ستساعدك المقالة التالية: نيويورك تايمز سعيدة بشأن (.com) النتائج عبر الإنترنت

نيويورك تايمز سعيدة بشأن (.com) النتائج عبر الإنترنت

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز إيرادات الإعلانات لشهر مايو مقارنة بالعام الماضي. فيما يلي بعض النقاط البارزة:

* ارتفعت إيرادات الإعلانات لوحدات أعمال الشركة في مايو 2006 4.4% وارتفع إجمالي إيرادات الشركة 4.0% مقارنة بشهر مايو 2005.

* ال إيرادات الإعلانات على الإنترنت المدرجة في المجموعات الإعلامية الثلاث المذكورة أعلاه زيادة 26.9% بسبب النمو القوي المستمر في كل من الإعلانات المصورة والإعلانات المبوبة.

* في نهاية شهر مايو، تحديد الأوقات، المنتج القائم على الرسوم على موقع NYTimes.com والذي يتضمن كتاب الأعمدة المميزين في The Times والوصول الشامل إلى أرشيفاتها، كان لديه ما يقرب من 490.000 مشترك، مع حوالي 490.000 مشترك. 63٪ تلقي TimesSelect كميزة لاشتراكات التوصيل إلى المنازل و 37% استلامها من الاشتراكات عبر الإنترنت فقط.

* عائدات الإعلانات ل ارتفع About.com بنسبة 59.0٪. يرجع النمو في شهر مايو بشكل أساسي إلى الزيادة الكبيرة في إعلانات تكلفة النقرة. بالإضافة إلى ذلك، استمرت قوة الإعلانات المصورة مع زيادة الإيرادات من فئات البيع بالتجزئة والاتصالات والتكنولوجيا والسلع الاستهلاكية. أظهرت شركة About أيضًا مكاسب قوية في الإيرادات من المعلنين في مجال الأدوية والمالية والسفر والترفيه والسيارات. (التأكيد على الألغام)

أظهرت إيرادات الإعلانات في الصحيفة نموًا برقم واحد، في حين أن وحدة الإنترنت و About.com (على وجه الخصوص) سجلت مكاسب كبيرة. بلغ إجمالي إيرادات الشركة لشهر مايو حوالي 271.5 مليون دولار.

من الواضح أن المنتج المطبوع أصبح ناضجًا وعلى الإنترنت هو مكان النمو. ولكن لن تشهد جميع الأوراق هذا النمو. تمتلك صحيفة التايمز المزيد من الموارد ولا تمثل بالضرورة ما تستطيع الصناعة ككل القيام به.

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جريج ستيرلنج هو المدير المؤسس لشركة Sterling Market Intelligence، وهي شركة استشارية وأبحاث تركز على سلوك المستهلك والمعلن عبر الإنترنت والعلاقة بين الإنترنت ووسائل الإعلام التقليدية، مع التركيز على السوق المحلية.