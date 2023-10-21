ستساعدك المقالة التالية: مايكروسوفت Windows دعوات QnA الحية

مايكروسوفت Windows دعوات QnA الحية

مايكروسوفت Windows لقد أرسل Live QnA، والذي من المتوقع أن يكون موردًا معلوماتيًا مدعومًا بالأسئلة والأجوبة مشابهًا لـ Yahoo Answers و Answerbag و Google Answers، دعوات محدودة لمختبري النسخة التجريبية من Live.com في الولايات المتحدة.

تقارير لايف سايد:

Windows حصل مختبرو الإصدار التجريبي من نظام التشغيل Vista، الذين يعيشون في الولايات المتحدة (نعم، إصدار تجريبي آخر في الولايات المتحدة فقط)، على هدية صغيرة في صناديق البريد الوارد الخاصة بهم الليلة على شكل رسالة Windows دعوة QnA الحية. يعد الاعتماد على قاعدة بيانات اختبار Vista محاولة واضحة لإنشاء الكثير من المحتوى الفني الجيد والدقيق في وقت مبكر لـ QnA. تشجع الدعوة المختبرين على مشاركة المعلومات حول التنزيلات وتبادل نصائح البرامج ومشاركة معرفتهم بنظام التشغيل Vista.

للوهلة الأولى، يعد QnA مفهومًا رائعًا. النظام بسيط جداً:

1. شخص ما يسأل سؤالا.

2. يقوم المستخدمون بإرسال الإجابات على السؤال خلال فترة إجابة مدتها 3 أيام.

3. يقوم المستخدمون بالتصويت على أفضل إجابة ويتم تحديد “الفائز”. ثم يتم قبول هذه الإجابة كحقيقة.

سيتم استخدام نتائج هذه الأسئلة في Windows البحث المباشر للمساعدة في تبسيط البحث.

يقدم Harrison Hoffman أيضًا مراجعة مصغرة لـ QnA على مدونة LiveSide:

تنفيذ هذه العملية على qna.live.com غير موجود بعض الشيء. استغرق تحميل الصفحة الأولى من QnA حوالي 40 ثانية بواسطة ساعتي، وخلال هذه الفترة توقف IE 7 عن الاستجابة تمامًا. لا أعرف شيئًا عن أي شخص آخر، ولكن بالنسبة لي، فإن 40 ثانية هي فترة طويلة جدًا للانتظار قبل أن أتمكن حتى من النقر على شيء ما على صفحة ويب. لقد عانى موقع Live.com أيضًا من مشكلات الأداء، مما أدى إلى خنق نموه إلى حد كبير وأضعف قدرته على التوسع في الاستخدام الشامل.

على الرغم من أنني متأكد من أنه سيتم معالجة مشكلات الأداء وإصلاحها، إلا أن هذا أمر ضروري لنجاح QnA. للتعامل مع المنافسين مثل المنشأة بالفعل إجابات ياهو، يجب أن يعمل الموقع بشكل لا تشوبه شائبة.