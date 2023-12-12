ستساعدك المقالة التالية: هل سيقتل جيل الألفية المكالمات الباردة؟

مع مراعاة 95% من الأمريكيين يمتلكون هواتف محمولة (77% منهم يمتلكون هواتف محمولة). smartphones)، قد يبدو موضوع الاتصال البارد زائداً عن الحاجة. كل شخص لديه هاتف، لذلك يجب على الجميع أن يكونوا باردين في الاتصال، أليس كذلك؟ واليوم، ليس هذا هو الحال بالضرورة. على الرغم من أن الغالبية العظمى من السكان يمتلكون هواتف محمولة، إلا أن الطريقة التي يستخدمها الناس بها قد تغيرت. بالإضافة إلى ذلك، وبفضل التكنولوجيا وسهولة الاتصال، لقد تغيرت الطريقة التي يشتري بها الناس أيضًا. وقد أجبر هذا المسوقين على اعتماد تكتيكات واستراتيجيات جديدة في خططهم التسويقية التي تصل إلى جيل الألفية بشكل أكثر فعالية.

إذن ماذا يعني هذا بالنسبة لمستقبل المكالمات الباردة؟ مع بدء جيل الألفية في تشكيل أغلبية القوى العاملة، هل سيتمكن تكتيك المبيعات القديم هذا من البقاء؟ أم أن الجيل الجديد سيفرض أساليب مبيعات جديدة لتولي المسؤولية؟

يبدو أن هذا أحد أكبر الأسئلة التي تدور في أذهان المسوقين: هل سيتوقف جيل الألفية عن الاتصال البارد؟ وهنا ما يبدو المستقبل.

جيل متغير

قد لا تكون الاتصالات الباردة قد انتهت (بعد)، لكنها بالتأكيد تحتضر.

أحد أكبر العوامل في وفاة المكالمات الباردة هو الإنترنت. الناس لا يريدون أن يُباعوا لهم؛ يريدون اتخاذ القرارات في وقتهم الخاص. لماذا تستمع إلى مندوب المبيعات عبر الهاتف عندما يمكنك اللجوء إلى الإنترنت لمساعدتك في اتخاذ قرارات مستنيرة وغير متحيزة؟ بدءًا من مقاطع الفيديو الخاصة بفتح المنتج ووصولاً إلى مراجعات العملاء، يستطيع الإنترنت تقديم رؤية أكثر شمولية للمنتج الذي من المرجح أن يثق به جيل الألفية.

علاوة على الإنترنت، أصبح من الواضح تمامًا أن جيل الألفية لا يحب عروض المبيعات. مع ظهور مواقع البث المجانية مثل Netflix وزيادة شعبية أدوات حظر الإعلانات، أصبح من المعروف الآن أن جيل الألفية يريد تجنب الإعلانات قدر الإمكان. وقد أدى هذا إلى أن تذهب بعض البلدان إلى أبعد من ذلك حظر المكالمات الباردة وفرض غرامات باهظة على الشركات التي يتم ضبطها وهي تفعل ذلك. سواء أكان ذلك إعلانًا تجاريًا على التلفاز أو مندوب مبيعات عبر الهاتف، فمن الواضح أن جيل الألفية ليس لديه الوقت أو الاهتمام بأي من ذلك.

وبصرف النظر عن الإنترنت والبيع غير المرغوب فيه، فإن العامل الأكبر في وفاة المكالمات الباردة هو كيفية استخدام جيل الألفية لهواتفهم المحمولة بالفعل. متجاهلين حقيقة أن الهواتف المحمولة لديها القدرة على الرد وإجراء المكالمات، جيل الألفية لا يحب التحدث على الهاتف. في الواقع، جيل الألفية مدمن على أجهزته للوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب والتطبيقات الأخرى التي تبقيه على اتصال.

بالنسبة لمستقبل المكالمات الباردة، فهذا يعني شيئين: ليس فقط أن جيل الألفية أقل احتمالية للرد على الهاتف، ولكن الجيل القادم من مندوبي المبيعات لن يرغبوا في إجراء مكالمات باردة في المقام الأول. إنها حلقة مفرغة من عدم الرد على المكالمات وعدم إجراء المكالمات أيضًا في المقام الأول. إذا كنت تعرف أن شخصًا ما لن يرد على الهاتف، فلماذا تهتم بالاتصال على الإطلاق؟

الجوانب السلبية للمكالمة الباردة

إذا كنت لا تزال مقتنعًا بأن الاتصال البارد هو أداة مبيعات فعالة، فقد تفاجأ.

انها ليست فعالة

اليوم، هناك عدد من الأسباب لماذا فقط 28 بالمائة ممن يتلقون مكالمة باردة يشاركون في المحادثة. أولا وقبل كل شيء، معظم الناس لديهم معرف المتصل. إذا لم يتعرفوا على الرقم الذي يتصل، فمن المرجح أن يسمحوا للمكالمة بالانتقال إلى البريد الصوتي. إذا لم تعجبهم رسالتك، فلن يتصلوا بك مرة أخرى. ومن ناحية أخرى، لا يرغب الناس في التحدث إلى أشخاص لا يعرفونهم. وفي اللحظة التي يدركون فيها أنها مكالمة مبيعات، يغلقون الخط على الفور.

إنه يضعك في الضوء الخاطئ

أنت لا تريد أن يتم وضع علامتك التجارية كبائع انتهازي، ولكن مع الاتصال البارد، هذا هو للأسف ما سيراك به عملاؤك المحتملون. هناك العشرات من أساليب البيع الأخرى التي تسمح لك بتشجيع المبيعات مع بناء والحفاظ على علاقات هادفة مع جمهورك المستهدف. في حين أن الاتصال البارد يجبر علامتك التجارية على الظهور، فإن أساليب التسويق الداخلي تجذب العملاء المهتمين إلى علامتك التجارية بدلاً من ذلك.

إنه يدمر العلاقات المحتملة

يتمتع المستهلكون اليوم بإمكانية الوصول إلى معلومات أكثر من أي جيل آخر. وهذا يسمح لهم بالعثور على إجابات لأسئلتهم في غضون ثوانٍ، دون الحاجة إلى مكالمة باردة. عندما تتصل بهم، يشعرون أنه تمت مقاطعتهم وستشعر مكالمتك بالتعدي. لن يؤدي هذا إلى تدمير العلاقة المحتملة فحسب، بل قد يجعل علامتك التجارية أقل مصداقية ويائسة للمبيعات. بالإضافة إلى ذلك، يشعر المستهلكون اليوم أن وقتهم أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى. إذا كنت تتصل وتستهلك وقتهم الثمين، فلن يقدر العملاء ما تريد قوله وسيؤدي ذلك إلى إيقافهم.

لذا إذا كانت المكالمة الباردة ميتة (أو الموت)، ما هي الأساليب الجديدة التي يجب على المسوقين أن يراقبوها بدلاً من ذلك؟ مع وصول المكالمات الباردة إلى نهايتها الحتمية، ما هو العمل الذي سيعمل عليه جيل الألفية؟

الوصول إلى جيل الألفية دون الاتصال

قبل أن تشعر بالذعر، هناك العشرات من أساليب المبيعات واستراتيجيات التسويق الجديدة التي لن تصل إلى جيل الألفية فحسب، بل ستساعدك على إنشاء علاقات دائمة معهم تكون أقوى بكثير من المكالمة الباردة.

بينما فقط واحد بالمائة من المكالمات الباردة يتحول إلى عملية بيعيتمتع التسويق المؤثر بالقدرة على إشراك جيل الألفية وتحقيق المزيد من المبيعات. تعد الشراكة مع المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي إحدى أقوى أدوات التسويق لهذا الجيل المترابط بشكل كبير. في حين أن العرض التقديمي من مكالمة باردة قد لا يكون مؤثرًا، إلا أن التوصية أو مراجعة المنتج من أحد الأشخاص المشهورين Instagram أو YouTube الشخصية لديها القدرة على أن تكون مقنعة للغاية. يثق جيل الألفية بالأشخاص الذين يتطلعون إليهم، وليس بصوت غير معروف على الطرف الآخر من مكالمة هاتفية غير مرغوب فيها.

لقد تغيرت الطرق التي يستقبل بها جيل الألفية المعلومات بشكل جذري. على سبيل المثال، من المرجح أن يواكب جيل الألفية الأحداث الأخيرة بسبب Facebook التحديثات أو التغريدات، بدلاً من الأخبار أو الراديو. عندما يتعلق الأمر بالمحتوى، فإنهم يريدون قطع الطريق على المطاردة. لهذا السبب، يعد محتوى الفيديو أحد أكثر الأدوات تأثيرًا عندما يتعلق الأمر بالوصول إلى جيل الألفية. إذا كنت محظوظًا، فلديك عشر ثوانٍ للإدلاء ببيان أو لإقناع الجمهور بمواصلة المشاهدة. لذلك، على الرغم من أن الفيديو يعد أداة قوية أخرى، إلا أنه يجب القيام به بشكل صحيح إذا كنت تريد أن ينجح.

ومن المهم أيضًا ألا ننسى قوة وسائل التواصل الاجتماعي. يقضي جيل الألفية ساعات على وسائل التواصل الاجتماعي كل أسبوع، مما يعني أنك بحاجة إلى أن تكون متصلاً بالإنترنت ومستعدًا للتعامل مع هذا الجيل إذا كنت تريد إجراء عملية بيع. البيع الاجتماعي على Facebook, Instagram, Twitter، ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى تمنحك القدرة على الوصول إلى جماهير جديدة وإنشاء علاقات معهم. يريد جيل الألفية أن يشعر بالاستثمار في العلامة التجارية قبل إجراء عملية شراء، مما يعني أن وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تكون حليفك الأكبر عندما يتعلق الأمر ببناء سمعتك والوصول إلى هذا الجيل بعيد المنال.

على الرغم من أنه قد يكون الوقت قد حان للاعتراف بتوقف الاتصال البارد، إلا أنه وقت مثير للمسوقين لاستكشاف الطرق الجديدة التي يتأثر بها العملاء بدلاً من ذلك.