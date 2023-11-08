ستساعدك المقالة التالية: كيف يمكن لتسويق المحتوى تمكين توليد العملاء المحتملين

يعد تسويق المحتوى جزءًا مهمًا من استراتيجيات جذب العملاء المحتملين والتسويق الرقمي.

ومع ذلك، لا يتعلق الأمر فقط بتجميع المحتوى معًا لملء صفحة أو الوصول إلى عدد الكلمات.

يتعرض المستهلكون والعملاء لوابل من المعلومات – سواء كانت مفيدة أو غير مفيدة – في كل مرة يقومون فيها بتسجيل الدخول إلى الإنترنت.

لكي تبرز استراتيجية تسويق المحتوى لديك وتجذب عملاء جدد، يجب أن يكون المحتوى الذي تقدمه لعملائك موجزًا ​​ومفيدًا ومرتبطًا بشكل مباشر باحتياجاتهم.

باختصار، إنشاء المحتوى يدور حول تنمية الثقة وبناء القيمة.

ما هو جيل العملاء المحتملين لتسويق المحتوى؟

إن إنشاء عملاء محتملين لتسويق المحتوى هو استراتيجية تسويقية تركز على إنتاج محتوى ذي صلة وقيم وجذاب للانتباه بهدف إنشاء عملاء محتملين جدد من داخل جمهور مستهدف محدد.

ومع ذلك، في الفضاء الرقمي المزدحم، لكي يبرز المحتوى الذي تم إنشاؤه، يجب أن يكون مكتوبًا بشكل جيد، ومنظمًا جيدًا، ويجب أن يضيف قيمة واضحة للقارئ أو المستهلك. في الواقع، يمكن أن يكون للمحتوى السيئ الصياغة تأثير معاكس، حيث يدفع العملاء المحتملين بعيدًا عن المحتوى الخاص بك، ويتجهون نحو محتوى المنافس.

ولهذا السبب من المهم جدًا فهم كيفية عمل تسويق المحتوى، وكيف يؤدي إلى جذب العملاء المحتملين، وكيفية الاستفادة منه للتواصل مع جمهورك.

أنواع توليد الرصاص

هناك العديد من أنواع جذب العملاء المحتملين، وما هو الأفضل لشركتك سيعتمد على نوع المحتوى الذي يبحث عنه عملاؤك المحتملون، وما يفعله عملك، وكيف يمكنك التواصل بسهولة مع جمهورك المستهدف.

ومع ذلك، عند القيام بذلك بشكل صحيح، يمكن أن يكون استخدام التسويق بالمحتوى وسيلة فعالة وقوية للغاية لجذب عملاء محتملين جدد.

فيما يلي بعض الأمثلة حول كيفية القيام بذلك.

1. نشر كتاب إلكتروني

لا تحتاج العلامات التجارية إلى فرض رسوم على الكتب الإلكترونية. إن مجرد المحتوى المقدم داخل الكتاب الإلكتروني نفسه يعد ذو قيمة كافية ويمكن أن يساعد في جذب عملاء محتملين جدد.

يعد الكتاب الإلكتروني طريقة ممتازة لعرض ما تعرفه واستخدامه لتعليم العملاء المحتملين حول مجال عملك أو شركتك أو خدماتك. يؤدي هذا إلى توجيه العملاء المحتملين إلى مسار مبيعاتك وزيادة وضوح جهود التسويق عبر الإنترنت.

2. تقديم الأدلة والأوراق البيضاء

الأوراق البيضاء ليست بالضبط مفهوما جديدا. في الواقع، إنهم من المدرسة القديمة جدًا. ومع ذلك، هناك سبب لوجودهم – فهم يعملون على جذب العملاء المحتملين.

تستخدم الورقة البيضاء الجيدة أربعة عناصر لجذب القارئ وتقديم نظرة عامة شاملة عن الموضوع المطروح.

أولاً، العنوان الجيد يجذب القراء ويعطي فكرة واضحة عن موضوع المقالة.

وبعد ذلك، كما يقول المثل، “المحتوى هو الملك”. لا تستحق الورقة البيضاء الكتابة ما لم تقدم محتوى مفيدًا ومحددًا حول تجربة الشراء للعميل المستهدف. لا يتعلق الأمر بجعلهم يشترون منك في تلك اللحظة بالضبط. يتعلق الأمر ببناء الثقة وتنمية العلاقة.

بمجرد كتابة الورقة البيضاء، فقد حان الوقت للترويج لها. رابط لها على وسائل التواصل الاجتماعي. أرسله بالبريد الإلكتروني إلى العملاء المحتملين. تأكد من أن فريقك الداخلي قد قرأه وفهم محتواه.

وأخيرا، كن على علم باستراتيجية المتابعة الخاصة بك.

بدلاً من الدعوة القوية إلى اتخاذ إجراء، فكر في إرسال عرض متابعة عبر البريد الإلكتروني لإرسال ورقة بيضاء أخرى، أو دعوة العميل إلى ندوة عبر الإنترنت، أو إبلاغه بحدث قادم.

3. اكتب دراسة حالة

تعد دراسة الحالة طريقة رائعة لاستخدام أمثلة محددة وشخصية لتوصيل قيمة علامتك التجارية. بدلاً من مجرد سرد الحقائق، تعد دراسات الحالة أدوات قوية يمكن أن تجعل الموضوع يبدو ذا صلة، وتساعد على إضفاء الطابع الإنساني على قضية أو منتج أو عمل.

فقط تأكد من جعل دراسة الحالة الخاصة بك مثيرة للاهتمام، من خلال الخوض في جوانب فريدة، أو إضافة قيمة، أو تقديم معلومات مثيرة للاهتمام. لن تساعد دراسة الحالة الجافة والمملة في توليد عملاء محتملين.

4. قم بإعداد ندوة عبر الإنترنت

الهيكل المتأصل للندوة عبر الإنترنت يفسح المجال للتواصل البشري. الاستفادة من هذا يمكن أن تكون قوية جدًا في توليد عملاء محتملين جدد.

تعد هذه طريقة ممتازة، إذا تم تنفيذها بشكل صحيح، لجمع معلومات الاتصال من الحاضرين في الندوة عبر الإنترنت بطريقة عضوية. بعد استخدام الندوة عبر الإنترنت لإثبات للعملاء المحتملين أن لديك شيئًا ذا قيمة لتقدمه، سيكونون على الأرجح على استعداد لتقديم هذه المعلومات بسعادة.

4. قم باستضافة حدث شخصي

من السهل الانخراط في الجانب عبر الإنترنت من تسويق المحتوى، ولكن هذا ليس سوى جزء واحد من استراتيجية التسويق الناجحة. يمكن أن تكون استضافة الأحداث الشخصية طريقة ممتازة لجذب العملاء المحتملين وإجراء الاتصالات وتوفير فرص التواصل للعملاء والعملاء المحتملين.

بالإضافة إلى ذلك، فهي طريقة فريدة لجذب العملاء المحتملين الذين سيساعدونك على التميز بين الحشود “الرقمية فقط”.

ما نوع المحتوى الذي يتم استخدامه في الغالب لتوليد العملاء المحتملين؟

المحتوى المصمم جيدًا هو المحتوى المصمم جيدًا. وهذا يعني أنه يمكن استخدام العديد من أنواع المحتوى المختلفة بنجاح لتسويق المحتوى.

ومع ذلك، لكي تبرز حقًا في بحر المحتوى المتزايد باستمرار، يجب أن يكون المسوقون قادرين على جذب انتباه المستهلك. هذا هو المكان الذي تأتي فيه الصور. حتى أفضل كتابة النصوص، إذا تركت كمجموعة كثيفة من الكلمات على الصفحة، سيتم التغاضي عنها.

للمساعدة في إبراز المحتوى الخاص بك، بغض النظر عن تنسيقه أو نوعه، من الضروري تضمين الصور أو لقطات الشاشة أو أي محتوى تفاعلي آخر مثل الرسوم البيانية و/أو المخططات والرسوم البيانية.

لا يضيف هذا اللون والإثارة إلى جزء من المحتوى فحسب، بل يساعد أيضًا في تفكيك الكتل السميكة من النص، مما يجعل المحتوى سهل الفهم بالنسبة للمستهلك.

كيف يمكن لتسويق المحتوى أن يعزز توليد العملاء المحتملين

كما ناقشنا سابقًا، يلعب تسويق المحتوى دورًا مهمًا في استراتيجية التسويق من خلال إضافة قيمة لعملائك وعملائك.

يبحث العملاء دائمًا عن محتوى قيم – أجزاء تجيب على أسئلتهم، أو أحداث تتعمق في موضوع يهتمون به، أو مستندات ترشدهم خلال عملية أو موضوع ذي صلة.

ومن خلال توفير هذه المعلومات بطريقة يسهل الوصول إليها ومفهومة وتعليمية، يمكن للعلامات التجارية البدء في بناء الثقة بين عملائها والعمل على جذب عملاء محتملين جدد.

يتم إحتوائه

لكي تبرز في مشهد الإنترنت المشبع، تحتاج العلامات التجارية إلى إنتاج محتوى فريد وعالي الجودة وذو صلة وقيم بشكل مستمر مصمم لجذب عملائها وإنشاء علاقات دائمة وتوليد عملاء محتملين جدد.

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