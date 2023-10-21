ستساعدك المقالة التالية: ياهو عن قرب: البحث الاجتماعي

ياهو عن قرب: البحث الاجتماعي

يقدم تيم ماير من شركة Yahoo هذه الندوة حول اتجاه وسائل التواصل الاجتماعي لشركة Yahoo وبحثها الأساسي على الويب والذي يميل نحو الاتجاه الاجتماعي. يراجع تيم النجاح الدولي لـ Answers وخطط Yahoo للبناء على هذا النجاح.

الجدول الزمني: يرى الدليل وPageRank ثم Yahoo الاختراق التالي في وضع العلامات على المجتمع واستخدامه وإحساسه بالسلطة باعتباره بحثًا جديدًا عن البيانات التعريفية. إن رؤية بحث Yahoo (FUSE) كانت ولا تزال مدعومة من قبل الإنسان – مقسمة إلى: البحث عن المعرفة البشرية واستخدامها ومشاركتها وتوسيعها. تعد وسائل التواصل الاجتماعي (وضع العلامات، والتدوين، والتقييم، والمراجعة، والتخصيص) هي الخطوة التالية الواضحة.

إستراتيجية البحث الاجتماعي الخاصة بـ Yahoo: احصل على كتلة حرجة من المحتوى عالي الجودة الذي أنشأه المستخدمون ثم استفد من تلك المعرفة في البيانات التعريفية.

يستخدم تيم MyWeb كمثال لوسائل التواصل الاجتماعي المدمجة في بحث الويب – وضع الإشارات المرجعية ووضع العلامات والمشاركة؛ إشاراتي المرجعية، وجهات الاتصال الخاصة بي، والمثيرة للاهتمام اليوم (فكر في del.icio.us Popular أو Digg).

حاليًا، ما بين 30 إلى 35% من الاستفسارات على Yahoo هي “ذاتية” ومليئة بالقوائم التجارية التي قد لا تكون مثيرة للاهتمام. من خلال تكامل Yahoo MyWeb، يمكن للأشخاص تقديم آرائهم وخبراتهم في الموضوعات التي يتم البحث عنها.

يوميو سانيوشي من Yahoo Answers يأخذ المنصة لمراجعة ما يمكن أن يكون أنجح تطبيق لـ 2.0 في وسائل الإعلام عبر الإنترنت. تحدد إجابات Yahoo المعرفة البشرية، اعتمادًا على خبرة كل شخص في تجربته الحياتية؛ على سبيل المثال. السفر والهوايات. ما هو موجود في رأس المستخدمين والذي لم يتم تضمينه في فهرس الويب. الإجابات ليست بديلاً للبحث على الويب ولكنها مجرد مكملة؛ “الإجابات ستساعد في إحداث ثورة في البحث.”

يعطي سانيوشي مثالاً على كيفية القيام بذلك إجابات ياهو يلبي الحاجة إلى لغة البحث الطبيعية ويوضح كيف تتم فهرسة جلسات الأسئلة والأجوبة الخاصة بـ Yahoo Answers بشكل كبير ليس فقط في Yahoo، ولكن أيضًا في Google. تضاعف عدد مستخدمي Yahoo Answers الفريدين وعدد مشاهدات الصفحة في أول شهرين لها مع أكثر من 12 مليون مستخدم مسجل في النظام وحصلت على أعلى حصة في السوق عبر الإنترنت من حيث وجهة الأسئلة والأجوبة.

كيف يمكن للمسوقين الاستفادة من إجابات Yahoo؟ تعتبر رعاية الفئة إحدى الطرق كما هو الحال مع تسويق الخبرة الشخصية؛ بناء مصداقية الخبراء.

جوشوا شاشتر، مدير الهندسة (ومؤسس) شركة لذيذ – نظام لحفظ وتذكر الأشياء الموجودة على شبكة الإنترنت. يصف شاشتر موقع del.icio.us بأنه نظام مكون من جزأين، كلاهما أناني من حيث استفادة المستخدم من نظام الإشارات المرجعية لاستخدامه الخاص، ومن ثم غير أناني – من حيث مشاركة تلك المعلومات ووضع علامات عليها. نقطة مثيرة للاهتمام؛ 50% من حركة المرور على موقع del.icio.us تأتي عبر خدمة RSS. الذاكرة الجماعية والاكتشاف هو اتجاه الموقع، وربما مستقبل Yahoo Social Media.

كاكول سريفاستافا، مدير أول للمنتجات في فليكر ينظر إلى التصوير الفوتوغرافي وقاعدة الحدث للوسط؛ التقاط الصور ومشاركتها. لقد جلب التصوير الرقمي أجواءً إلى الوسط، متجاوزًا الألبوم إلى عالم تدفق من تجربة الحياة. يشترك الأصدقاء في الصور بدلاً من مجرد مشاهدتها في بعض الأحيان. تتم مشاركة ما بين 60% إلى 70% من الصور الموجودة على Flickr، مما يؤدي إلى بناء المشاركة والبيانات الوصفية (وضع العلامات) التي تحدد هذا التصوير الفوتوغرافي – ومن ثم يتم بناء الشبكة البشرية على المجموعة. يتضمن توزيع Flickr صفقات مع Nokia والتكامل في شبكة Yahoo – جنبًا إلى جنب مع وحدة Flickr Pulse التي تظهر على صفحة Yahoo الرئيسية من وقت لآخر.

إن العرض الذي قدمته كاكول هو أكثر شهادة بحثية عاطفية ومؤثرة سمعتها على الإطلاق، حيث فتحت قلبها حرفيًا بالغرفة حول رؤية وثورة صحافة المواطنة وراء فليكر، مع أمثلة لمستخدمين في طهران ولبنان. يمكن للمرء أن يقول من خلال العرض الذي قدمته أنها كرست حبها وتوجهت إلى منتج Flickr.

أشيش بالدوا هو مدير الهندسة الأول في Yahoo Trip Planner، وجهة السفر الاجتماعية الجديدة من Yahoo. يسمح برنامج Trip Planner لمستخدمي Yahoo بتخطيط رحلاتهم ومشاركتها ومراجعتها باستخدام Yahoo Photos والخرائط ووضع العلامات والتدوين والتصويت على Digg-esque وتكامل التدوين. مثل del.icio.us والعروض الاجتماعية الأخرى، يعد مخطط الرحلة دوريًا.

يتم تحقيق الدخل من المعرفة المشتركة في Trip Planner عبر رعاية العرض المتكاملة ومعلني السفر الذين يستفيدون من البرنامج عبر جذب العملاء المحتملين.