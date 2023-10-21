ستساعدك المقالة التالية: Google Maps Plus Box: المحلي يلتقي بالبحث العضوي

مات كاتس تطرقت إضافة إلى خرائط Google القابلة للطي Plus Box المدمجة في نتائج البحث العضوية من Google خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقد قرأتها مرة أخرى دون التفكير كثيرًا في الأمر.

وهذا هو، ليس حتى رأيتهم في العمل. عند إعداد بعض خطط عطلة نهاية الأسبوع، كنت أقوم ببعض عمليات البحث على Google عن Kotobuki، وهو مطعم في منطقة العاصمة أوصى به لي أحد الأصدقاء، وعن Glen Echo Park، وهو منتزه وطني أمريكي يقع في نفس المنطقة.

لذا، قمت بإجراء بحث سريع على Google عن “كوتوبوكيولم أذهل فقط رؤية المطعم في المركز الأول في هذا المصطلح (والذي أعتقد أنه يعني روح طائرة صغيرة أو شجرة طائرة صغيرة، لكنني لم أقرأ الأحرف بعد) ولكن إدراجه كان مصحوبًا بخرائط Google Maps Plus القابلة للطي المربع الذي ذكره مات:

انقر على علامة “زائد” الموجودة بجوار العنوان و… سوغوي كاتا! خريطة جوجل مضمنة في نتائج البحث!

بنقرة واحدة على الخريطة، أو على رابط الاتجاهات، يتم نقلي إلى خرائط Google حيث يمكنني البحث في المنطقة أو جمع الاتجاهات لرحلتي إلى المدينة. يتم تضمين العنوان ورقم الهاتف أيضا.

يعد هذا، في رأيي الصادق، واحدًا من أبسط التطبيقات المحلية ورسم الخرائط وأكثرها فائدة والتي رأيتها على الإطلاق في نتائج البحث. لما ذلك؟

لم أجري بحثًا محليًا، وكانت نيتي هي التحقق من معلومات المطعم وقائمة الطعام، لكن Google وجهتني بعد ذلك إلى أداة رسم الخرائط المحلية وتخطيط الدورة التدريبية، بطريقة غير تطفلية، والتي اخترت اتخاذ الإجراء فيها.

يعد Plus Box أحد تطبيقات Google التي لا ينبغي إغفالها وقد تغير طريقة بحث الأشخاص محليًا، مما يؤدي إلى مزيد من اعتماد خرائط البحث والعروض المحلية من قبل جميع محركات البحث الرئيسية.

كبحث متابعة، بحثت عن معلومات حول Glen Echo Park وشاهدت معلومات خرائط Google مرة أخرى، وهذه المرة في نتيجة البحث الثانية:

هذه المرة فتحت أداة رسم الخرائط لأرى أن Glen Echo وKotobuki موجودان في نفس المنطقة بالضبط:

نظرًا لأن Glen Echo عبارة عن حديقة وطنية وليست شركة، فمن المثير أن نرى أن هذه الأداة مفتوحة لجهات محلية متعددة مثل المكتبات وأماكن العبادة ومواقع الأحداث الرياضية وغيرها من الأماكن الشهيرة.

الآن، إذا أوصت جوجل باتجاهات القيادة من موقع إلى آخر أو خريطة متعددة الدبابيس لكلا الوجهتين، لكان ذلك رائعًا.

أتوقع أن يغير Google Maps Plus Box الطريقة التي يبحث بها الأشخاص محليًا على Google وإذا كنت تريد التأكد من تضمين نشاطك التجاري (ومعلوماته الصحيحة) في هذه الخدمة الجديدة، فإنني أوصي بشدة بإرسال نشاطك التجاري إلى مركز جوجل للأعمال المحلية.

مزيد من المعلومات على جوجل و تعيين المواقع الجغرافية لصفحات الويب من بيل سلاوسكي، وإذا كنت مهتمًا بالحصول على شركة محترفة لتحسين البحث المحلي للتأكد من أن عملك يستفيد من جميع العروض المحلية الجديدة، فلا تتردد في الاتصال بي.