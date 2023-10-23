ستساعدك المقالة التالية: يقوم Google Desktop بإصلاح ثغرة أمنية ذات صلة بـ IE

يقوم Google Desktop بإصلاح ثغرة أمنية ذات صلة بـ IE

عالجت Google تقريرًا حديثًا حول ثغرة أمنية في Internet Explorer وتأثير هذا الخلل على Google Desktop من خلال إجراء تغييرات على سطح المكتب. مدير تقنية المعلومات اليوم تشير التقارير إلى أن “Google أجرت تصحيحًا على خدمة بحث سطح المكتب الخاصة بها بحيث لا يمكن استخدامها بعد الآن بالتزامن مع الهجوم عن بُعد”

وقال نائب رئيس مؤسسة جارتنر للأبحاث: “على الرغم من أن Internet Explorer هو السبب الجذري للثغرة الأمنية، إلا أن Google قامت بتغيير بحث سطح المكتب الخاص بها بحيث لم يعد من الممكن الوصول إليه عن بعد، على الرغم من أن الثغرة الأمنية في IE كانت الشيء المسؤول الذي يجب على Google القيام به”. نيل ماكدونالد. “سيؤدي هذا إلى حماية مستخدمي Google Desktop Search حتى تقوم Microsoft بمعالجة السبب الجذري للمشكلة.”

وقال: “هذا لا يزال يترك الهجمات الأخرى المستندة إلى CSS مفتوحة على المنتجات الأخرى طالما ظلت الثغرة الأمنية في IE قائمة”. “الآن عادت الكرة إلى ملعب مايكروسوفت حيث كان ينبغي أن تكون منذ البداية.”

على الرغم من أن الخلل كان عبارة عن ثغرة أمنية في Microsoft IE وليس مشكلة في Google، إلا أن Google لا تزال تتلقى الكثير من الصحافة السيئة حول هذه المشكلة، وقد فعلت الشيء الصحيح من خلال معالجة مشكلة IE مع Google Desktop. من المضحك أنهم قد أغفلوا هذا في المقام الأول.