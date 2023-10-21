ستساعدك المقالة التالية: MIVA تكشف عن مركز MIVA لتحقيق الدخل

ميفا، والتي تُعرف بأنها واحدة من أكبر شبكات التسويق عبر البحث PPC من المستوى الثاني، التي كشفت أمس في مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك عن خدمتها الجديدة للناشرين ومشرفي المواقع، وهي مركز MIVA لتحقيق الدخل.

تتكون الخدمة في الواقع من ثلاث خدمات فردية تقدم لمشرفي المواقع والناشرين عددًا من البدائل لتحقيق الدخل من مواقعهم على الويب. الخدمات الفردية المتاحة من خلال مركز تحقيق الدخل MIVA هي:

إعلانات المحتوى إعلانات MIVA المضمنة إعلانات البحث

إعلانات المحتوى هي خدمة مشابهة ل برنامج AdSense من جوجل أو شبكة الناشرين من Yahoo! ولكن أيضًا على الناشرين تحسين النتائج من خلال تحديد الكلمات الرئيسية ذات الصلة لدعم MIVA في العثور على الإعلانات التي تناسب المحتوى. لا يتوفر هذا الخيار في خدمة Google أو Yahoo التي تعتمد بنسبة 100% على محتوى الصفحة لتحديد الإعلانات ذات الصلة دون قدرة الناشرين على توجيه الخدمات مباشرة.

إعلانات MIVA المضمنة تظهر ضمن محتوى الناشرين في شكل كلمات رئيسية مرتبطة تشعبيًا. عندما تكتشف MIVA كلمة رئيسية أو عبارة ذات صلة في محتوى الناشر، سيتم استبدال العبارة برابط إلى المعلن وتظهر إذا قام المستخدم بتحريك الماوس فوق النص الذي يحتوي على الإعلانات المضمّنة. يمكن للناشرين أن يحددوا على أساس كل صفحة ما إذا كانوا يرغبون في استخدام الإعلانات أم لا.

إعلانات البحث هي الإعلانات التي يتم تشغيلها بواسطة الكلمات الرئيسية بنسبة 100%، ومن المفترض إضافتها إلى صفحات نتائج البحث في الموقع كملحق لنتائج البحث التي يتم إرجاعها لاستعلام بحث المستخدم.

يمكن للناشرين الذين لديهم مواقع متعددة صيانة جميع مواقعهم من خلال واجهة واحدة، والاختيار من بين الخدمات الثلاث التي يرونها مناسبة وملائمة. بالنسبة للأشخاص الذين جربوا بالفعل خدمات مثل AdSense، وخاصة المدونين، قد يكون هذا شيئًا يستحق التجربة لتحقيق الدخل من مدونتك. ويبقى أن نرى مدى جودة نظام إعلانات المحتوى في تحديد الإعلانات ذات الصلة. من الجيد أن تعرف أن لديك على الأقل القدرة على تعديل النتائج بيدي قليلاً، إذا كانت متوقفة تمامًا، ولكن لتحقيق النجاح على المدى الطويل، هل سيكون من المهم أن تصبح الحاجة إلى التغيير والتبديل اليدوي للنتائج هي الحل الوحيد؟ الاستثناء وليس القاعدة.

الخدمة متاحة فقط للناشرين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في الوقت الحالي.

كارستن كومبروفسكي

مسوق إنترنت ورجل أعمال.