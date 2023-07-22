ستساعدك المقالة التالية: 10+ أفضل برامج العروض التقديمية لعام 2023: وفقًا للخبراء

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برنامج العرض

لنكن حقيقيين ، لقد كان PowerPoint أداة قديمة مجانية لإنشاء عروض تقديمية ديناميكية. ومع ذلك ، هناك بعض تطبيقات العروض التقديمية التي تقدم ميزات فريدة مثل عروض الفيديو وميزات تصميم الذكاء الاصطناعي والتخصيص الشامل وغير ذلك الكثير.

إذا كنت تستكشف خيارات لأدوات العرض هذه ، فقد وصلت إلى الصفحة الصحيحة لأننا جعلنا هذا العمل أسهل بالنسبة لك!

ستوفر لك هذه المقالة أفضل 10 خيارات لأدوات العروض التقديمية التي يمكنك اختيارها لإنشاء عروض تقديمية غنية بالمعلومات وذات مظهر احترافي ولكنها حديثة وجذابة.

يتم استخدام العروض التقديمية من قبل الأفراد أو رجال الأعمال لمشاركة الأفكار أو المعلومات أو المفاهيم أو ممارسات سير العمل. يحافظون على تفاعل الجمهور من خلال توفير خلفية لخطاب مقدم العرض مع العناصر المرئية. يسهّل برنامج العروض التقديمية إنشاء عروض عرض الشرائح وإدارتها ومشاركتها.

تقليديا ، اقتصرت عروض الشرائح على النصوص والصور وفقط ولكن في الوقت الحاضر ، يتم توسيع برامج العروض التقديمية للعمل مع خيارات الوسائط المختلفة لإنشاء عروض تقديمية أكثر جاذبية وحيوية لتثقيف وإعلام الجمهور المستهدف.

ما هو برنامج العروض التقديمية؟

برنامج العرض التقديمي هو فئة من التطبيقات التي تتيح للمستخدم تقديم أفكاره ومعلوماته حول الموضوعات من خلال الجمع بين النص أو الصور أو الصوت أو مقاطع الفيديو في شكل عرض شرائح. تدعم الشرائح خطاب مقدم العرض أو قصته. يمكن أن تحتوي الشرائح في عرض الشرائح على نصوص وصور ورسومات فنية وتمثيلات رسومية للبيانات (مخططات) وصوت ورسوم متحركة وفيديو بالإضافة إلى روابط لمصادر خارجية وعناصر أخرى. يمكن عرض عروض الشرائح هذه على شاشة لإضافة عناصر مرئية إلى خطاب مقدم العرض أو يمكنك توزيعها على الأفراد المعنيين لأغراض الطباعة أو القراءة.

يمكن تقسيم برامج العروض التقديمية إلى فئتين ؛ برنامج عرض الأعمال وبرامج تأليف الوسائط المتعددة العامة. ومع ذلك ، توفر معظم برامج العروض التقديمية الأدوات والوظائف التي تتيح للمستخدمين إنشاء عروض تقديمية للأعمال ذات مظهر احترافي وعروض تقديمية عامة للوسائط المتعددة. يعتمد ذلك على إبداع المستخدم ومتطلبات الموضوع ذي الصلة.

الوظائف الأساسية

يجب أن تكون أي أداة عرض قادرة على تنفيذ الوظائف الأساسية التالية:

تحرير النص- لإدراج محتوى العرض التقديمي.

لإدراج محتوى العرض التقديمي. وظيفة الاستيراد- وظيفة استيراد قوية تتيح لك إضافة الصور والصوت ومقاطع الفيديو ومعالجتها.

وظيفة استيراد قوية تتيح لك إضافة الصور والصوت ومقاطع الفيديو ومعالجتها. وضع عرض الشرائح- وظيفة تعرض المحتوى تلقائيًا بطريقة منسقة.

ما الذي تبحث عنه في برامج العروض التقديمية؟

تشترك جميع برامج العروض التقديمية في بعض الميزات الأساسية التي يجب توفرها. فيما يلي قائمة ببعض الميزات الأساسية التي تحتاج إلى البحث عنها في برنامج محرر العروض التقديمية:

قوالب- سيوفر أفضل برنامج عرض تقديمي خيارات لقوالب جذابة وقابلة للتخصيص ذات مظهر احترافي لإنشاء عروض تقديمية جذابة بسرعة.

سيوفر أفضل برنامج عرض تقديمي خيارات لقوالب جذابة وقابلة للتخصيص ذات مظهر احترافي لإنشاء عروض تقديمية جذابة بسرعة. المشاركة والتعاون- يجب أن يكون من السهل مشاركة ملف عرض الشرائح للتعاون مع مستخدمي العرض التقديمي في الوقت الفعلي.

يجب أن يكون من السهل مشاركة ملف عرض الشرائح للتعاون مع مستخدمي العرض التقديمي في الوقت الفعلي. المرونة والتخصيص- سيتيح لك أفضل تطبيق عرض تقديمي تخصيص كل شيء ، الخط ، نظام الألوان ، نمط النص فقط كل شيء يمنحك المرونة لبناء ما تحتاجه.

سيتيح لك أفضل تطبيق عرض تقديمي تخصيص كل شيء ، الخط ، نظام الألوان ، نمط النص فقط كل شيء يمنحك المرونة لبناء ما تحتاجه. القدرة على تحمل التكاليف- يعد إنشاء عروض تقديمية مفيدة وجذابة أمرًا مهمًا ولكن ليس عليك كسر محفظتك من أجل ذلك. مع الخيارات المجانية القادرة المتاحة في السوق ، يجب أن تكون القدرة على تحمل التكاليف هي الاعتبار الأول بالنسبة لك.

يقترح السوق الكثير من برامج العروض التقديمية الجيدة مجانًا أو مدفوعة الأجر مليئة بميزات قوية لإنشاء عروض تقديمية جذابة في وقت أقل. لقد جمعنا بعض الخيارات الموثوقة لبرامج العروض التقديمية من أجلك فقط!

أفضل برنامج عروض تقديمية لعام 2023:

هنا قائمة أفضل برامج العروض التقديمية في 2023 و 2024

محرر العرض التقديمي ONLYOFFICE كانفا فيزمي شرائح جوجل بريزي عرض ZOHO HAIKU DECK شريحة مفتاح الشرائح

1.

ONLYOFFICE – محرر العروض التقديمية رقم 1:

ONLYOFFICE عبارة عن مجموعة وثائق عبر الإنترنت تمامًا مثل Microsoft. تم تطويره بواسطة نظام Ascencio SIA ومن المعروف أنه شركة تابعة لشركة مقرها في لاتفيا ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم. تشتمل أدوات البرامج التي تقدمها ONLYOFFICE على أدوات التوثيق الأساسية مثل تلك التي توفرها Microsoft مثل المستندات والعروض التقديمية وجداول البيانات والنماذج القابلة للتعبئة وملفات PDF. تتميز هذه الشركة أيضًا بأدوات تحرير المستندات عبر الإنترنت ، ومحرر جداول البيانات ، ومنصة لإدارة المستندات ، واتصالات الشركة ، والبريد ، وأدوات الإدارة.

محرر العروض التقديمية ONLYOFFICE هو أداة تحرير العروض التقديمية على شبكة الإنترنت والتي تسمح لك بالاطلاع على العروض التقديمية وتحريرها مباشرة على بوابتك الإلكترونية. لتعديل البيانات في عروضك التقديمية ، تحتاج إلى إنشاء حساب ONLYOFFICE ثم تحميل الملفات على بوابة حسابك.

يمكنك إجراء العديد من عمليات التحرير مثل أي محرر سطح مكتب ، أو طباعة العروض التقديمية التي تم تعديلها مع الاحتفاظ بجميع تفاصيل التنسيق ، أو تنزيلها على محرك الأقراص الثابتة بجهاز الكمبيوتر الخاص بك مثل ملفات PPTX ، PDF ، ODP ، POTX ، PDF / A ، OTP ، PNG ، JPG. يمكنك تثبيت واستخدام برامج تحرير المستندات ONLYOFFICE المجانية لتحرير وعرض العرض التقديمي المحلي دون اتصال بالإنترنت. تطبيق المستندات متاح للتثبيت المجاني لأجهزة iOS و Android للعمل على العروض التقديمية أثناء التنقل.

دلائل الميزات

تنسيق- عبر عن أي فكرة باستخدام مجموعة كبيرة من أدوات التنسيق والكائنات وخيارات الأنماط. يعمل ONLYOFFICE Presentation Editor مع عروض PowerPoint التقديمية ويمكنه حفظها في PDF و PNG و JPG. يتم أيضًا دعم ملفات PPTX و PPT و ODP و PPSX.

عبر عن أي فكرة باستخدام مجموعة كبيرة من أدوات التنسيق والكائنات وخيارات الأنماط. عرض العرض التقديمي- باستخدام وضع Presenter View ، يمكنك إضافة ملاحظات لإبراز الأجزاء المهمة من خطابك والتنقل بشكل مريح عن طريق التبديل إلى أي شريحة مرغوبة بنقرة واحدة بسيطة.

باستخدام وضع Presenter View ، يمكنك إضافة ملاحظات لإبراز الأجزاء المهمة من خطابك والتنقل بشكل مريح عن طريق التبديل إلى أي شريحة مرغوبة بنقرة واحدة بسيطة. ما وراء الشرائح الأساسية- باستخدام الوظائف الإضافية المدمجة ، يمكنك تحسين عروضك التقديمية باستخدام مقاطع الفيديو وعناصر القصاصات الفنية ، والحصول على ترجمة سريعة لأي نص ، وإدراج رموز خاصة ، وتحرير الصور ، والمزيد.

باستخدام الوظائف الإضافية المدمجة ، يمكنك تحسين عروضك التقديمية باستخدام مقاطع الفيديو وعناصر القصاصات الفنية ، والحصول على ترجمة سريعة لأي نص ، وإدراج رموز خاصة ، وتحرير الصور ، والمزيد. التخصيص- اجعل عرضك التقديمي أكثر تفاعلاً مع الانتقالات والرسوم المتحركة الجاهزة. يمكنك استخدام المخططات والرسومات الواضحة باستخدام أشكال تلقائية وإضافة مخططات وجداول ومعادلات قابلة للتخصيص لعرض إحصائيات مميز.

اجعل عرضك التقديمي أكثر تفاعلاً مع الانتقالات والرسوم المتحركة الجاهزة. تعاون- يمكنك الوصول والمشاركة والتحرير المشترك في الوقت الفعلي ، وترك التعليقات على عناصر الشرائح ، والدردشة مع المتعاونين عبر الإنترنت دون مغادرة محرر ppt.

يمكنك الوصول والمشاركة والتحرير المشترك في الوقت الفعلي ، وترك التعليقات على عناصر الشرائح ، والدردشة مع المتعاونين عبر الإنترنت دون مغادرة محرر ppt. تشفير كلمة المرور- يمكنك حماية عروضك التقديمية بكلمة مرور مطلوبة للدخول في وضع التحرير بواسطة المؤلفين المشاركين. يمكن تغيير كلمة المرور أو إزالتها لاحقًا.

يمكنك حماية عروضك التقديمية بكلمة مرور مطلوبة للدخول في وضع التحرير بواسطة المؤلفين المشاركين. أدخل المعادلات- يتيح لك محرر العرض التقديمي ONLYOFFICE إنشاء معادلات باستخدام القوالب المضمنة ، وتحريرها ، وإدراج أحرف خاصة (بما في ذلك العوامل الرياضية ، والأحرف اليونانية ، واللهجات ، وما إلى ذلك).

2.

CANVA – أفضل محرر عرض تقديمي:

Canva هو برنامج تحرير مرئي كامل يوفر أدوات إنشاء وتحرير عرض تقديمي ديناميكي. تعتبر واحدة من أكثر أدوات تصميم الجرافيك روعة. يتيح لك إنشاء أي شيء من تصميم الطباعة إلى اللافتات والعروض التقديمية. إنها توفر واجهة سهلة الاستخدام مع مجموعة كبيرة من التصميمات المبنية مسبقًا والتي يمكنك تعديلها حسب رغبتك.

تتيح لك هذه العناصر المبنية مسبقًا صياغة عرض تقديمي رائع بسرعة حتى إذا لم تكن لديك مهارات تصميم ، ولكنها تتطلب منك سحب محتوى الشريحة وإفلاته وترتيبه ، الأمر الذي قد يستغرق وقتًا طويلاً. جميع العناصر الموجودة داخل القوالب تقريبًا قابلة للتخصيص ويمكنك أيضًا بدء تصميمك من البداية وحفظه كقالب لاستخدامه لاحقًا. على الرغم من أن الإصدار المجاني من القماش واسع النطاق ، إلا أنه يحتوي على إصدار متميز يبدأ من 12.99 دولارًا شهريًا.

دلائل الميزات

قوالب- هناك الكثير من خيارات القوالب القابلة للتخصيص ، ويمكن استخدام كل شريحة داخل القوالب بشكل فردي. هناك المئات من خيارات القوالب ضمن أكثر من 10 فئات.

هناك الكثير من خيارات القوالب القابلة للتخصيص ، ويمكن استخدام كل شريحة داخل القوالب بشكل فردي. صوتيات ومقاطع فيديو- يمكن إضافة مقاطع الفيديو وملفات GIF إلى الشرائح الخاصة بك. يمكنك حتى إضافة الموسيقى إلى الشرائح الخاصة بك باستخدام الخيارات المتاحة من الواجهة.

يمكن إضافة مقاطع الفيديو وملفات GIF إلى الشرائح الخاصة بك. محتوى الطرف الثالث- تقدم Canva العشرات من عمليات الدمج وخيارات تضمين الوسائط ، بما في ذلك YouTube، خرائط جوجل ، فيميو ، Pinterest، نعرفكم، Twitter، و اكثر.

تقدم Canva العشرات من عمليات الدمج وخيارات تضمين الوسائط ، بما في ذلك YouTube، خرائط جوجل ، فيميو ، Pinterest، نعرفكم، Twitter، و اكثر. الأصول الرسومية- هناك الكثير من الخيارات المجانية بما في ذلك الأشكال والرموز والصور والإطارات والملصقات.

هناك الكثير من الخيارات المجانية بما في ذلك الأشكال والرموز والصور والإطارات والملصقات. تعاون- يمكن مشاركة العروض التقديمية مع فرق للتحرير.

يمكن مشاركة العروض التقديمية مع فرق للتحرير. طقم العلامة التجارية- تتمتع Canva بميزة أدوات العلامات التجارية المدفوعة.

تتمتع Canva بميزة أدوات العلامات التجارية المدفوعة. عرض دون اتصال يمكن تنزيل العروض التقديمية كمجموعة من الصور بتنسيق .png أو .jpg أو بتنسيق pdf. يمكنك أيضًا تنزيله كفيديو MP4 للعرض في وضع عدم الاتصال.

3.

VISME:

Visme هي أداة عبر الإنترنت لإنشاء محتوى مرئي جذاب وتحريره ومشاركته. يمكنك استخدامه لإنشاء عروض تقديمية جذابة وشرائح شرائح لتقديم المحتوى الخاص بك. يمكنك أيضًا إنشاء قوالب للرسوم البيانية والمخططات والشعارات ولوحات العمل والرسومات لمنشورات الوسائط الاجتماعية والويب والورق ذي الرأسية والعناصر الأخرى. تتمتع Visme بالقدرة على إنشاء عروض تقديمية مذهلة وديناميكية وتفاعلية وجذابة مقارنةً بـ PowerPoint الذي يحتوي على ميزات وعناصر تصميم محدودة. يأتي Visme مع خيارات قوالب متنوعة والوصول إلى الكثير من صور المخزون ، مما يجعل من السهل على غير المصممين استخدام التطبيق و

الحصول على نتائج جيدة. يمكنك الاختيار من بين أكثر من 1000 نموذج متوفر في أكثر من 20 فئة. يتوفر Visme للاستخدام على الويب وكتطبيق سطح مكتب لنظام التشغيل macOS و windows. ومع ذلك ، للوصول إلى الحد الأقصى من الاستخدام وجميع الميزات التي تحتاجها للاشتراك في خطة الدفع.

دلائل الميزات

معرض القوالب- يمكنك الاختيار من بين العشرات من العروض التقديمية المصممة بالكامل والمصممة خصيصًا لصناعات وموضوعات معينة ، أو يمكنك مزج وتطابق المئات من تخطيطات الشرائح. أو يمكنك البدء بلوحة فارغة وإنشاء تخطيط من البداية لاستخدامه لاحقًا كقوالب خاصة بك.

يمكنك الاختيار من بين العشرات من العروض التقديمية المصممة بالكامل والمصممة خصيصًا لصناعات وموضوعات معينة ، أو يمكنك مزج وتطابق المئات من تخطيطات الشرائح. أو يمكنك البدء بلوحة فارغة وإنشاء تخطيط من البداية لاستخدامه لاحقًا كقوالب خاصة بك. صوتي- تعد إضافة المحتوى الصوتي إلى جانب الشرائح سهلة نسبيًا باستخدام visme. يمكنك أيضًا تسجيل مقطع فيديو لك وأنت تقدم المحتوى الخاص بك مع إمكانية الوصول إلى استوديو Visme Presenter.

تعد إضافة المحتوى الصوتي إلى جانب الشرائح سهلة نسبيًا باستخدام visme. يمكنك أيضًا تسجيل مقطع فيديو لك وأنت تقدم المحتوى الخاص بك مع إمكانية الوصول إلى استوديو Visme Presenter. الأصول الرسومية- من مكتبة أصول الرسوم في Visme ، يمكنك الاختيار من بين آلاف الرموز المجانية والرسوم التوضيحية وصور المخزون ومقاطع الفيديو والرسومات ثلاثية الأبعاد ومقاطع الصوت والمخططات والرسوم البيانية لتضمينها في عروضك التقديمية.

من مكتبة أصول الرسوم في Visme ، يمكنك الاختيار من بين آلاف الرموز المجانية والرسوم التوضيحية وصور المخزون ومقاطع الفيديو والرسومات ثلاثية الأبعاد ومقاطع الصوت والمخططات والرسوم البيانية لتضمينها في عروضك التقديمية. الرسوم المتحركة والانتقالات- باستخدام Visme ، يمكنك تحريك المحتوى الخاص بك وتصوره عبر تأثيرات التمرير والرسوم المتحركة المخصصة أو تأثيرات الحركة.

باستخدام Visme ، يمكنك تحريك المحتوى الخاص بك وتصوره عبر تأثيرات التمرير والرسوم المتحركة المخصصة أو تأثيرات الحركة. تعاون- تسمح خطة Visme المميزة لأعضاء الفريق بتخصيص المشاريع وإكمالها معًا. يمكن لأعضاء الفريق ترك التعليقات وتعديل الموضوعات في وقت واحد.

تسمح خطة Visme المميزة لأعضاء الفريق بتخصيص المشاريع وإكمالها معًا. يمكن لأعضاء الفريق ترك التعليقات وتعديل الموضوعات في وقت واحد. محتوى الطرف الثالث- يمكنك تضمين محتوى مثل استطلاعات الرأي والاختبارات والنماذج في عروضك التقديمية باستخدام Visme.

4. شرائح Google:

العروض التقديمية من Google هي نسخة Google من Microsoft PowerPoint. يمكن الوصول إلى برنامج العروض التقديمية هذا من حساب Google الخاص بك. هذه المنصة متاحة مجانًا وبها تكاملات متنوعة وتعتبر واحدة من أفضل أنظمة التعاون. مع تثبيت تطبيق العروض التقديمية على جهازك والمتكامل مع Google Drive ، يمكنك عرض العروض التقديمية وتعديلها في وضع عدم الاتصال. يقوم الإصدار عبر الإنترنت بحفظ جميع التغييرات تلقائيًا ويمكنك حتى عرض الإصدارات القديمة من المستند الخاص بك. العروض التقديمية من Google سهلة الاستخدام للغاية بين الفرق. يمكنك مشاركة الشرائح مع مستخدمين آخرين في أوضاع العرض أو التعليق أو التحرير والتعاون في نفس العرض التقديمي في الوقت الفعلي. يمكنك أيضًا الدردشة في التطبيق ومشاهدة مؤشرات الأشخاص الآخرين أثناء قيامهم بإجراء التغييرات.

دلائل الميزات

قوالب- هناك مجموعة عامة من القوالب ولكن الخيارات محدودة. يمكنك أيضًا إنشاء القوالب الخاصة بك من البداية.

هناك مجموعة عامة من القوالب ولكن الخيارات محدودة. يمكنك أيضًا إنشاء القوالب الخاصة بك من البداية. الرسوم المتحركة- يمكن إضافة الرسوم المتحركة داخل كل شريحة وكذلك الانتقالات.

يمكن إضافة الرسوم المتحركة داخل كل شريحة وكذلك الانتقالات. أشرطة فيديو- يمكن إضافة مقاطع الفيديو عبر ملف YouTube رابط أو من Google Drive. يمكن إضافة صور GIF كصور داخل الشرائح.

يمكن إضافة مقاطع الفيديو عبر ملف YouTube رابط أو من Google Drive. يمكن إضافة صور GIF كصور داخل الشرائح. الرسومات- الأصول الرسومية بسيطة وأساسية للغاية. يمكن تحميل الصور من سطح المكتب الخاص بك أو Google Drive أو عنوان URL أو البحث عبر الإنترنت.

الأصول الرسومية بسيطة وأساسية للغاية. يمكن تحميل الصور من سطح المكتب الخاص بك أو Google Drive أو عنوان URL أو البحث عبر الإنترنت. صوتي- يمكنك إضافة أي شيء عبر Google Drive. أيضًا ، هناك بعض “الوظائف الإضافية” المتاحة التي يمكن دمجها مع الرموز والصور الفوتوغرافية والصوت.

يمكنك إضافة أي شيء عبر Google Drive. أيضًا ، هناك بعض “الوظائف الإضافية” المتاحة التي يمكن دمجها مع الرموز والصور الفوتوغرافية والصوت. خصوصية- يمكن مشاركة العروض التقديمية مع المستخدمين بشكل خاص ولكن لا توجد ميزة تشفير كلمة المرور. ومع ذلك ، يمكنك دعوة الآخرين إلى مستند العرض التقديمي الخاص بك.

5. بريزي:

Prezi هي أداة عرض وسائط متعددة تُستخدم لتصميم عروض شرائح إبداعية وجذابة.

يعد Prezi مناسبًا للأشخاص الذين يطلبون الإبداع في محتواهم.

يقدم ميزات فريدة تجعله بديلاً جيدًا لبرامج العروض التقديمية التقليدية.

يستخدم Prezi لوحة قماشية كبيرة واحدة تسمح بالتحريك والتكبير لأجزاء مختلفة من اللوحة للتأكيد على الأفكار المعروضة هناك.

الفكرة الإبداعية وراء Prezi هي أنه يمكنك إنشاء تدفق متحرك غير متسلسل مع مواضيع وموضوعات فرعية مخفية حتى تقوم بالتكبير.

ومع ذلك ، يمكن أن تكون واجهة Prezi معقدة بالنسبة للمبتدئين.

عيب Prezi هو خطة التسعير الخاصة بها.

Prezi مجاني للإمكانيات الأساسية والقوالب الأساسية المحدودة.

تشتمل خطة التسعير على ثلاثة مستويات تبدأ من 12 دولارًا شهريًا.

كما يقدم خططًا منفصلة للمعلمين والطلاب.

دلائل الميزات

قوالب- هناك الكثير من القوالب للاختيار من بينها ويمكنك أيضًا البدء من نقطة الصفر. تختلف القوالب في اللون والأسلوب ، لكن فكرة التكبير في الموضوعات والمواضيع الفرعية واحدة.

هناك الكثير من القوالب للاختيار من بينها ويمكنك أيضًا البدء من نقطة الصفر. الرسوم المتحركة- Prezi هو كل شيء عن الرسوم المتحركة والانتقالات داخل مجموعات الشرائح. يمكنك الرسوم المتحركة بين الموضوعات والمواضيع الفرعية.

Prezi هو كل شيء عن الرسوم المتحركة والانتقالات داخل مجموعات الشرائح. صوتي- يمكن إضافة Voiceover إلى الخطط المميزة فقط.

يمكن إضافة Voiceover إلى الخطط المميزة فقط. الأصول الرسومية- يحتوي الإصدار المجاني على أصول رسومية محدودة فقط الأصول المعتادة مثل الأسهم والأزرار. تتيح الخطة المتميزة الوصول إلى أكثر من 80000 رمز.

يحتوي الإصدار المجاني على أصول رسومية محدودة فقط الأصول المعتادة مثل الأسهم والأزرار. أشرطة فيديو- يمكن تضمين روابط يوتيوب في الشرائح. لا يمكن مشاهدة مقاطع الفيديو المضمنة في وضع عدم الاتصال. لا يدعم Prezi ملفات GIF.

يمكن تضمين روابط يوتيوب في الشرائح. تعاون- يتوفر Prezi للفرق عند الطلب مع تكامل Slack.

يتوفر Prezi للفرق عند الطلب مع تكامل Slack. خصوصية- عروضك التقديمية عامة ما لم يكن لديك حساب مدفوع.

عروضك التقديمية عامة ما لم يكن لديك حساب مدفوع. خلق- يمكن إنشاء العروض التقديمية على جهاز كمبيوتر فقط ولكنها متاحة للعرض من أي جهاز آخر.

6.

ZOHO SHOW:

Zoho عبارة عن CRM كامل للشركات وتقدم الشركة أنواعًا مختلفة من التطبيقات للفرق والاستخدام المكتبي.

Zoho Show هو واحد فقط من برامجهم.

Zoho show هي أداة عروض تقديمية عبر الإنترنت لها واجهة PowerPoint.

يتيح لك Zoho إنشاء عروض تقديمية والتعاون مع فريقك في الوقت الفعلي ونشر الشرائح مباشرةً على صفحات التقاء.

يمكن مشاهدة العرض التقديمي بثلاث طرق ، مع طريقة عرض شبكية سهلة الاستخدام لمشاهدة جميع الشرائح بجوار بعضها البعض.

يمكنك استيراد ملفات PowerPoint وتعديلها باستخدام ميزات Zoho show.

إنه مثالي للشركات والمعلمين والطلاب.

حرفيًا ، يمكن لأي شخص إنشاء عرض تقديمي جذاب من هذه الأداة نظرًا لواجهتها سهلة الاستخدام.

ومع ذلك ، فإن إنشاء عروض تقديمية على Zoho show مجاني فقط لما يصل إلى خمسة مستخدمين.

لمزيد من الميزات وخطط التخزين ، مطلوب الدفع.

تبدأ الخطة المدفوعة لبرنامج Zoho من 5 دولارات لكل مستخدم شهريًا.

دلائل الميزات

قوالب- لا يحتوي Zoho بالفعل على خيارات قوالب ، فهو يقدم سمات. تشبه هذه السمات اللوحات المرئية التي يمكن تخصيصها من حيث اللون والتخطيط وغير ذلك.

لا يحتوي Zoho بالفعل على خيارات قوالب ، فهو يقدم سمات. تشبه هذه السمات اللوحات المرئية التي يمكن تخصيصها من حيث اللون والتخطيط وغير ذلك. الرسومات- يحتوي Zoho على مكتبة أصول رسومية جيدة جدًا. يمكنك أيضًا رسم أشكال وخربشات خاصة بك باستخدام ميزة لوحة التتبع.

يحتوي Zoho على مكتبة أصول رسومية جيدة جدًا. يمكنك أيضًا رسم أشكال وخربشات خاصة بك باستخدام ميزة لوحة التتبع. صوت و فيديو يمكن تضمين مقاطع الفيديو عبر تكامل Youtube وإضافة صور GIF كصور. يمكنك أيضًا الصوت من SoundCloud.

يمكن تضمين مقاطع الفيديو عبر تكامل Youtube وإضافة صور GIF كصور. يمكنك أيضًا الصوت من SoundCloud. الرسوم المتحركة- يمكن تحريك جميع العناصر والانتقالات.

يمكن تحريك جميع العناصر والانتقالات. خلق- يمكن إنشاء العروض التقديمية من جهاز كمبيوتر فقط.

يمكن إنشاء العروض التقديمية من جهاز كمبيوتر فقط. تعاون- يمكن للفرق أن تتكامل بسهولة مع عرض Zoho حتى في الإصدار المجاني.

يمكن للفرق أن تتكامل بسهولة مع عرض Zoho حتى في الإصدار المجاني. تشفير كلمة المرور- هذه الميزة متاحة لجميع الخطط.

7. هيكودك:

تم إطلاق Haiku deck في الأصل كتطبيق iPad في عام 2011.

Haiku Deck هو برنامج عرض تقديمي مباشر مع واجهة بسيطة تقدم عروض تقديمية سريعة وعملية.

يحتوي Haiku Deck على مجموعة رائعة من القوالب التي يمكنك استخدامها كدليل إرشادي للشرائح الخاصة بك ، ونظام إدخال المحتوى الخاص بهم واضح وسهل التعلم.

بغض النظر عن الجهاز المستخدم ، يمكنك الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الخطوط والتخطيطات والفلاتر المختلفة لتقديم عرض تقديمي مثالي.

يأتي Haiku Deck مع مجموعة واسعة من السمات التي تناسب الاحتياجات المختلفة ، ويمكنك أيضًا الوصول إلى 40 مليون صورة مجانية من مجموعة المشاع الإبداعي.

عيب برنامج العرض هذا هو أنه غير متوفر مجانًا.

يمكنك تجربة Haiku Deck مجانًا في عرض تقديمي واحد متاح.

تبدأ خطط السداد من 7.99 دولارًا شهريًا.

دلائل الميزات

قوالب- القوالب الموجودة في هذا البرنامج تشبه إلى حد كبير مجموعات الصور لمكانة معينة مع اقتراحات حول مكان وضع النص.

القوالب الموجودة في هذا البرنامج تشبه إلى حد كبير مجموعات الصور لمكانة معينة مع اقتراحات حول مكان وضع النص. صوت و فيديو- يمكن تضمين الفيديو في Haiku Deck. لا يمكن إضافة ملفات GIF ولكن يمكنك حفظ العرض التقديمي كفيديو أو GIF. يمكن تسجيل الروايات والتعليقات الصوتية بسهولة على Haiku Deck.

يمكن تضمين الفيديو في Haiku Deck. لا يمكن إضافة ملفات GIF ولكن يمكنك حفظ العرض التقديمي كفيديو أو GIF. يمكن تسجيل الروايات والتعليقات الصوتية بسهولة على Haiku Deck. الرسوم المتحركة- لا يمكن تحريك الميزات على Haiku Deck.

لا يمكن تحريك الميزات على Haiku Deck. الرسومات- مكتبة الأصول الرسومية المتوفرة في Haiku Deck هي ملايين الصور وخيارات الخطوط العديدة والمخططات والرسوم البيانية.

مكتبة الأصول الرسومية المتوفرة في Haiku Deck هي ملايين الصور وخيارات الخطوط العديدة والمخططات والرسوم البيانية. خصوصية- تشفير كلمة المرور متاح مع خطط الدفع.

8. شريحة:

Slidebean هي أداة عرض تقديمية مجانية على الويب تتيح للمستخدمين إنشاء عروض تقديمية قوية ببضع نقرات فقط. من خلال فصل إنشاء المحتوى عن تصميم الشرائح ، يتيح Slidebean للمستخدمين التركيز على الأمور الأكثر أهمية مع الاهتمام بكل شيء آخر تلقائيًا. يتيح Slidebean لأي شخص إنشاء عرض تقديمي احترافي للشرائح بدون أي جهد يذكر في نهاية التصميم ، بحيث يمكن لمقدمي العروض تكريس طاقاتهم للمعلومات الأكثر أهمية. يركز Slidebean بشكل كبير على الشركات الناشئة ولديه العشرات من الطوابق المملوءة مسبقًا التي تخدم أغراضًا مشتركة ، مثل مقترحات الأعمال وطوابق عروض المستثمرين وتحديثات المستثمرين. يتيح لك هذا البرنامج أيضًا تتبع وقت وكم مرة ومقدار الوقت الذي يقضيه المستثمر في عرض الشرائح الخاصة بك. رائع أليس كذلك؟ الخطة المجانية لـ Slidebean لها ميزات محدودة للغاية. ستحتاج إلى ترقية لتصدير المستند الخاص بك. هناك ثلاثة مستويات للتسعير تبدأ من 8 دولارات شهريًا. يمكنك أيضًا الحصول على مساعدة من الخبراء في عروضك التقديمية ، سيستغرق الأمر 29 دولارًا لكل شريحة أو 1999 دولارًا لكل مشروع.

دلائل الميزات

قوالب- يتم تنظيم القوالب المختلفة داخل وحدة الشرائح في أقسام ومنافذ.

يتم تنظيم القوالب المختلفة داخل وحدة الشرائح في أقسام ومنافذ. الفيديو والصوت يمكن إضافة صور GIF من مربع حوار دمج GIF وتضاف مقاطع الفيديو في الخطط المدفوعة فقط. لا تتوفر إمكانيات الصوت في Slidebean.

يمكن إضافة صور GIF من مربع حوار دمج GIF وتضاف مقاطع الفيديو في الخطط المدفوعة فقط. لا تتوفر إمكانيات الصوت في Slidebean. الرسوم المتحركة- يمكن تحريك كتل المحتوى وعناصرها.

يمكن تحريك كتل المحتوى وعناصرها. الرسومات- هناك الكثير من الرموز والصور للاختيار من بينها. لا توجد أشكال متاحة ولكن يمكن استخدام الرموز كأشكال.

هناك الكثير من الرموز والصور للاختيار من بينها. لا توجد أشكال متاحة ولكن يمكن استخدام الرموز كأشكال. تعاون- لا يمكن الاستفادة من هذه الميزة إلا مع الخطط المدفوعة.

لا يمكن الاستفادة من هذه الميزة إلا مع الخطط المدفوعة. عرض دون اتصال يمكن تصدير عروض Slidebean التقديمية بتنسيق pptx. و HTML للعرض دون اتصال.

9. المفتاح:

Keynote هو Appleإصدار PowerPoint.

أي شخص مع Apple يمكن للمعرف بسهولة استخدام محرر Keynote.

إنه الأكثر تشابهًا مع PowerPoint و Google Slides.

إنه يوفر قوالب جميلة ونظيفة وواجهة مستخدم ذكية مع تفاصيل مثل الأدلة الذكية.

يأتي البرنامج مع مكتبة تضم أكثر من 30 نموذجًا موضوعيًا ، وأكثر من 30 انتقالًا سينمائيًا مثيرًا للإعجاب لعناصر التصميم الخاصة بك ، والمخططات التفاعلية والرسوم المتحركة المذهلة ، وأكثر من 700 شكل قابل للتحرير ، وأصول أكثر إثارة.

على الرغم من أن Keynote يشبه PowerPoint و Google Slides ، إلا أنه لا يزال من الممكن أن يستغرق وقتًا طويلاً للتعلم وساعات للحصول على ملف تعريف احترافي.

Keynote مجاني للتنزيل والوصول عبر السحابة بامتداد Apple بطاقة تعريف.

دلائل الميزات

قوالب- القوالب محدودة ولكن يمكنك العثور على قوالب من الخارج وتعديلها في Keynote.

القوالب محدودة ولكن يمكنك العثور على قوالب من الخارج وتعديلها في Keynote. مقاطع الفيديو والصوت- يمكنك تحميل ملفات صوتية موجودة في Keynote لتشغيلها على شرائح محددة. يمكنك أيضًا تسجيل صوتك واستخدامه كسرد.

يمكنك تحميل ملفات صوتية موجودة في Keynote لتشغيلها على شرائح محددة. يمكنك أيضًا تسجيل صوتك واستخدامه كسرد. الرسومات- هناك الكثير من الرموز والرموز الكلاسيكية المتاحة والتي يمكن تخصيصها أيضًا من حيث اللون والتدرج. لا يمكن إضافة الصور إلا من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

هناك الكثير من الرموز والرموز الكلاسيكية المتاحة والتي يمكن تخصيصها أيضًا من حيث اللون والتدرج. لا يمكن إضافة الصور إلا من جهاز الكمبيوتر الخاص بك. الرسوم المتحركة- يمكن تحريك الشرائح والعناصر بطرق مختلفة.

يمكن تحريك الشرائح والعناصر بطرق مختلفة. عرض دون اتصال يمكن تنزيل عروض Keynote التقديمية بتنسيق pptx. أو pdf. لعرضها في وضع عدم الاتصال.

يمكن تنزيل عروض Keynote التقديمية بتنسيق pptx. أو pdf. لعرضها في وضع عدم الاتصال. تعاون- يُسمح بالتعاون عبر رابط أو بريد إلكتروني مع ضبط إعدادات الأذونات على “يمكنه إجراء تغييرات”.

10. الشرائح:

تعد الشرائح خيارًا رائعًا آخر لإنشاء العروض التقديمية وتحريرها عبر الإنترنت. يحتوي على واجهة ويب تشجعك على إنشاء عروض تقديمية لطيفة ونظيفة ، ومع ذلك ، فإنها لا تزال تعتمد على قدرة المستخدم على معالجة العناصر وترتيبها بأسلوب لطيف. يحتوي على حد أدنى من شريط التحرير ولكن يسهل الوصول إلى الأدوات. الشريحة عبارة عن برنامج مفتوح المصدر يسمح بترميز HTML و CSS مخصص ، مما يتيح للمستخدمين ذوي الخبرة بمهارات الترميز ، تخصيص قوالبهم بشكل أكبر. الشرائح مجانية بشكل عام للاستخدام ولكن العروض التقديمية النهائية عامة. كما أن لديها خطة متميزة تبدأ من 5 دولارات حتى 20 دولارًا شهريًا مع ميزات إضافية مثل المتعاونين غير المحدودين والخصوصية ومكتبة الوسائط المشتركة و Google Analytics.

دلائل الميزات

قوالب- الشرائح لديها عدد محدود من خيارات القالب.

الشرائح لديها عدد محدود من خيارات القالب. الرسومات- الأشكال المتوفرة شائعة ويمكن تحميل الحد الأدنى من الصور أو استيرادها عبر عنوان URL.

الأشكال المتوفرة شائعة ويمكن تحميل الحد الأدنى من الصور أو استيرادها عبر عنوان URL. صوت و فيديو- إدخال الصوت غير ممكن في “العروض التقديمية”. من السهل إضافة مقاطع الفيديو وملفات GIF. يمكن تحميل مقاطع الفيديو أو ربطها ويمكن تحميل ملفات GIF بتنسيق .gif أو .mp4 كفيديو.

إدخال الصوت غير ممكن في “العروض التقديمية”. من السهل إضافة مقاطع الفيديو وملفات GIF. يمكن تحميل مقاطع الفيديو أو ربطها ويمكن تحميل ملفات GIF بتنسيق .gif أو .mp4 كفيديو. الرسوم المتحركة- يمكن تحريك جميع الميزات والعناصر من خلال المقايضة والمقايضة.

يمكن تحريك جميع الميزات والعناصر من خلال المقايضة والمقايضة. تعاون- إنه متاح فقط للاشتراكات المدفوعة.

إنه متاح فقط للاشتراكات المدفوعة. محتوى الطرف الثالث- يمكن إضافة أي شيء يحتوي على رمز في إطار iframe.

الحكم النهائي

تعد العروض التقديمية مصدرًا مفيدًا لإيصال أفكارك ومعلوماتك إلى الجمهور من خلال المرئيات لزيادة مشاركة الجمهور. ومع ذلك ، لإنشاء عرض شرائح جذاب وجذاب ، تحتاج إلى برنامج قوي بميزات قوية لجعل عرضك التقديمي حيويًا لجمهورك. لتحديد برنامج العروض التقديمية المناسب لك ، عليك تحديد درجة استخدامك. حدد ما إذا كنت ستستخدم العروض التقديمية لعملك أو مدرستك أو عرض الوسائط المتعددة. إذا كنت بحاجة إلى استخدام أدوات متقدمة ، فقد تجد أن النظام الأساسي المدفوع يستحق العناء أكثر من النظام الأساسي المجاني لأن الأنظمة الأساسية المجانية تقدم أحيانًا خيارات أساسية فقط. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تلبي البرامج المتطورة حقًا كل الاحتياجات ، لذا تأكد من أن لديك فكرة جيدة عن الميزات التي تعتقد أنك قد تحتاجها لاحتياجات العرض التقديمي الخاص بك. يمكن أن تكون خيارات البرامج المجانية والميزانية محدودة في بعض الأحيان من حيث مجموعة متنوعة من الأدوات المتاحة. قم بالتمرير لأعلى للعثور على خيارات موثوقة لكل من الخيارات المدفوعة والمجانية!