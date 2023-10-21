ستساعدك المقالة التالية: Google Checkout وملكية العملاء

Google Checkout وملكية العملاء

لدى براين سميث من شركة ComparisonEngines مقالة مثيرة للاهتمام (نقلاً عن بحث أجرته صفا رشتشي من Piper Jaffray) حول مخاوف بائعي التجزئة المحيطة بسيطرة Google على بيانات العملاء والعلاقة مع العملاء. (إريك شميدت في تصريحاته في SES قدمت استجابة ضمنية غير مرضية “ثق بنا” فيما يتعلق بإدارة Google لبيانات العملاء ومخاوف خصوصية المستهلك).

لكن بالعودة إلى مشاركة سميث وCheckout: قام Piper Jaffray باستطلاع آراء 30 من بائعي التجزئة عبر الإنترنت ووجد أنه من غير المرجح أن يقوم 81% منهم بتطبيق Google Checkout بشكل رئيسي بسبب المخاوف من أن لديهم قدرة محدودة على التسويق مباشرة للمستهلكين وأن Google “ستمتلك” المستهلك علاقة.

بالنسبة إلى Google، يشير هذا إلى الحاجة إلى القيام بأمرين عاجلاً وليس آجلاً: 1) تهدئة مخاوف تجار التجزئة والعمل معهم لتخفيف التصور القائل بأن Google تريد “امتلاك” عملائها و2) تسويق خدمة Checkout بقوة للمستهلكين ( على سبيل المثال، الإعلانات بملء الصفحة في الصحف، والإعلانات التجارية على الراديو، وما إلى ذلك) بحيث يكون لدى تجار التجزئة حافز للمشاركة في النظام بما يتجاوز صفقة AdWords.

تم عرض ميزة Checkout لفترة وجيزة على صفحة Google الرئيسية (ربما لمدة 24 – 36 ساعة). يُحسب لها (إذا جاز التعبير) أن Google تقدم حاليًا خصمًا بقيمة 10 دولارات على مشتريات العودة إلى المدرسة بقيمة 30 دولارًا أو أكثر كحافز للمستهلك لاستخدام النظام. هذا خصم جميل. ومع ذلك، يظل Checkout مدفونًا إلا إذا كنت تبحث عنه على وجه التحديد. وقد رأينا ما حدث لـ Froogle عندما قام Google بإزالته من الصفحة الرئيسية.

هنا مشاركتي السابقة حول كيف يمكن أو ينبغي أن تصبح Checkout وجهة تسوق (جزء من “Google Shopping” الافتراضي المعاد تسميته).

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جريج ستيرلنج هو المدير المؤسس لشركة Sterling Market Intelligence، وهي شركة استشارية وأبحاث تركز على سلوك المستهلك والمعلن عبر الإنترنت والعلاقة بين الإنترنت ووسائل الإعلام التقليدية، مع التركيز على السوق المحلية.