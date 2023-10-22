ستساعدك المقالة التالية: يعد del.icio.us URL History أداة ممتازة

يعد del.icio.us URL History أداة ممتازة

أطلقت del.icio.us موقعًا مفيدًا إلى حد ما أداة سجل URL الذي يسلط الضوء على من قام بوضع إشارة مرجعية على المواقع في الماضي والعلامات التي تم استخدامها. تعتبر الأداة مفيدة للغاية لتتبع كيفية ربط المستخدمين بموقعك أو تعريفهم ومدى شهرة هذا الموقع بين مستخدمي del.icio.us.

على سبيل المثال، عند تتبع سجل URL لـ SearchEngineJournal.com del.icio.us يُظهر أن أكثر من 181 شخصًا قاموا بوضع علامة على الموقع في الماضي، مع علامات وأوصاف تتراوح من الكلمات الرئيسية المتوقعة إلى أوصاف الموقع على أنه “عادل ومتوازن” أو “مدونة محرك البحث – الأشخاص الموجودون في SE يعرفون ذلك.”

بالنسبة للجزء الأكبر من العلامات، تكون العلامات إيجابية ومن المثير للاهتمام أن نرى أن بعض الإشارات المرجعية تصنف الموقع على أنه “أخبار تحسين محرك البحث” أو “بحث المدونة”، فهذه المعلومات تعطيني فكرة أفضل عن كيفية رؤية القراء لهذا الموقع. عند الحديث عن تحسين محركات البحث (SEO)، تعد هذه الأداة مفيدة للغاية لالتقاط الكلمات الرئيسية التي ربما لم يفكر مالك الموقع في تحسينها أو المصطلحات التي تقع خارج المصطلحات الصناعية؛ مثال شد البطن مقابل عملية شد البطن أو ميكي دي ضد ماكدونالدز. بهذه الطريقة، يعد وضع العلامات طريقة رائعة للوصول إلى ذهن المستهلك، ومن ثم التواصل مع عملية تفكيره.

الجزء الجميل في مراقبة العلامات للكلمات الرئيسية المفيدة هو أنه عند استخدام هذه الأداة، لا يقتصر الأمر على البحث في سجل العلامات لموقعك الخاص – فهو أمر لا يصدق بالنسبة للذكاء التنافسي.