ستساعدك المقالة التالية: يذهب الأوسكار إلى – وفقًا لمؤشرات Google

لم يتبق سوى بضع ساعات وسيكون من الواضح أي فيلم سيحصل على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم.

كنت أتساءل عما إذا كانت مؤشرات Google سيكون لها أي قيمة تنبؤية وقمت بإجراء 3 عمليات بحث عن الاتجاهات.

لم يتم أخذ تواريخ الإصدار والعوامل الأخرى في الاعتبار، والتمرين برمته ليس علميًا بأي حال من الأحوال، فقط في حال كنت مخطئًا، أعني فقط في حالة خطأ Google.

لقد بدأت بأسماء أفلام

قامت الملكة وبابل بالفعل بإجراء عمليات بحث قبل سنوات من بث الفيلم. وهذا أمر منطقي لأن هناك ملكات كثيرة في هذا العالم وبابل تعود إلى الكتاب المقدس. بابل لديه زمام المبادرة بالرغم من ذلك.

لقد قمت بتضييق نطاق البحث باستخدام أسماء أفلام + كلمة “فيلم”

كان أداء The Departed جيدًا جدًا ولكنه بلغ ذروته في وقت مبكر. مرة أخرى، بابل هي التي في الأعلى.

وللفحص النهائي قمت بالبحث عنه “اسم الفيلم” بالإضافة إلى كلمة “فيلم”.

بابل هي أيضًا في صدارة هذا البحث، بمسافة كبيرة عن البقية. لم يتم العثور على رسائل Iwo Jima في أي مكان.

إذا كان الأمر متروكًا لـ Google، فسيحصل فيلم Babel على الأربعة كيلوغرامات. من برأيك سيفوز؟

Note: الصور مستضافة خارجيًا، يرجى إعادة التحميل إذا لم تراها.

–

جيمي فان هاسيلت هي مستشارة تسويق عبر الإنترنت، وتعيش في شنغهاي، ومالك © دليل الصين.