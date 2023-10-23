ستساعدك المقالة التالية: Google وCanada.com شريكان في AdWords وAdSense

Google وCanada.com شريكان في AdWords وAdSense

دخلت CanWest Interactive، مشغل موقع canada.com، في شراكة متعددة السنوات مع Google. ستزود هذه الشراكة مستخدمي موقع canada.com بالمحتوى والإعلانات ذات الصلة بالبحث، بينما توفر لمعلني Google إمكانية الوصول إلى نطاق canada.com الواسع النطاق في جميع أنحاء البلاد.

“مع ما يقرب من ثلاثة ملايين زائر فريد شهريًا، يوفر موقع canada.com وسيلة إعلامية ممتازة للمعلنين لدينا الذين يتطلعون إلى اختراق السوق الكندية،” قال ويندي مولر، رئيس مبيعات الإعلانات والعمليات في كندا، شركة Google. “هذا التحالف وقالت: “سيعمل هذا على توسيع نطاق وصولنا إلى هذا السوق المهم، والحفاظ على استراتيجية Google المستمرة للشراكة مع رواد السوق”.

من موقع canada.com: canada.com هو الوجهة رقم 1 للأخبار العامة والمعلومات الكندية على الإنترنت حيث يستقبل ما يقرب من ثلاثة ملايين زائر فريد شهريًا. توفر شبكة المواقع، التي تشمل Driving.ca وremoring.ca وworking.com، للمعلنين الفرصة لدمج منتجاتهم وخدماتهم ضمن بيئة المحتوى الأكثر صلة للوصول إلى المستهلك المستهدف على أفضل وجه. والآن مع برنامج AdSense من Google، الذي يقدم الإعلانات المرتبطة بكلمة البحث أو محتوى الصفحة، سيوفر الموقع أيضًا للمستهلكين المحتوى والإعلانات ذات الصلة بالبحث. سيتم مشاركة الإيرادات من الإعلانات المعروضة بواسطة كل من canada.com وGoogle.