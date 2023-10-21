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Amazonبحث A9 يسقط عرض الحظر والصفحات الصفراء

Amazonبحث A9 يسقط عرض الحظر والصفحات الصفراء

Amazon-مملوكة أ9 لم يكن له استخدام كبير من قبل المستهلكين، لكنه كان واحدًا من أكثر محركات البحث ابتكارًا وإثارة للاهتمام، مع العديد من الميزات المميزة. لقد اختفت الآن اثنتين من هذه الميزات – Maps/Block View وYellow Pages. أودي مانبر، الأستاذ والرئيس التنفيذي لشركة A9، غادر إلى Google منذ فترة. ومنذ ذلك الوقت أصبح الموقع بلا دفة.

هنا التفسير الرسمي للتغييرات. Amazon لا يزال يحتوي على صفحات صفراء، حيث يتم حل استعلامات A9 YP على أي حال. لكن Amazon لا تروج حقًا لمنتج YP الخاص بها.

ساعد “عرض الكتلة” على مستوى الشارع في A9 في وقت مبكر على إشعال المنافسة في ميزات رسم الخرائط التي لا تزال مستمرة بين Google وYahoo! وMSN وAOL (MapQuest).

Amazon احتفظت ببعض العناصر المحددة لـ A9 (على سبيل المثال، واجهة البحث متعددة اللوحات) ولكنها جعلت الموقع أبسط إلى حد ما وأكثر دراية من وجهة نظر المستهلك. ربما كان Block View أيضًا مركز تكلفة لم يحقق عائدًا على الاستثمار.

لكن الجاني هنا Amazon، التي أرادت تطوير محرك بحث خاص بها لمنافسة جوجل (A9 يمكّن البحث في الموقع Amazon; يتم تشغيل بحث الويب على A9 بدوره بواسطة Microsoft). لكن عملاق التسوق لم يضع الكثير من القوة الترويجية وراء A9.

ولا أظن أنها ستفعل ذلك الآن. ونظرًا لمدى رسوخ سوق البحث العام، لا تتوقع أن يتغير الكثير على الرغم من التغييرات في A9.

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إليك المزيد من رويترز وداني سوليفان في SEW.

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جريج ستيرلنج هو المدير المؤسس لشركة Sterling Market Intelligence، وهي شركة استشارية وأبحاث تركز على سلوك المستهلك والمعلن عبر الإنترنت والعلاقة بين الإنترنت ووسائل الإعلام التقليدية، مع التركيز على السوق المحلية.