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جوجل يحصل على الحافلة

هل سيؤدي سعر الغاز وزيادة الوعي البيئي إلى عودة وسائل النقل العام في الولايات المتحدة؟ ربما تعتقد شركة جوجل ذلك وأصدرت نسخة تجريبية لمخطط نظام النقل العام؛ جوجل العابر.

خدمة Google Transit هي إحدى خدمات Google المحلية اتجاهات الركوب (بدلاً من اتجاهات القيادة) لأولئك الذين يتطلعون إلى ركوب الحافلة أو القطار أو الأقدام. على الرغم من أنها متاحة حاليًا فقط لمنطقة بورتلاند (أوريغون، وليس ماين)، إلا أنني أتصور أن الخدمة سيتم استخدامها بشكل جيد للركاب والمسافرين في المناطق الحضرية الكبرى في الولايات المتحدة، وبعد ذلك عند دمجها في Google Local وGoogle Local Mobile.

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي دمج خطوط الحافلات السريعة من مدينة إلى مدينة وجداول شركة امتراك (خاصة على الساحل الشرقي) مع مرور الوقت.

بالنسبة إلى الأشخاص الذين ليس لديهم الحافز لاستكشاف وسائل النقل العام بسبب ارتفاع درجة حرارة المحيطات وارتفاعها والأعاصير والأمطار الحمضية، فإن فوربس تحب تحقق من السعر ميزة : إحدى الميزات الرائعة هي التحقق من سعر الرحلة التي سيتم القيام بها، مما يسمح للمستخدم أن يقرر ما إذا كان من الأفضل الذهاب بالسيارة بعد كل شيء. تحسب الخدمة بذكاء تكلفة القيادة، بناءً على متوسط ​​عدد الكيلومترات لأقصر طريق بين عنواني البداية والنهاية والتكلفة لكل ميل (40.5 سنتًا) التي تسمح مصلحة الضرائب للشركات بخصمها، على الرغم من أنها لا تأخذ في الاعتبار رسوم المرور بعد. ، والاختلافات في عدد الكيلومترات المقطوعة بالوقود لأنواع مختلفة من السيارات، والإفراط في حماسة القائمين على ركن السيارات.