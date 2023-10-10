Rewrite this title: تضيف Google Buzz إلى تطبيق Maps للجوال لجهاز BlackBerry

ستساعدك المقالة التالية: تضيف Google Buzz إلى تطبيق Maps للجوال لجهاز BlackBerry

منذ فترة طويلة، أحاول استخدام صدى Google على تطبيق Nexus One Maps ولكن دون جدوى. لسبب ما لا أستطيع تشغيله. لذلك، لقد فوجئت تمامًا بمدى سهولة تنشيط Google Buzz على تطبيق Maps for Mobile 4.0 لجهاز BlackBerry Bold 9700. وجاء ذلك بعد أن قامت Google بتحديث تطبيقها خرائط لتطبيقات الجوال للبلاك بيري الأجهزة إلى الإصدار 4.0. وبالتعاون مع Google Buzz، أضافت Google أيضًا بعض الميزات الرائعة الأخرى إلى التطبيق.

لاستخدام صدى Google على خرائط Google لجهاز BlackBerry، ما عليك سوى تشغيل التطبيق وتحديد طبقات > صدى. يمكنك بعد ذلك البدء في نشر تحديثات الموقع على حساب Google Buzz الخاص بك. إنه تطبيق رائع. شيء يمكن أن يتنافس مع شخصيات قصص الابطال الخارقين وغيرها من تطبيقات الشبكات الاجتماعية القائمة على الموقع.

أضافت Google أيضًا ميزة البحث الصوتي إلى تطبيق Maps لأجهزة BlackBerry. أثناء فتح القائمة الرئيسية لتطبيقات الخرائط، ما عليك سوى الضغط مع الاستمرار على زر “الاتصال” الأخضر الموجود على جهاز BlackBerry الخاص بك، والبدء في نطق بحثك. يتيح لك التطبيق البحث عن اسم المؤسسة وعناوينها وكلمات البحث الرئيسية العامة.

تشمل الميزات المفيدة الأخرى في Google Maps 4.0 لجهاز BlackBerry – اقتراح البحث، وتمييز الأماكن التي قمت بزيارتها بنجمة، والمزامنة مع خرائط Google المكتبية، ومختبرات الهاتف المحمول، وإمكانية عرض الأماكن القريبة.

للحصول على خرائط Google لجهاز BlackBerry، ما عليك سوى توجيه متصفح جهازك إلى m.google.com/maps، وتنزيل التطبيق وتثبيته من هناك.