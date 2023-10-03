Rewrite this title: “تحسين محركات البحث بسرعة – ثم تحسين محركات البحث بشكل صحيح”

ستساعدك المقالة التالية: “تحسين محركات البحث بسرعة – ثم تحسين محركات البحث بشكل صحيح”

قد يستغرق التحسين بشكل صحيح أيامًا أو شهورًا أو حتى سنوات. ولهذا السبب يعد التحسين السريع أمرًا في غاية الأهمية. فهو يمنحك قفزة خارج البوابة أثناء قيامك بالعمل المستمر الذي يستغرق وقتًا طويلاً.

لا تدع الكمال يكون عدو التقدم. تحسين محركات البحث بسرعة أولاً، ثم المضي قدمًا بشكل صحيح.

-مجهول

ربما كانوا يتحدثون عن تحسين محركات البحث (SEO).

باعتباري منشدًا للكمال، فإنني أميل إلى التورط في التركيز على النقاط البسيطة. سأشدد على الأشياء الصغيرة غالبًا على حساب المشروع ككل.

أنا لا أقترح أنه لا ينبغي لنا أن نسعى دائمًا لتحقيق الكمال. لكن في بعض الأحيان يكون من الأفضل القيام بشيء ما بسرعة ثم العودة لإتقانه لاحقًا. لقد تبنت صناعة البرمجيات بأكملها هذا النموذج إلى حد كبير. إنشاء واختبار وإطلاق وإصلاح وتحسين.

وتعلم ماذا؟ يمكن للعديد من حملات التسويق عبر الإنترنت استخدام القليل من هذا النموذج. وهذا ما يسمى ملاحقة الثمار المتدلية.

إليك ما تفعله باختصار: تجد أكبر الفرص و/أو أسرع الحلول، وتتعامل معها أولاً. أي شيء سيستغرق بعض الوقت أو لا يمنحك مكاسب فورية يتم وضعه في المؤخرة. ليس إلى الأبد، ولكن فقط حتى تحصل على بعض الانتصارات.

تحسين محركات البحث بسرعة

هناك عدد من الأشياء التي يمكنك القيام بها بسرعة نسبيًا في تحسين محركات البحث. سيكون كل موقع مختلفًا بالطبع، ولكن كقاعدة عامة، هذه هي الأماكن الأولى التي أبحث فيها.

البحث عن الكلمه الرئيسيه

“عقد الهاتف!” قول انت. “البحث عن الكلمات الرئيسية ليس سريعًا!” تنهدت، وتوجهت نحوك، وأخذت الهاتف منك وأقول: “يمكن أن يكون الأمر كذلك إذا لم تحاول القيام بكل ذلك مرة واحدة.” (آسف، هذا هو الروائي الطموح بداخلي. 40 ألف كلمة كتبت حتى الآن!)

هنا الحاجة. يجب تقسيم البحث عن الكلمات الرئيسية إلى مراحل. بالنسبة لمعظم المواقع، يوجد عدد كبير جدًا من الكلمات، ومن المرجح أن تؤدي محاولة استخراجها جميعًا مرة واحدة إلى دفنك.

لذا ابدأ بالموضوعات/العبارات الأساسية. اختر الطرق الفريدة التي يبحث بها الأشخاص عما تقدمه، باستثناء جميع التصفيات المؤهلة.

جيد: سراويل الثلج، والسترات الشتوية، والقفازات، ومعدات عربات الثلوج، وما إلى ذلك.

ليس جيد: سترة تزلج بغطاء للرأس من الفرو، وسترة باركا حمراء، وسترة طويلة مقاومة للماء، وما إلى ذلك.

لا يعني ذلك أن هذه الكلمات الرئيسية ليست مفيدة، بل إنها مخصصة لوقت لاحق، وليس الآن.

في الوقت الحالي، تريد إبقاء الأمر بسيطًا والعثور على العبارات الفريدة التي ستساعدك في إنشاء التنقل في موقعك.

ملاحة

الفوز الكبير التالي هو أن تأخذ عبارات المصطلح/الموضوع الأساسية الخاصة بك وتكتشف أي منها يستحق التنقل الأساسي الخاص بك. يجب أن يكون لديك قائمة من العبارات الفريدة في الغالب، والتي تستحق كل منها صفحة مقصودة خاصة بها. الآن هو الوقت المناسب لتخطيط تلك الصفحة!

خذ على سبيل المثال متجر لبيع الملابس. قد تكون الفئات النموذجية و . لكن البحث عن الكلمات الرئيسية قد يكشف أن الباحثين يبحثون أيضًا عن الملابس بناءً على المواسم، مثل , و أو قد يظهر البحث أنهم يرغبون في التسوق حسب علامتهم التجارية المفضلة، حيث يتيح متجر Forever 21 للمتسوقين القيام بذلك على موقعهم على الويب.

قد تجد مصطلحات فريدة تمثل نفس الفكرة بالضبط. لا تقم بإنشاء صفحات تنقل منفصلة لهؤلاء. حدد المصطلحات الأكثر شيوعًا وأنشئ الصفحة المخصصة لذلك. يمكنك إما العمل بالمصطلحات الأخرى أو حفظ هذه العبارة لنشر مدونة في المستقبل.

من خلال التركيز على التنقل مبكرًا، فإنك تقوم بإعداد موقعك للحصول على مجموعة قوية من الصفحات المقصودة المصممة بشكل مثالي لمنح الباحثين ما يبحثون عنه بالضبط.

بنيان

لن تكون معظم مشكلات بنية موقع الويب سريعة. لكن البعض كذلك.

ما عليك القيام به هو تشغيل الخاص بك أدوات وقم بفصل المهام التي يمكن القيام بها بسرعة، مع الاحتفاظ بالمهام الأخرى لوقت لاحق. تعتبر الروابط المعطلة دائمًا فوزًا سريعًا، ولكن هناك روابط أخرى أيضًا. كل موقع مختلف. ما هو سهل بالنسبة لشخص ما قد يكون صعبا بالنسبة لآخر.

أفضل طريقة للقيام بذلك هي إنشاء قائمة رئيسية بالمشكلات، وتعيين مستوى الأولوية لكل عنصر في القائمة. ستعتمد هذه الأولوية على مقدار الإصلاح الذي سيساعدك على تحقيق نتائج التحسين. أرسل ذلك إلى المطور الخاص بك واطلب منه أن يبدأ بالعناصر ذات الأولوية القصوى والتي تكون سريعة ويصل إلى عناصر المستوى المتوسط. ثم كرر العملية.

سيؤدي هذا إلى تحقيق أسرع المكاسب الكبيرة على الطاولة في وقت مبكر، مما سيمنعك من التورط في الأشياء الكبيرة التي تستهلك جزءًا أكبر من مواردك.

علامات العنوان

بغض النظر عما إذا كان لديك موقعًا مكونًا من عشر صفحات أو مائة، فإن تخصيص علامات العنوان الخاصة بك في جميع المجالات يعد بمثابة دفعة جيدة للتحسين الأكثر تفصيلاً لاحقًا. فهي لا تمنحك دفعة في تصنيفات البحث فحسب، بل يمكنها أيضًا زيادة نسبة النقر إلى الظهور لأنها أول ما سيراه الباحثون في نتائج قائمتك.

يمكنك تحسين علامات العنوان الخاصة بك بطريقتين. واحد هو تخصيص كل واحد على حدة. والآخر هو إنشاء مخطط لتخصيصها ديناميكيًا. ستحتاج معظم المواقع ذات الصلة بالخدمة إلى التخصيص اليدوي بينما يمكن لمواقع التجارة الإلكترونية الاستفادة من خيار المخطط.

وفي كلتا الحالتين، الهدف هو أن تعرض كل صفحة في موقعك علامة عنوان فريدة ومقنعة يمكن أن تساعد في رفع الصفحة في تصنيفات البحث مع إجبار الباحث أيضًا على النقر فوق الصفحة.

علامات الوصف التعريفي

تنطبق نفس العملية على علامات الوصف التعريفي مثل علامات العنوان. لن تساعد علامات الوصف في تحسين تصنيفات البحث بشكل مباشر. ومع ذلك، يمكن أن يكون لها تأثير كبير على نسب النقر إلى الظهور لأنها بشكل عام هي النص الذي يظهر أسفل علامة العنوان في نتائج البحث:

إذا كان بإمكانك فقط الحصول على تحسينات في الترتيب أو نسب نقر إلى ظهور أفضل، فسأختار نسب النقر إلى الظهور!

علامات العناوين

الوظيفة الأولى لعنوان الصفحة – خاصة تلك الموجودة في أعلى الصفحة – هي السماح للزائر بمعرفة الصفحة التي وصل إليها. يجب أن يؤكد العنوان العلوي أنهم إما في الصفحة الصحيحة أو غير الصحيحة. إذا كانت الصفحة لن تلبي احتياجاتهم، فلا يوجد سبب لإبقائهم متسكعين.

ولكن إذا كانوا على الصفحة الصحيحة، فإنهم بحاجة إلى معرفتها. وبمسح الصفحة، فإن بقية العناوين ينبغي أن تعزز العنوان الرئيسي.

ولكن هذا ليس الدور الوحيد لعلامة العنوان. أما الدور الثاني، والذي يمكن أن يكون بنفس القدر من الأهمية، فهو إبقاء القارئ منخرطًا في المحتوى. وهذا يعني أنه يجب أن يجبرهم (تلك الكلمة مرة أخرى!) على مواصلة القراءة.

حقًا، هذا هو التسويق 101. لا تقم بـ “تحسين محركات البحث” (SEO) للعناوين الخاصة بك. اجعلها شيئًا يستحق القراءة وهذا يجعل الباحثين يبقون على تواصل مع موقع الويب الخاص بك.

تحسين محركات البحث بشكل صحيح



بمجرد الانتهاء من العمل السريع لتحسين محركات البحث، يمكنك التعمق في عملية تحسين أكثر تفصيلاً. إن الشكل الذي تبدو عليه هذه العملية متروك لك، ولكن هناك الكثير من الموارد التي ستساعدك على طول الطريق.

إذا ارتكبت أي أخطاء في الجزء “السريع”، فلا داعي للقلق. هذا هو المكان الذي ستصلحهم فيه. لكن من المحتمل أن يكون أي شيء بسيطًا، وما تفعله للمضي قدمًا هو مجرد إضافة إلى العمل الذي قمت به بالفعل.

قد يستغرق التحسين بشكل صحيح أيامًا أو شهورًا أو حتى سنوات. ولهذا السبب يعد التحسين السريع أمرًا في غاية الأهمية. فهو يمنحك قفزة خارج البوابة أثناء قيامك بالعمل المستمر الذي يستغرق وقتًا طويلاً.

لا تدع الكمال يكون عدو التقدم. تحسين محركات البحث بسرعة أولاً، ثم المضي قدمًا بشكل صحيح.

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