مزيج من المستندات التي تم جمعها مسبقًا والمستندات الجديدة التي تم تحديدها أثناء المعالجة في الوقت الفعلي لتحديد موقع التعريفات وإزالة التكرارات وتنظيف التعريفات استجابةً للاستعلام.

تحديد أن الوثيقة لها تعريفات

* المصطلحات الموجودة على الصفحة مثل “المسرد” و”التعريف” و”القاموس” وغيرها من الكلمات المشابهة بما في ذلك المتغيرات والتعريفات الأساسية لتلك الكلمات.

* يمكن أن ينظر البحث إلى نص المستند بأكمله، أو فقط في مناطق معينة مثل حقل العنوان، أو بيانات التعريف، أو أماكن أخرى داخل المستند.

* قد يكون استخدام HTML داخل المستند أمرًا مهمًا وذا معنى أيضًا.

* تبحث إحدى إصدارات هذه الطريقة عن مصطلحات مثل “المسرد” أو “التعريفات” أو “القاموس” في عناوين صفحات الويب.