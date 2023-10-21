ستساعدك المقالة التالية: تم اختراق مدونة Google: إنها رسمية

تم اختراق مدونة Google: إنها رسمية

لأولئك منكم الذين تابعوا قصة الرسالة الغريبة التي تم نشرها على مدونة Google مساء الجمعة والتي نصها؛

تم إلغاء مشروع Click-to-Call من Google

10/07/2006 05:07:34 مساءً

وبعد تفكير عميق، قررت Google عدم الاستمرار في مشروع Click-to-call من Google. لقد ظهر المشروع في وسائل الإعلام في الأيام الماضية بسبب إشعار اتفاقية Google مع e-Bay. أخيرًا، نعتبر اتفاقية النقر للاتصال مع e-Bay بمثابة نهج احتكاري من شأنه أن يلحق الضرر بالشركات الصغيرة في مجال إدارة علاقات العملاء.

تمت ترجمة هذه الرسالة باستخدام أدوات لغة جوجل.

ظهر المنشور على مدونة Google الرسمية، ثم تم حذفه بسرعة، مما أدى إلى الشك في أن هناك خللًا في Blogger أدى إلى الخدعة.

وقد أكدت جوجل الآن أن هذا هو الحال، من (الحقيقي) مدونة جوجل الرسمية:

حول هذا المنصب وهمية

10/08/2006 01:52:00 مساءً

نشرتها كارين ويكر، فريق مدونة Google

أدى خطأ في Blogger إلى تمكين مستخدم غير مصرح له من إنشاء مشاركة زائفة على مدونة Google الليلة الماضية، مدعيًا أننا أوقفنا اختبار النقر للاتصال في AdWords. تم إصلاح الخلل بسرعة وتمت إزالة المنشور. أما بالنسبة لاختبار النقر للاتصال، فهو يسير وفقًا للجدول الزمني، ونحن سعداء بالنتائج حتى الآن.