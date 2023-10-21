ستساعدك المقالة التالية: ياهو! الإجابات تحتفل بالسنة الأولى

ياهو! لقد أكمل موقع Answers، موقع الأسئلة والأجوبة الرائد على الويب، عامه الأول ويحتفل بمجتمع المستخدمين المزدهر وقاعدة معارفهم.

ياهو! الإجابات يمثل عامه الأول من خلال تكريم 25 مستخدمًا في حفل توزيع جوائز خاص خلال مؤتمر Yahoo! الإجابات حفلة عيد ميلاد، الليلة في ياهو! مقر.

سيحصل الفائزون بالجوائز على جوائز “قيادة المجتمع” أو “التميز في الفئة” أو “الإنجاز الخاص”، باعتبارها من أفضل وألمع جوائز Yahoo! يجيب على المستخدمين (comScore، نوفمبر 2006) الذين يعملون كنماذج يحتذى بها في مجتمع الإجابات من خلال المشاركة المستمرة للمعرفة المدروسة وعالية الجودة والخبرة الحياتية مع الآخرين.

“أنا متحمس لأن أكون جزءًا من Yahoo! الإجابات، وكل من الشرف والتواضع أن يتم الاعتراف بالإنجازات على الموقع، “قال ياهو! إجابات المستخدم والحائز على جائزة جوردون جلازنر، كلية الطب من جامعة مانيتوبا. “تعمل Yahoo Answers على ربط الأشخاص من جميع أنحاء العالم، وتسمح بمشاركة أكبر مجموعة من المعلومات الموجودة – المعرفة الموجودة في أذهاننا. يمكن للأشخاص تلقي إجابات متعددة للمعلومات التي لا يمكنهم العثور عليها بسهولة على الويب، وتكون مخصصة لهم فقط. وهذا يأخذنا خطوة أقرب إلى حلم التعليم الشخصي الذي يمكن الوصول إليه عالميًا.