ستساعدك المقالة التالية: Google AdWords يختبر زر Google Checkout الجديد (أعلى Fold)

في أكثر من حاج التسويق، اكتشف جيريمي لوبكي أن Google AdWords يختبر زر Google Checkout أكبر حجمًا ويحمل علامة تجارية أكبر في نتائج AdWords التي تظهر في الجزء المرئي من الصفحة.

قامت Google بتشغيل أيقونات سلة التسوق الخاصة بها لعدة أشهر في نتائج AdWords للشركات التي تعرض Google Checkout كخيار للدفع.

ومع ذلك، قد لا يستجيب المستخدمون لسلات التسوق وقد لا تتحسن معدلات النقر إلى الظهور بالنسبة لتجار Google Checkout بالقدر الذي توقعته Google.

قدمت Yahoo أيضًا تصنيفاتها الخاصة لمعلني Yahoo الذين هم تجار Paypal في إعلانات Yahoo Search Marketing الخاصة بهم باستخدام عربات مماثلة.

ربما تحاول Google التمييز بين نتائجها ونتائج Yahoo Paypal، ولكن أفضل تخميني هو أن Google Checkout يتعين عليها تحسين علامتها التجارية واعتمادها.

إحدى الميزات التي تمتلكها Yahoo على Google في هذا الصدد هي أنه من خلال الشراكة مع شركة راسخة مثل Paypal، لا يتعين على Yahoo بذل جهد لبناء سمعة نظامها التجاري على جبهتي بائع التجزئة والعملاء عبر الإنترنت.

لقد فعلت Paypal ذلك بالفعل مع ملايين المستخدمين.

سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت Google ستستمر في استخدام تقنيات جديدة لجذب المزيد من النقرات والمستخدمين والتجار إلى نظام Google Checkout الخاص بهم.