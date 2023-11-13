ستساعدك المقالة التالية: كيفية إعداد البرنامج المساعد ووردبريس المحمي بكلمة مرور

هناك العديد من الأسباب التي قد تدفعك إلى حماية WordPress بكلمة مرور. ربما تريد حماية كلمة المرور لموقعك أو مدونتك بالكامل. ربما ترغب في إنشاء منطقة مخفية داخل موقع الويب العام الخاص بك، أو فئة مدونة خاصة.

مهما كانت الأسباب التي تدفعك لاستخدام الحماية بكلمة مرور داخل موقع WordPress، هناك العديد من الخيارات للاختيار من بينها. في هذه المقالة، سأقدم لك جميع الطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها حماية محتوى موقع الويب الخاص بك بكلمة مرور. سأوضح لك كيفية إعداد كل خيار – دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية! والأهم من ذلك، سأساعدك على التفكير في احتياجاتك واختيار الخيار الأفضل لموقع الويب الخاص بك على WordPress.

لتسهيل الأمر عليك، قمت بتضمين اختبار للتوصية بأفضل مكون إضافي لحماية كلمة المرور بالنسبة لك!

لماذا حماية كلمة المرور ووردبريس؟

معظم مواقع الويب عامة، لكن الكثير من مالكي مواقع الويب والمدونين يحتاجون إلى محتوى محمي بكلمة مرور. وهنا بعض الأمثلة:

كلمة المرور تحمي مدونة أو موقع ويب جديد قيد التطوير – تعد الحماية بكلمة المرور طريقة سهلة لإخفاء موقع الويب أثناء عملية التطوير. عندما يكون الموقع جاهزًا للتشغيل، يمكنك إزالة كلمة المرور بسرعة والبدء في الترويج لموقع الويب الخاص بك.

– تعد الحماية بكلمة المرور طريقة سهلة لإخفاء موقع الويب أثناء عملية التطوير. عندما يكون الموقع جاهزًا للتشغيل، يمكنك إزالة كلمة المرور بسرعة والبدء في الترويج لموقع الويب الخاص بك. مدونة ووردبريس خاصة – بعض المدونات خاصة تمامًا، وبعضها يحتوي على فئات محمية بكلمة مرور داخل مدونة عامة. على سبيل المثال، قد يكون لديك مدونة عامة بها فئة مخفية لا تشاركها إلا مع الأصدقاء والعائلة.

– بعض المدونات خاصة تمامًا، وبعضها يحتوي على فئات محمية بكلمة مرور داخل مدونة عامة. على سبيل المثال، قد يكون لديك مدونة عامة بها فئة مخفية لا تشاركها إلا مع الأصدقاء والعائلة. محفظة ووردبريس محمية بكلمة مرور – تحتوي الكثير من مواقع الويب على محفظة متاحة فقط للعملاء المحتملين المؤهلين. على سبيل المثال، ربما لم يمنحك عملاؤك السابقون الإذن بنشر تفاصيلهم على موقع الويب العام الخاص بك. ومن خلال حماية جزء أو كل محفظتك بكلمة مرور، يمكنك نشر دراسات الحالة لمستخدمين محددين فقط.

– تحتوي الكثير من مواقع الويب على محفظة متاحة فقط للعملاء المحتملين المؤهلين. على سبيل المثال، ربما لم يمنحك عملاؤك السابقون الإذن بنشر تفاصيلهم على موقع الويب العام الخاص بك. ومن خلال حماية جزء أو كل محفظتك بكلمة مرور، يمكنك نشر دراسات الحالة لمستخدمين محددين فقط. متجر خاص على الانترنت – تحتاج بعض مواقع الويب التي تحتوي على مكونات إضافية للتجارة الإلكترونية مثل WooCommerce إلى إنشاء مناطق خاصة أو مخفية داخل متجرها عبر الإنترنت. على سبيل المثال، متجر عام به منطقة خاصة للبيع بالجملة؛ أو موقع ويب للمصورين يحتوي على فئات محمية بكلمة مرور لبيع صور خاصة بكل عميل.

– تحتاج بعض مواقع الويب التي تحتوي على مكونات إضافية للتجارة الإلكترونية مثل WooCommerce إلى إنشاء مناطق خاصة أو مخفية داخل متجرها عبر الإنترنت. على سبيل المثال، متجر عام به منطقة خاصة للبيع بالجملة؛ أو موقع ويب للمصورين يحتوي على فئات محمية بكلمة مرور لبيع صور خاصة بكل عميل. منطقة أعضاء ووردبريس – تحتوي الآلاف من مواقع WordPress على منطقة أعضاء خاصة تقتصر على الأشخاص المعتمدين مسبقًا. تحتوي مناطق الأعضاء عادةً على محتوى حصري للأعضاء فقط أو منتجات مخفضة أو فئات مدونات محمية. غالبًا ما يفرض موقع الويب رسومًا على الأعضاء مقابل الوصول إلى هذا المحتوى.

هذه قائمة متنوعة تمامًا. يحتاج بعض الأشخاص إلى حماية أجزاء من موقع WordPress الذي يكون عامًا. ويريد آخرون تقييد الوصول إلى موقع ويب كامل. يسعد البعض باستخدام كلمة مرور بسيطة يمكن للزائرين مشاركتها، بينما يحتاج البعض الآخر إلى تقييد الوصول إلى المستخدمين الذين قاموا بتسجيل الدخول. تابع القراءة للعثور على حل لجميع هذه الأنواع من حماية كلمة المرور في WordPress.

حل الاختبار!

مشغل بواسطة

كيفية حماية كلمة المرور لموقع ووردبريس بالكامل

هناك عدة طرق مباشرة لحماية كلمة المرور لموقع ويب أو مدونة كاملة في WordPress. المفضل لدي هو استخدام البرنامج المجاني محمية بكلمة مرور توصيل في. مع أكثر من 100000 عملية تثبيت نشطة، يعد هذا مكونًا إضافيًا شائعًا ومدعومًا جيدًا. من السهل جدًا إعداد موقعك بالكامل وإخفائه خلف كلمة مرور واحدة.

كيفية إعداد البرنامج المساعد ووردبريس المحمي بكلمة مرور

انتقل إلى مسؤول WordPress. ابحث عن “محمية بكلمة مرور”. تثبيت وتفعيل البرنامج المساعد. اذهب إلى اختر كلمة مرور. حدد المربعات الخاصة بأدوار المستخدم التي يجب أن تكون قادرة على الوصول إلى الموقع بدون كلمة مرور. يعد هذا مفيدًا حقًا عندما تعمل على موقع ويب جديد وتريد رؤيته كالمعتاد، مع إخفائه عن العرض العام. ربما تريد تحديد مربع “المسؤول” كحد أدنى. انقر فوق “حفظ التغييرات”.

وهذا كل شيء! في دقائق معدودة، استخدمت هذا البرنامج الإضافي المجاني لـ WordPress لحماية كلمة المرور لموقعك الإلكتروني بالكامل.

الأسئلة الشائعة على صفحة البرنامج المساعد تحتوي على الكثير من النصائح والإرشادات المفيدة، مثل كيفية تغيير الشعار الموجود على صفحة إدخال كلمة المرور.

حدود حماية كلمة المرور للموقع بأكمله

القيد الرئيسي لمكون WordPress المحمي بكلمة مرور هو أنه لا يمكن استخدامه إلا لحماية موقع ويب أو مدونة بأكملها. إذا كنت تريد فقط حماية أجزاء من موقع الويب الخاص بك، فهذا ليس البرنامج الإضافي المناسب لك. تابع القراءة لاكتشاف الخيارات الأخرى لحماية كلمة المرور لـ WordPress.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن كلمة المرور المحمية لا تعمل مع WP Engine. وهذا أمر مؤسف نظرًا لأن WP Engine هو أكبر مضيف WordPress في العالم. ومع ذلك، لا يهم لأن WP Engine يتمتع بحماية كلمة المرور الخاصة به. يمكنك بسهولة حماية موقع الويب بالكامل بكلمة مرور عبر شاشة “الأدوات المساعدة” في حساب WP Engine الخاص بك.

تحقق أيضًا من أحدث قسيمة LastPass تعال هنا

حماية كلمة المرور لصفحات ومنشورات WordPress بدون مكون إضافي

لا يعرف الكثير من الأشخاص أن جميع مواقع WordPress تتضمن وسيلة لحماية كلمة المرور للصفحات والمشاركات الفردية. يعد هذا أمرًا سهلاً بشكل مدهش ولا تحتاج حتى إلى تثبيت أي مكونات إضافية!

اذهب لتحرير أي صفحة أو منشور (على سبيل المثال، شاشة إضافة صفحة أو تحرير منشور). ابحث عن مربع “النشر” في الزاوية اليمنى العليا من الصفحة. ابحث عن قسم “الرؤية” وانقر على الرابط “تعديل” المجاور له. حدد “محمي بكلمة مرور” واختر كلمة المرور التي تريد أن يدخلها الأشخاص لعرض الصفحة أو المنشور. انقر فوق “موافق” ثم “نشر/تحديث”.

هذا كل ما عليك فعله لحماية كلمة المرور للصفحة أو المنشور الذي تعمل عليه. عندما ينقر شخص ما على رابط الصفحة أو المنشور، سيُطلب منه إدخال كلمة المرور.

يمكنك استخدام هذه التقنية لحماية كلمة المرور لأي صفحة أو منشور أو منشور مخصص في WordPress. (ربما تستخدم منشورات مخصصة للمنتجات والمحافظ والشهادات والأحداث وما إلى ذلك)

يجب أن يأتي موضوع WordPress الخاص بك مصممًا مسبقًا بقالب جميل لصفحة إدخال كلمة المرور. إذا لم يبدو الأمر صحيحًا، فاتصل بمؤلف السمة للحصول على الدعم إذا كنت تستخدم سمة تابعة لجهة خارجية. إذا كان موضوعًا مخصصًا، فستحتاج إلى إصلاح القالب بنفسك أو سؤال مطور WordPress الخاص بك.

قيود الصفحات والمشاركات المحمية بكلمة مرور

هناك عيبان رئيسيان لحماية كلمة المرور للصفحات أو المنشورات الفردية:

1) لا تزال صفحاتك/منشوراتك المحمية تظهر في المناطق العامة بموقعك. إنهم ليسوا في الواقع “مخفيين” عن العرض العام. على سبيل المثال، ستظهر مشاركة مدونة محمية بكلمة مرور على صفحة مدونتك الرئيسية، وعلى صفحات الفئة/الأرشيف وفي أداة “المشاركات الأخيرة”. لا يمكن لأي شخص الوصول إلى صفحة المنشور الواحدة بدون كلمة مرور، ولكن قد تحتاج إلى مستوى أعلى من الحماية من هذا.

2) سيتعين على زوار موقعك إعادة إدخال كلمة المرور في كل مرة يحاولون فيها زيارة صفحة محمية أو النشر على موقع الويب الخاص بك. على سبيل المثال، يمكنك حماية 10 مشاركات بكلمة المرور نفسها بكلمة مرور. إذا أراد زوار موقعك قراءة جميع المشاركات العشرة، فسيتعين عليهم إدخال كلمة المرور 10 مرات. هذه ليست سهلة الاستخدام للغاية! لذا فهو خيار جيد لحماية منشورات محددة لمرة واحدة، ولكنه ليس مناسبًا للاستخدام على نطاق أوسع.

كيفية حماية كلمة المرور لمناطق معينة من موقع ووردبريس

لقد بدأنا الآن في الوصول إلى الخيارات الأكثر تميزًا لحماية كلمة المرور لـ WordPress. دعونا نذهب من خلال كل واحد على حدة.

الفئات المحمية بكلمة مرور

ال الفئات المحمية بكلمة مرور يتيح لك مكون WordPress الإضافي تأمين فئات كاملة من المنشورات أو أنواع أخرى من المحتوى. يعد هذا أكثر سهولة في الاستخدام من المشاركات الفردية المحمية بكلمة مرور. بمجرد قيام المستخدم بإدخال كلمة المرور الصحيحة، يمكنه الوصول إلى الفئة بأكملها دون الحاجة إلى إعادة إدخال أي كلمات مرور.

يعمل المكون الإضافي للفئات المحمية بكلمة مرور مع أي نوع من محتوى WordPress الذي يستخدم التصنيفات الهرمية. يشير معظم الناس إلى هذه “الفئات”. يمكنك حماية الفئات التي تم إنشاؤها باستخدام المكونات الإضافية للتجارة الإلكترونية، والمكونات الإضافية للأحداث، وفئات المحفظة، وفئات المدونات، وفئات المقالات، وفئات المستندات – بشكل أساسي، أي نوع من الفئات في WordPress.

يستغرق المكون الإضافي بضع دقائق فقط للإعداد:

شراء وتثبيت وتفعيل البرنامج المساعد. انتقل إلى وأدخل مفتاح الترخيص الخاص بك. انتقل إلى الإعدادات الأخرى (لا يوجد سوى عدد قليل منها) لتخصيص صفحة إدخال كلمة المرور وما إذا كنت تريد إظهار أو إخفاء المحتوى المحمي الخاص بك من الأجزاء العامة بموقعك. اذهب الآن لإضافة أو تعديل فئة. (إذا كنت تحمي فئات المدونة، فستحتاج إلى الانتقال إلى . أو إذا كنت تحمي نوع منشور مختلف، فستكون صفحة الفئات موجودة في مكان آخر في WordPress.) سترى قسم “الرؤية” الجديد الذي أضافه المكون الإضافي. اضبط الفئة على “محمية بكلمة مرور” وأدخل كلمة المرور. إذا أردت، يمكنك إضافة كلمات مرور متعددة، على سبيل المثال، إذا كنت تريد إعطاء كلمة مرور فريدة لكل مستخدم.

من المفيد تجربة أفضل طريقة لتنظيم فئاتك. على سبيل المثال، إذا قمت بإضافة فئة فرعية إلى فئة محمية بكلمة مرور، فستتم حمايتها بنفس كلمة المرور. يمكنك استخدام هذا بطرق إبداعية. على سبيل المثال، إذا كنت تريد إنشاء مدونة WordPress خاصة تمامًا، فيمكنك حماية فئة واحدة بكلمة مرور ووضع جميع الفئات الأخرى ومنشورات المدونة داخل هذه المنطقة المحمية.

فئات WooCommerce المحمية بكلمة مرور

ال فئات WooCommerce المحمية بكلمة مرور البرنامج المساعد يشبه إلى حد كبير الفئات المحمية بكلمة مرور. ومع ذلك فهو مصمم خصيصًا لمواقع WooCommerce. إذا كنت تستخدم WooCommerce، فقد تفضل استخدام هذا البرنامج الإضافي.

إنشاء متجر WooCommerce خاص

هناك أيضًا مكون إضافي مفيد يسمى متجر ووكومرس الخاص. على عكس فئات WooCommerce المحمية بكلمة مرور، فإنه يقوم بتأمين جميع عناصر متجر WooCommerce الخاص بك – وليس فقط فئات محددة داخله. تظل الأجزاء العامة من موقع الويب الخاص بك مرئية بالطريقة المعتادة، ولكن صفحة متجرك وأرشيفات المنتج وعلامات المنتج والمنتجات الفردية وما إلى ذلك مخفية تمامًا.

هذا البرنامج المساعد أسهل في الإعداد:

شراء وتثبيت وتفعيل البرنامج المساعد. انتقل إلى وأضف مفتاح الترخيص الخاص بك. قم بتغيير إعدادات البرنامج المساعد كما هو مطلوب (على سبيل المثال لتغيير النص الموجود في صفحة تسجيل الدخول إلى WooCommerce).

سيؤدي هذا إلى إخفاء متجر WooCommerce الخاص بك بالكامل. الطريقة الوحيدة التي سيعرف بها الأشخاص أن لديك متجرًا عبر الإنترنت هي إذا اخترت إضافة رابط إلى صفحة تسجيل الدخول.

طرق أخرى لحماية ووردبريس

هذا هو الدليل الكامل لحماية كلمة مرور WordPress. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى بعض الطرق البديلة لجعل WordPress خاصًا.

المشاركات والفئات الخاصة

لقد أخبرتك حتى الآن عن كيفية حماية صفحات ومنشورات وفئات WordPress بكلمة مرور. يمكنك أيضًا وضع علامة عليها كخاصة، الأمر الذي يعمل بشكل مختلف قليلًا.

المحتوى الخاص مخفي عن العرض العام وغير مرئي تمامًا من الزوار الذين قاموا بتسجيل الخروج. عندما يقوم مستخدم لديه الامتيازات الصحيحة بتسجيل الدخول إلى موقع الويب، يصبح المحتوى الخاص مرئيًا له تلقائيًا. عادةً ما يكون هذا مجرد مسؤولي ومحرري موقع الويب. يمكنك إتاحة المحتوى الخاص للمستوى الآخر عن طريق تحرير أدوار المستخدم. (استخدم ال محرر دور المستخدم البرنامج المساعد إذا كنت لا تعرف كيفية القيام بذلك.)

بالنسبة للصفحات والمشاركات الفردية، فإن القدرة على وضع علامة “خاصة” مدمجة في WordPress نفسه. للقيام بذلك بالنسبة للفئات، تحتاج إلى استخدام البرنامج المساعد الفئات المحمية بكلمة مرور (أو الفئات المحمية بكلمة مرور WooCommerce). وفي كلتا الحالتين، يمكنك رؤية الخيار “خاص” أسفل “محمي بكلمة مرور” في قسم “الرؤية” لصفحتك/منشورك/فئتك.

ملحقات العضوية

يمكنك أيضًا حماية أجزاء من موقع الويب الخاص بك باستخدام مكون إضافي لعضوية WordPress.

يختلف المكون الإضافي للعضوية عن الخيارات الأخرى التي ناقشتها. إنه مشابه تمامًا للصفحات والمشاركات والفئات الخاصة حيث أن المحتوى المحمي متاح فقط لمستخدمين محددين قاموا بتسجيل الدخول. ومع ذلك، فهو أكثر مرونة لأنه يمكنك إنشاء مجموعات أو مستويات عضوية متعددة، تتمتع كل منها بإمكانية الوصول إلى محتوى مختلف.

إذا قررت استخدام مكون إضافي للعضوية، فهناك بعض الأشياء التي يجب مراعاتها. ومن الناحية الإيجابية، فهي أكثر أمانًا من الحماية الأساسية بكلمة المرور لأن كل مستخدم لديه معلومات تسجيل دخول فريدة ولا توجد كلمات مرور مشتركة. (ومع ذلك، فإن المكونين الإضافيين لفئات حماية كلمة المرور اللذين ذكرتهما أعلاه يدعمان كلمات مرور متعددة، بحيث يمكنك منح كل مستخدم كلمة المرور الخاصة به.)

عيب المكونات الإضافية للعضوية هو أن إعدادها أكثر تعقيدًا من جميع الخيارات الأخرى الواردة في هذه المقالة. لديك أيضًا عبء إداري إضافي للحفاظ على حسابات مستخدمين منفصلة لكل عضو، وجميع الأعمال التي تأتي معها (مشاكل كلمة المرور المفقودة وما إلى ذلك). لذا فإنني أوصي بهذا فقط إذا كنت متأكدًا من أن الخيارات الأبسط لا تلبي احتياجاتك.

تتناول هذه المقالة حماية كلمة المرور بدلاً من مناطق العضوية، لذا لن أخوض في المكونات الإضافية المتوفرة بالتفصيل. قدم WPBeginner مقالة ممتازة عن أفضل 5 إضافات لعضوية ووردبريس. وهو يغطي المكونات الإضافية الرئيسية التي يجب مراعاتها في موقع عضوية WordPress وسيساعدك على اختيار البرنامج المناسب.

إذًا، كيف ستحمي كلمة المرور الخاصة بـ WordPress؟

لقد بحثنا في جميع الطرق المختلفة لحماية WordPress بكلمة مرور، سواء كان ذلك لموقع الويب الخاص بك بالكامل أو صفحات أو منشورات أو فئات محددة. لقد أخبرتك أيضًا عن بعض الخيارات الأخرى مثل وضع علامة على المحتوى باعتباره خاصًا وإنشاء منطقة للأعضاء فقط. استخدم الاختبار السابق في هذه المقالة لاختيار الأفضل بالنسبة لك.

واسمحوا لي أن أعرف كيف حصلت في التعليقات أدناه. أحب أن أسمع منك!