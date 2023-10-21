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CareerBuilder.com بيع الإعلانات السياقية عبر Quigo

بعد أن قررت ESPN.com وقف تقديم إعلانات Yahoo السياقية على موقعها واستبدال إعلاناتها السياقية بعرض “داخلي” عبر Quigo AdSonar، أنا متأكد من أن بعض كبار الناشرين الآخرين في السوق يقارنون إعلاناتهم السياقية الحالية شركاء مع بديل في Quigo.

أحد هؤلاء الناشرين الكبار، CareerBuilder، اتخذت الآن أيضًا طريق الإعلانات السياقية ذات العلامات التجارية الخاصة.

من البيان الصحفي:

سيقوم موقع CareerBuilder.com بتوليد إيرادات جديدة من خلال برنامج الدفع لكل نقرة القائم على المزادات، والذي يتميز بروابط دعائية تستهدف المحتوى يضعها معلنو تسويق الأداء.

يقول هوب جوريون، نائب رئيس تطوير الأعمال في موقع CareerBuilder.com: “إن تقديم هذه الوظيفة يوفر المزيد من الخيارات للمعلنين عبر الإنترنت الذين يرغبون في الوصول إلى جمهور واسع من الأفراد ذوي التفكير المهني”. “مع Quigo، أصبحنا الآن قادرين على خلق فرص للمعلنين الذين يناسبون مجموعة متنوعة من الميزانيات ونماذج الأعمال، بالإضافة إلى زيادة ملاءمة الإعلانات لزوارنا إلى أقصى حد.”

على عكس شبكات الإعلانات العمياء الأخرى حيث يكون المعلنون غير متأكدين من المواقع أو الصفحات المحددة التي سيتم عرض إعلاناتهم عليها، فإن برنامج الدفع لكل نقرة الخاص بـ CareerBuilder.com والمدعوم بواسطة AdSonar من Quigo سيوفر الشفافية الكاملة. ستكون إعلانات الروابط الدعائية متاحة على موقع CareerBuilder.com مع خيارات استهداف متعددة متاحة للمعلنين بما في ذلك قسم مركز الموارد بالموقع، بالإضافة إلى صفحات وكلمات رئيسية محددة. يخطط موقع CareerBuilder.com وQuigo لدمج إعلانات الارتباطات المدعومة مع المحتوى الغني لمركز الموارد، مما يعزز تجربة المستخدم من خلال تقديم إعلانات عالية الاستهداف بناءً على نية المستخدم.