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Amazon مساحة التخزين تتفوق على جوجل

Amazon مساحة التخزين تتفوق على جوجل

انتقل إلى Google GSpace (الشائعات)، هنا يأتي شيء أكثر لحمًا. Amazon تقدم خدمات الويب الآن خدمة تخزين بيانات غير محدودة تستهدف مطوري البرامج الذين يقومون بإنشاء مواقع وخدمات جديدة – Amazon S3. المساحة ميسورة التكلفة بشكل لا يصدق، بسعر 0.15 دولارًا أمريكيًا لكل جيجابايت شهريًا من التخزين المستخدم و0.20 دولارًا أمريكيًا لكل جيجابايت من البيانات المنقولة.

ال Amazon يمكن استخدام واجهة S3 لتخزين واسترجاع أي كمية من البيانات في أي وقت ومن أي مكان على الويب.

Amazon S3 يمنح المطورين إمكانية الوصول إلى “نفس البنية التحتية لتخزين البيانات القابلة للتطوير والموثوقة والسريعة وغير المكلفة Amazon يستخدم لتشغيل شبكته العالمية من مواقع الويب. تهدف الخدمة إلى تعظيم فوائد الحجم وتمرير هذه الفوائد إلى المطورين.“

Amazon وظائف S3 – Amazon تم تصميم S3 عمدًا مع الحد الأدنى من مجموعة الميزات.

* كتابة وقراءة وحذف الكائنات التي تحتوي على من 1 بايت إلى 5 غيغابايت من البيانات لكل منها. عدد العناصر التي يمكنك تخزينها غير محدود.

* يتم تخزين كل كائن واسترجاعه عبر مفتاح فريد مخصص للمطور.

* يتم توفير آليات المصادقة لضمان الحفاظ على البيانات آمنة من الوصول غير المصرح به. يمكن جعل الكائنات خاصة أو عامة، ويمكن منح الحقوق لمستخدمين محددين.

* يستخدم واجهات REST وSOAP المستندة إلى المعايير والمصممة للعمل مع أي مجموعة أدوات لتطوير الإنترنت.

* تم تصميمه ليكون مرنًا بحيث يمكن إضافة البروتوكول أو الطبقات الوظيفية بسهولة. بروتوكول التنزيل الافتراضي هو HTTP. يتم توفير واجهة بروتوكول BitTorrent (TM) لخفض تكاليف التوزيع على نطاق واسع. سيتم إضافة واجهات إضافية في المستقبل.

وماذا يمكن Amazonهل يضيف S3 إلى البحث وعالم الويب 2.0 من عمليات الإطلاق والعروض اليومية؟ حسنًا، يبدو أن الجميع بدءًا من طلاب الجامعات وحتى وكالة ناسا يمكنهم الاستفادة من تخزين المحتوى.

أدريان في Arcane Denials، الذي يقوم بتغطية Amazon يحظى S3 بتغطية رائعة على Digg وهو يقدم أفكاره.

“قد يساعد هذا في تحفيز مجموعة كاملة من عمليات مزج الويب الجديدة وغيرها من الخدمات. بالفعل، هناك مجموعات قليلة تستخدم هذه الخدمة، من بينها فريق جامعة كاليفورنيا في بيركلي الذي يدير مشروع Stardust@Home التابع لناسا والذي يتضمن 60.000 صورة لـ 100.000 متطوع في جميع أنحاء العالم حتى يتمكنوا من مسحها ضوئيًا بحثًا عن غبار المذنب، وخدمة النسخ الصوتي CastingWords لتخزين ملفات MP3، وFilmmakerLIVE.com لمشاركة عناصر القصة المصورة الرقمية.

يحتاج كل هؤلاء الأشخاص إلى قدر كبير من مساحة التخزين، ولكن ليس من السهل إعداد خدمات تخزين بتكلفة رخيصة وسهولة وموثوقة في نفس الوقت. Amazonتقدم شركة ‘”عقارات على نفس نظام التخزين الذي تستخدمه لمجموعتها الخاصة من مواقع الويب حول العالم مقابل 15 سنتًا لكل جيجابايت من التخزين شهريًا و20 سنتًا لكل جيجابايت من التخزين المنقولة. قيل لي أن هذا أرخص من الكثير من خدمات الاستضافة.

ما أجده أكثر إثارة للاهتمام من وجهة نظر الأعمال هو أن هذه تبدو الخطوة الأوضح على الإطلاق Amazon لقد تجاوزت نموذج أعمال البيع بالتجزئة الذي تم إنشاؤه عليه. وينبغي أن يضع حداً لهذه الفكرة، التي لا تزال تحظى بشعبية كبيرة بين عدد قليل من المحللين Amazon هو مجرد بائع تجزئة.”