ستساعدك المقالة التالية: 15+ أفضل VPN لـ Windows في عام 2023

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الخيارات لا حصر لها إذا كنت تبحث عن VPN (شبكة خاصة افتراضية) Windows. ومع ذلك ، إذا كنت بحاجة إلى شبكة ظاهرية خاصة جيدة وموثوقة من أجل ملفات Windows، هذه قصة مختلفة تمامًا. تعد خدمة الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) أداة مهمة لأي شخص جاد في حماية وتأمين المعلومات الشخصية لشركته عبر الإنترنت.

هذا صحيح بشكل خاص ل Windows، أشهر أنظمة تشغيل سطح المكتب وأكثرها شهرة في العالم. تصفح الإنترنت بأفضل شبكات VPN من أجل Windows يعني أنه يمكن للمستخدمين البحث عن المعلومات الشخصية والتجارية المهمة وشرائها ودفقها أثناء إخفائها عن الشركات والوكالات الحكومية والمتسللين.

لا يوجد نقص في شبكات VPN التي يمكن الوصول إليها في السوق ، لكن العديد من شبكات VPN ليست مناسبة لهذا الغرض. سنقدم أفضل شبكات VPN لـ Windows وتقديم تفاصيل حول إعدادها. لقد شكلنا فريقًا بحثيًا لاختبار جميع شبكات VPN في السوق.

اختبرنا السرعة والأمان وإلغاء الحظر والمزيد للعثور على الأفضل Windows VPN لعام 2022. لقد وجدنا الكثير من شبكات VPN التي لا تستحق الوقت (بعضها يعرض الخصوصية للخطر!) ، لكنها جميعها رائعة من حيث السرعة والتوافق الكامل مع خدمات البث مثل Netflix و BBC iPlayer وشبكات VPN المتوافقة بدرجة كبيرة مع Windows 10 و 8 و 7.

دليل لإعداد VPN على Windows 10

يجب عليك تنزيل البرنامج وتثبيته لإعداد VPN الخاص بك على أي منها Windows مع جميع مزودي VPN. كل ما نحتاجه للاتصال هو تسجيل الدخول وتحديد موقع والنقر فوق الزر “اتصال”. ومع ذلك ، إذا لم يكن التطبيق مناسبًا لك ، Windows 10 يحتوي على دعم VPN مدمج يمكنك تهيئته يدويًا.

ومع ذلك ، فإن نظام التشغيل 9OS) لا يدعم OpenVPN ، لذلك يوصى بالاختيار بين L2TP / IPSec أو SSTP أو IKEv2. تجنب PPTP. إنه أسرع وأسهل قليلاً في الإعداد ، لكنه يعاني من عيوب أمنية معروفة. للبدء ، تحتاج إلى الحصول على المعلومات المعطاة من مزود خدمة VPN الخاص بك وفقًا للبروتوكول الذي تختاره ؛

اسم المستخدم

كلمة المرور

عنوان خادم VPN

السر / الشهادة المشتركة مسبقًا.

في علامة تبويب البحث ، اكتب “VPN” وانقر على قائمة الترس أعلى النتائج التي تم البحث عنها.

في القائمة المنبثقة ، انقر فوق إضافة اتصال VPN.

ضمن مزود خدمة VPN ، حدد Windows (مدمج). املأ جميع المعلومات الأخرى المطلوبة المذكورة أعلاه وفقًا لذلك.

اضغط على زر حفظ.

يتم الآن رؤية VPN مدرجًا في قائمة VPN. انقر فوقه ثم اضغط على خيار الاتصال. يرجى الانتظار دقيقة حتى يكتمل اتصال VPN ، وهذا كل شيء! أنت الآن متصل. بعد ضبط VPN الخاص بك لأول مرة ، يمكنك الآن الوصول إليه بسرعة أكبر من خلال النقر على أيقونة WiFi. يجب أن يُرى مدرجًا بالقرب من الأعلى.

كيف يمكنني إيقاف تشغيل VPN على windows (الكمبيوتر الشخصي ، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ، والأجهزة اللوحية)؟

افتح تطبيق VPN الخاص بك وانقر على زر قطع الاتصال. إذا قمت بتكوين VPN الخاص بك يدويًا ، فيمكنك إيقاف تشغيله من زر الشبكة في علبة النظام. قد يكون هذا إما رمز WiFi أو رمز LAN يقع في أسفل يمين شاشة النظام.

هل استخدام VPN قانوني؟

نعم! يعد استخدام VPN قانونيًا في جميع البلدان باستثناء بعض البلدان. تحظر بعض الدول ، مثل الصين ، الشبكات الافتراضية الخاصة ، لكنها أيضًا لا تجرمها. تعد شبكات VPN قانونية تمامًا ، لكن النشاط الإجرامي الذي يقوم به المتسللون أثناء الاتصال بخدمة VPN لا يزال غير قانوني. استخدام VPN لا يبطل القانون.

أفضل VPN لـ Windows 2023:

هنا قائمة

Surfshark PureVPN ExpressVPN PrivadoVPN CyberGhost زينمات IPVanish VyprVPN الوصول الخاص إلى الإنترنت (PIA) خبأني Speedify VPN Windscribe PrivateVPN درع الحماية

1.

Surfshark – # 1 VPN لـ Windows:

إذا كنت قلقًا من أن استخدام وفهم VPN قد يكون صعبًا بعض الشيء ، فإن Surfshark VPN موجود هنا لإعادتك إلى منطقة الراحة الخاصة بك. بشكل عام ، وخاصة في Windows 10 ، تجعل VPN تشغيل شبكة افتراضية خاصة خاصية ثانية. إنه سهل الاستخدام للغاية. من السهل أن تبدأ. بمجرد الدخول ، أحب ضبط الواجهة الرئيسية عند تغيير الحجم windows أو التنقل في التطبيق مثل موقع ويب سريع الاستجابة. إنه يبقي الأشياء بسيطة بأدنى حد ، لكنه يفتح المزيد والمزيد من الميزات أثناء توسعها. مرحبًا ، قد يبدو هذا تافهًا جدًا ، لكنه يظهر أنك في أيدي مزود يهتم بتجربة المستخدم.

يحتوي Surfshark VPN على قائمة طويلة من خدمات البث عبر الإنترنت التي يمكن الوصول إليها (US Netflix ، Amazon Prime Video و BBC iPlayer و Disney Plus وما إلى ذلك) التي تحول الكمبيوتر المحمول إلى مركز وسائط متعددة متكامل أثناء التنقل. كل هذه الميزات تدعم اختيار OpenVPN و IKEv2 وبروتوكولات أمان WireGuard و DNS الخاص وتشفير AES256 وخيار مفتاح القفل الجاهز للاستخدام في حالة انقطاع الاتصال. إذا انقطع الاتصال ، فسيود الأخير توضيح رسالته قليلاً. في النهاية ، ندرك أن سعر Surfshark يبرز عندما نكون سعداء بالخدمة لبضع سنوات. يزداد هذا الرقم أيضًا ، مع الأخذ في الاعتبار أن اشتراكًا واحدًا يغطي أكبر عدد ممكن من الأجهزة. لذلك ، أضف أجهزة Mac ، والهواتف المحمولة ، والأجهزة اللوحية ، وأجهزة التوجيه ، وأجهزة بث التلفزيون ، وما إلى ذلك ، لجهاز الكمبيوتر الخاص بك.

يستخدم PureVPN أكثر من 750 خادمًا في جميع أنحاء العالم ويمكنه الوصول إلى أي خادم من أي خطة حزمة. تعد شبكة VPN هذه رائعة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية لأنها متوفرة في جميع إصدارات Windows. يعد توافر النطاق الترددي غير المحدود وإمكانية الوصول إليه من أكبر عوامل الجذب. هذا يعني أنه يمكن لأي شخص بث وتنزيل ما يحلو له دون أي رسوم إضافية أو قيود على البيانات. تسهل خدمة PureVPN إلغاء حظر محتوى Netflix ، Amazon Prime Video ، وحتى أفلام Hulu. تأكد من أن خادم PureVPN يوجه حركة المرور على الإنترنت ، ولا يراقب أحد بياناتك. قم بإخفاء عنوان IP الخاص بك وإخفائه بعيدًا عن متناول مزودي خدمة الإنترنت والوكالات الحكومية والمتسللين.

إذا كنت تبحث عن خدمة VPN تقوم على الفور بإلغاء حظر أي محتوى مقيد جغرافيًا عبر الإنترنت ، فيمكنك دائمًا استخدام PureVPN. يقع مقر PureVPN فعليًا في هونغ كونغ ، والعين 5 أو 14 أو 9 ليست مسؤولة عن تنفيذ VPN ، مما يجعلها آمنة للغاية وخصوصية. تقدم الشركة خطط أسعار / تكلفة تنافسية وتغطي العديد من أنواع الدفع ، بما في ذلك الطرق عبر الإنترنت والعملات المشفرة الجديدة. علاوة على ذلك ، تتم تغطية جميع هذه الخدمات بضمان استرداد الأموال لمدة 7 أيام.

3.

ExpressVPN – أفضل VPN لـ Windows:

يوفر ExpressVPN وصولاً موثوقًا وسريعًا إلى جميع خدمات البث عبر الإنترنت الرئيسية ، بما في ذلك Netflix US.

تقوم هذه الشبكة الافتراضية الخاصة بتحديث عناوين IP الخاصة بالخادم بانتظام لتفادي أكثر عمليات حجب الشبكات الافتراضية الخاصة تعقيدًا وتهيجًا.

يمكنك الاختيار من بين العديد من الخوادم لـ ExpressVPN ، مع أكثر من 3000 خادم عالي السرعة في 90 دولة.

بهذه الطريقة ، فإنها تضمن تغطية عالمية حقًا.

تتيح لك تقنية ExpressVPN MediaStreamer بث جميع برامجك وأفلامك المفضلة عبر الإنترنت على الأجهزة التي لا تدعم اتصالات VPN أو وحدات التحكم في الألعاب أو أجهزة التلفزيون الذكية.

يحتوي هذا VPN على حزمة Windows التطبيق متوافق مع الجميع Windows الإصدارات.

يقع مقر ExpressVPN فعليًا في جزر فيرجن البريطانية مع مراعاة الخصوصية.

بالإضافة إلى وجود سياسة صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات.

ومع ذلك ، فإن تقنية TrustedServer الخاصة بها تمارس ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) لمحو جميع المعلومات الموجودة على الخادم تمامًا في كل مرة يتم فيها إعادة تشغيل الخادم.

بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي على تشفير 256 بت ، وحماية تسرب DNS ، ونفق مقسم ، ومفتاح إيقاف تلقائي.

ExpressVPN ليست أرخص شبكة افتراضية خاصة في العالم ، ولكن قد تضطر إلى دفع ثمنها.

من خلال تثبيت ExpressVPN بنقرة واحدة ، أصبحت ExpressVPN واحدة من أسهل شبكات VPN من حيث الاستخدام.

ومع ذلك ، يتوفر دعم العملاء عبر الإنترنت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال الدردشة المباشرة في حالة حدوث مشكلة.

يوفر ExpressVPN ضمانًا لاسترداد الأموال ، لذا يمكنك تجربته لمدة تصل إلى 30 يومًا وقد تطلب استرداد الأموال إذا لم تكن معجبًا.

4.

PrivadoVPN – أفضل VPN للميزانية:

ترك PrivadoVPN انطباعًا كبيرًا في فترة وجوده القصيرة ، حيث يوفر سرعات عالية وأمانًا متقدمًا للمستخدمين مقابل أسعار ممتازة. لديهم حساب مجاني يمنح المستخدمين 10 غيغابايت من البيانات كل شهر ويسمح لهم بتوصيل ما يصل إلى جهاز واحد في كل مرة بالشبكة ، والعديد من الخطط المدفوعة ببيانات غير محدودة وما يصل إلى 10 اتصالات متزامنة.

بالطبع ، يستخدمون أيضًا تشفير 256-bit-AES وقد طرحوا للتو ميزات جديدة لحظر الإعلانات والحماية من البرامج الضارة التي تحافظ على التصفح آمنًا وخاليًا من الفوضى المفرطة. نظرًا لأن مقرهم في سويسرا ، يستفيد مستخدمو PrivadoVPN من أقوى قوانين حماية المستهلك في العالم.

5.

CyberGhost – Windows VPN:

CyberGhost’s Windows التطبيق ليس معقدًا جدًا وسهل الاستخدام. بعد البحث ، وافق جميع زملائي في الفريق على أنه خيار مثالي لعملاء VPN المبتدئين والمتقدمين. يعني الإعداد بنقرة واحدة أن أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو الأجهزة اللوحية الخاصة بك ستكون محمية في غضون ثوانٍ ويمكنها الاتصال تلقائيًا بشبكة VPN عند تشغيل جهازك. تدير CyberGhost VPN أكثر من 7490 خادمًا في 90 دولة. إذا كانت لديك أي تجربة VPN ، فيمكنك استخدام الإعدادات المتقدمة والقواعد الذكية لـ CyberGhost لتحسين كل جانب من جوانب اتصالك. هذه الشبكة الافتراضية الخاصة متوافقة مع Windows 7 و 8 و 10 ولديها ما يقرب من 7490 خادمًا في 90 دولة.

ميزة أخرى رائعة في CyberGhost VPN هي ملفها الشخصي المدمج والمخصص الذي يعمل على تحسين الاتصال من أجل البث أو التورنت. باستخدام شبكة VPN هذه ، يمكنك بسهولة إلغاء حظر Netflix والعديد من خدمات البث عبر الإنترنت الشائعة الأخرى. يحمي CyberGhost المستخدمين بتشفير 256 بت ومفتاح قتل تلقائي. مقرنا في رومانيا للخصوصية ، لدينا أيضًا سياسة قوية لعدم الاحتفاظ بالسجلات. تمكنك CyberGhost VPN من توصيل ما يصل إلى 7 أجهزة في وقت واحد. في حالة حدوث مشاكل ، يتوفر دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر الدردشة الحية. يوفر CyberGhost ضمانًا سخيًا لاسترداد الأموال لمدة 45 يومًا حتى تتمكن من تجربته لبعض الوقت دون مخاطرة.

6.

Zenmate – أفضل VPN مجاني:

اتصالك محمي بأحدث التشفير والبروتوكولات بنقرة واحدة فقط. باستخدام ZenMate VPN ، يمكنك حماية عدد غير محدود من الأجهزة في وقت واحد. يوفر Zenmate VPN وسيلة سهلة الاستخدام Windows التطبيق من خلال تكوين بنقرة واحدة وإعداد بسيط من 3 خطوات. هذه الشبكة الافتراضية الخاصة متوافقة للغاية مع ملفات Windows 7 و 8 و 10. إن شبكتها ليست الأكبر ، ولكن يمكنك الاختيار والاختيار من بين أكثر من 4100 خادم في حوالي 80 دولة للاستفادة من النطاق الترددي غير المحدود ونقل البيانات. يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا ، مع توفر مفاتيح تبديل غير محدودة للخادم.

تتمتع Zenmate VPN بسياسة صارمة لعدم وجود سجلات ، ومفتاح إغلاق تلقائي ، وميزة حماية تسرب DNS لإبقائك في مأمن من تسريبات IP وإخفاء هويتك. يمكن لـ ZenMate VPN التخلص بسهولة من قيود الرقابة الرقمية وإلغاء حظر مواقع البث الشهيرة. يمكن استخدامه أيضًا في السيول. يمكن لـ ZenMate أيضًا إلغاء حظر Netflix و Hulu و BBC و iPlayer و Amazon برايم لخدمات بث الفيديو. نعم! من السهل جدًا إلغاء حظر المحتوى المقيد جغرافيًا في المنزل دون دفع رسوم إضافية لمزود VPN أو Netflix. مع ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا ، يمكنك تجربة Zenmate دون مخاطرة. إذا كنت ترغب في الاتصال بخدمة دعم العملاء ، أرسل طلبًا إلى موقع الويب.

7.

IPVanish – VPN رخيصة لـ Windows:

يستخدم IPVanish VPN تشفير AES 256 بت من المستوى العسكري مع بروتوكولات OpenVPN.

هذه الشبكة الافتراضية الخاصة متوافقة مع Windows 7 و 8 و 10 ولديها ما يقرب من 1900 خادم في 70 دولة.

Windows تحتوي التطبيقات على مفتاح إيقاف مدمج وحماية تسرب DNS وسياسات قوية لعدم الاحتفاظ بالسجلات.

من المريح الجمع بين كل وسائل الأمان الموثوقة في واجهة واحدة سهلة الاستخدام.

تقع خدمة IPVanish VPN في الولايات المتحدة.

لذلك ، إذا كنت قلقًا بشأن اختصاص 14Eyes ، فأنت بحاجة إلى الدفع بأمان باستخدام VPN آخر مثل ExpressVPN (خارج هذا الاختصاص القضائي).

يمكنك إلغاء حظر Netflix و BBC iPlayer ، لكنه لن يبث Hulu أو HBO GO أثناء الاختبار. كانت السرعة سريعة بشكل عام ، ولكن كانت هناك بعض المشاكل. يتم دعم اتصال P2P ، كما أن SOCKS5 مدمج لتورنت آمن. يمكنك استخدام اتصالات متزامنة غير محدودة مع حساب واحد. خدمة العملاء متاحة دائمًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال الدردشة الحية والهاتف والبريد الإلكتروني. يوفر IPVanish VPN ضمانًا لاسترداد الأموال لمدة 30 يومًا حتى تتمكن من تجربته دون مخاطرة. من المهم ملاحظة أن هذا الضمان لا يغطي تلك الحسابات التي تم إنشاؤها عبر تطبيقات iTunes و iOS. لذلك ، تأكد من تسجيله على Windows الأجهزة.

تقع خدمة VyprVPN في سويسرا مع مراعاة الخصوصية. يوفر تشفيرًا متطورًا وسياسة عدم وجود سجلات وحماية DNS ومفتاح إيقاف تلقائي. عرض البيانات في الوقت الحقيقي متاح أيضًا. هذه ميزة رائعة للعملاء المتقدمين. تكنولوجيا الحرباء الفريدة تتجاوز الشبكات والرقابة المقيدة. هذا VPN المذهل متوافق مع Windows 7 و 8 و 10 ولديها أكثر من 700 خادم في 70 دولة. تأتي خدمة VyprVPN أيضًا مع خيار Kill Switch. هذا يعني أيضًا أن بياناتك في مكان آمن وخاص ومخفي ، حتى لو فصلتك VPN.

تقوم VPN هذه بتشفير البيانات الوصفية لحزمة OpenVPN لتبدو وكأنها بيانات عادية في فحص الحزمة العميق. إذا كنت لا تعرف ما يعنيه هذا ، فلا داعي للقلق لأنك بحاجة إلى معرفة أن VyprVPN هو الخيار الأفضل للعملاء في البلدان ذات الوصول إلى الإنترنت المقيد بشدة ، مثل الصين وروسيا وإيران. تحتوي خدمة VyprVPN على أكثر من 700 خادم في 70 دولة ويمكنها إلغاء حظر Netflix و Hulu و BBC iPlayer وتقريبًا أي خدمة بث أخرى جربناها. سرعته كافية لتكون خالية من المخزن المؤقت. مع ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا ، يمكنك تجربة Vypr VPN لمدة شهر. إذا كانت لديك أي مشاكل ، يمكنك نشر التذاكر في المنتديات على موقعنا على الإنترنت للتواصل مع فريق دعم عملاء VyprVPN.

9. الوصول إلى الإنترنت الخاص (PIA):

يتمتع Private Internet Access (PIA) VPN بالعديد من ميزات الأمان القوية وهو مناسب لأي شخص Windows الإصدار بسبب حماية تسرب DNS ، ومفتاح القفل التلقائي وسياسة صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات.

وهي تدير أكثر من 29650 خادمًا في حوالي 70 دولة حول العالم.

خدمة VPN المذهلة هذه متوافقة للغاية مع Windows 7 و 8 و 10.

PIA أو Private Internet Access لديه مجموعة كبيرة من مواقع الخوادم ، وبالتالي يمكنه توصيل ما يقرب من 10 اتصالات للأجهزة بحساب واحد.

ومع ذلك ، إذا كنت تبحث عن VPN للبث عبر الإنترنت ، فقد لا يكون PIA هو خيارك الأفضل. سرعة الاتصال ليست سيئة ، لكن فريقنا اختبرها ، ولم يتمكن من إلغاء حظر جميع الأنظمة الأساسية التي جربناها. بعد بعض المحاولات ، تمكنا من الوصول إلى Netflix في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بنجاح ولكن لم نتمكن من العمل مع BBC iPlayer و Hulu و Prime Video. تتمتع PIA VPN بميزات MACE الرائعة مثل الإعلانات وأجهزة التتبع وأدوات حظر البرامج الضارة. يمكن لأي شخص الاتصال بدعم العملاء من خلال الدردشة الحية. توفر PIA ضمانًا لاسترداد الأموال لمدة 30 يومًا على جميع الخطط. هذه طريقة ممتازة خالية من المخاطر لاختبار خدمتك بنفسك.

10. Hide.me:

يقدم Hide.me VPN خدمة VPN مجانية وموثوقة. نادرًا ما نستخدم المصطلحين “موثوق” و “VPN مجاني” في نفس الجملة ، ولكن في هذه الحالة ، الإصدار المجاني هو أيضًا إصدار محدود من حساب Hide.me المتميز. مع 2 جيجابايت من البيانات المنقولة شهريًا ، يمكن لجهاز واحد الوصول إلى 5 مواقع للخوادم. هذه ليست بيانات كافية للبث أو التورنت windows، ولكن من الرائع إذا كنت تريد شبكة افتراضية خاصة موثوقة لفترة قصيرة. قم بالترقية إلى حساب متميز للوصول إلى 2000 خادم في 40 موقعًا حول العالم ، بما في ذلك Netflix و Hulu وخادم البث المحسن الذي يمكنه إلغاء حظر BBC iPlayer. هذه الشبكة الافتراضية الخاصة متوافقة للغاية مع ملفات Windows 7 و 8 و 10.

يخفي. الترقية إلى خدمة VPN مدفوعة ليس خيارًا سيئًا. يفتح شبكات الخادم وله ميزات مشابهة لـ ExpressVPN و CyberGhost. يستخدم Hide.me VPN تشفير 256 بت ومجموعة واسعة من بروتوكولات الخصوصية أو الأمان ، بما في ذلك OpenVPN و IKEv2. لا يحتفظ بالسجلات ، ويحتوي التطبيق على مفتاح إيقاف تلقائي مدمج لمزيد من الأمان. تأتي جميع الحسابات المميزة مع ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا ، لذا يمكنك تجربته بدون مخاطر ومعرفة ما إذا كان يناسبك. يمكنك التواصل مع خدمة عملاء hide.me عبر الدردشة الحية ، رسائل البريد الإلكتروني ، Facebook Messenger وموقعه الإلكتروني.

11. تسريع VPN:

قم بحماية وتأمين نفسك وعائلتك في نفس الوقت باستخدام VPN موصى به للغاية مثل Speedify VPN. عندما تكون متصلاً بشبكة Speedify VPN ، تكون بياناتك على شبكة WiFi العامة محمية دائمًا. يمنحك كل الميزات المطلوبة في وقت واحد. يمكنه بناء دائرة من الثقة في بياناتك على الإنترنت وضمان الأمان من أعين المتطفلين. باستخدام Speedify VPN ، يمكنك حماية جميع كلمات المرور ورسائل البريد الإلكتروني والتفاصيل المصرفية من أعين التطفل. يوفر Speedify VPN 5 اتصالات متزامنة في وقت واحد.

يتيح لك Speedify VPN دفق العديد من التطبيقات من المكتبات الموجودة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة أثناء إلغاء حظر جميع مواقع الويب المقيدة جغرافيًا ومحتوى Netflix. يمكن أيضًا للاعبين والقائمين على البث الذين يبحثون عن أفضل VPN لخدمة البث الخاصة بهم استخدام Speedify VPN. قم بتحسين تدفقات الصوت والفيديو لتوفير أفضل تجربة دفق عبر الإنترنت عبر الإنترنت. تم تجهيز Speedify VPN بتقنية تشفير على مستوى البنوك توفر أمانًا رائعًا من المهاجمين. تمتلك VPN ميزة أخرى لتقنية ربط القنوات توفر تجربة تصفح كاملة.

12. Windscribe -:

تدعي Windscribe VPN أنها أسرع وأفضل VPN لحماية خصوصيتك الرقمية وأمنك. يمكنك حمل محفوظات الاستعراض معك أينما تريد ، ولا أحد يعرف ما إذا كنت من مستخدمي Windscribe VPN. قم بتشفير بيانات البث عبر الإنترنت وحظر الإعلانات باستخدام أدوات منع الإعلانات المدمجة في الشركة. تسمح لك الإرشادات الحكومية أيضًا بالوصول إلى المحتوى الترفيهي عبر الإنترنت الذي لا يتوفر في منطقتك بسهولة. أوقف جميع المتسللين والتهديدات لبياناتك واستمتع بتجربة تصفح إنترنت أكثر أمانًا وانفتاحًا في أي وقت وفي أي مكان. تأتي Windscribe VPN بنسخة مجانية ، مثالية لأولئك الذين لا يستطيعون الدفع مقابل VPN كل شهر. نقدم 10 جيجابايت من البيانات مجانًا كل شهر.

يسمح لك Windscribe بالوصول إلى مواقع الويب التي يكون فيها التصفح غير قانوني في بلدك عن طريق إخفاء عنوان IP.

احصل على أخبار فورية من جميع أنحاء العالم دون الحاجة إلى فعل أي شيء.

تمتلك Windscribe سياسة تسجيل صارمة تمنع مراقبة البيانات أو تخزينها في أي مكان.

توفر Windscribe VPN أيضًا راحة البال بعدم تسريب معلومات DNS.

Windscribe هي الشبكة الافتراضية الخاصة المثالية إذا كنت بحاجة إلى تسريع تجربة التصفح على الإنترنت لديك windows وجهاز الكمبيوتر.

لا تسرع شبكات VPN ؛ تعمل بسلاسة وتتحسن عن طريق إزالة الإعلانات المزعجة وإبقاء أجهزة التتبع بعيدة.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن إلغاء حظر المحتوى المقيد جغرافيًا في أكثر من 30 دولة.

13. PrivateVPN:

إذا كنت تفكر في الحصول على شبكة ظاهرية خاصة (VPN) آمنة وصديقة للميزانية ، فإن شبكة VPN الخاصة تناسبك. هذه الشبكة الافتراضية الخاصة المدهشة متوافقة للغاية مع ملفات Windows 7 و 8 و 10. باستخدام تشفير 256 بت وحماية تسرب IPv6 و DNS ، Windows تتضمن التطبيقات مفتاح القفل التلقائي. 5/9/14 يقع في السويد ، بلد العيون ، ولكن مع سياسة تسجيل الصفر الحقيقية. هذا يعني أنه لا يمكننا تقديم معلومات إلى الحكومة عند الطلب. تشغل VPN 200 خادم يدعم P2P في 60 دولة. يحتوي Private VPN أيضًا على خوادم مُحسّنة لـ Netflix ، مما يؤدي إلى إلغاء حظر معظم خدمات البث.

كانت السرعة أثناء الاختبار جيدة ، لكن بعض الأشخاص تباطأوا خلال ساعات الذروة ، وهو أمر محبط بعض الشيء. وضع التخفي في PrivateVPN جيد جدًا. يمكنك تجاوز حظر VPN والتفتيش العميق للحزمة أو (DPI). هذا يجعله خيارًا أو خيارًا آمنًا لحماية نفسك في البلدان الخاضعة لمراقبة الإنترنت والرقابة. يتوفر دعم الدردشة الحية ، ولكن فقط خلال أوقات العمل أو ساعات العمل. إذا كان فريق PrivateVPN غائبًا ، فستحتاج إلى الاعتماد على دعم البريد الإلكتروني. مع ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا ، يمكنك تجربة VPN الخاص دون مخاطرة.

14. هوت سبوت شيلد:

حقق Hotspot Shield VPN نجاحًا كبيرًا في Windows ألعاب VPN لبعض الوقت ، حيث قفز بروتوكول Catapult Hydra إلى المراكز الثلاثة الأولى. ومع ذلك ، في جولات الاختبار الأخيرة ، تفوقت السرعة المثيرة للإعجاب تمامًا للبروتوكول الاحتكاري على شبكات VPN الأخرى الخاصة بـ WireGuard ، وكان أداء الملكية أعلى قليلاً من المتوسط. ومع ذلك ، لا تزال هذه الواجهة خيارًا رائعًا لأي شخص يبحث عن ملف Windows 10 VPN لنظامهم أو أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم. يوفر Hotspot Shield VPN ملف Windows VPN سهلة الإعداد والاستخدام بشكل يبعث على السخرية ، حتى بالنسبة للمبتدئين في VPN. سيؤدي الضغط على زر التشغيل / الإيقاف الكبير السميك إلى الاتصال فورًا بالخادم المحدد (أو ، إذا لزم الأمر ، الانتقال إلى الخادم الأكثر محلية).

لقد كانت Hotspot Shield VPN علامة تجارية مشهورة جدًا لسنوات عديدة وتم تنزيلها أكثر من 600 مليون مرة على جميع الأنظمة الأساسية. من الصعب الحصول على أفضل تجربة تصفح ، ولكن بمساعدة Hotspot Shield VPN ، يمكنك دائمًا الحصول على تجربة تمرير رائعة مع تطبيق الوسائط الاجتماعية الخاص بك. تقدم الشركة أيضًا نسخة مجانية من VPN. إنه متاح على Playstore ويمكن تنزيله بسهولة من موقع VPN الرسمي لـ Windows أنظمة التشغيل. يوفر الإصدار المجاني أكثر من 500 ميجابايت من البيانات يوميًا. هذا يكفي لشخص واحد لاستخدامه. إذا كنت تريد أن تأسر نفسك بالميزات التي تقدمها VPN ، فيمكنك دائمًا شراء خطة مدفوعة.

الاستنتاج النهائي:

هذه هي الشبكات الخاصة الافتراضية المثالية لتنزيلها على جهازك windows (أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية). للاستعداد للتهديدات السيبرانية والبقاء على اطلاع دائم ، يمكن لمزودي خدمة VPN هؤلاء مساعدتك بأي ثمن. تحمي خدمات VPN هذه جهاز الكمبيوتر الخاص بك من المتسللين والتهديدات غير المرئية. يمكنك استخدام أي من هذه الميزات المذهلة للوصول الفوري إلى المحتوى العالمي عن طريق إلغاء حظر جميع مواقع الويب المنزلية وخدمات البث المحظورة جغرافيًا. اختبئ دائمًا من أعين المتطفلين من مزودي خدمة الإنترنت والمتسللين والمتطفلين. حافظ على نشاط VPN الخاص بك ، وتصفح الإنترنت ، واستمتع بتجربة تصفح ويب آمنة وخالية من الإعلانات.