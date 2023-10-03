Rewrite this title: تعلن Google عن تغييرين رئيسيين في البحث عن الصور

ستساعدك المقالة التالية: تعلن Google عن تغييرين رئيسيين في البحث عن الصور

جوجل يعلن رسميا تغييرات كبيرة في كيفية عمل البحث عن الصور.

التغيير الأول هو إزالة زر “عرض الصورة” من Google.

التغيير الثاني هو إزالة زر “البحث بالصورة”.

من المتوقع أن يكون التأثير على ناشري الويب إيجابيًا وناشري الويب استقبل الأخبار على Twitter مع التصفيق. كان رد فعل مستخدمي بحث Google سلبيًا.

تم الإعلان عن Twitter بواسطة داني سوليفان Twitter الاسم المستعار, @searchliaison.

نطلق اليوم بعض التغييرات على صور Google للمساعدة في ربط المستخدمين ومواقع الويب المفيدة. وسيتضمن ذلك إزالة زر عرض الصورة. ويظل زر الزيارة قائمًا، حتى يتمكن المستخدمون من رؤية الصور في سياق صفحات الويب التي يتصفحونها. pic.twitter.com/n76KUj4ioD

— Google SearchLiaison (@searchliaison) 15 فبراير 2018

جوجل تضطر إلى إزالة زر عرض الصورة

لم يعجب العديد من ناشري الويب زر عرض الصورة لقائمة طويلة من الأسباب. ولكن ربما يكون السبب الأكثر أهمية هو أن العديد من الناشرين شعروا أن زر عرض الصورة في Google ساعد لصوص المحتوى على سرقة صورهم.

في الواقع، ربما اضطرت جوجل إلى إزالة زر عرض الصورة كجزء من تسوية شكوى قانونية من قبل شركة التصوير الفوتوغرافي، Getty Images.

في بيان صحفي غيتي إيماجز أعلن “الشراكة” مع جوجل. وفقًا للإعلان، تقوم Google بترخيص الصور من Getty Images.

قال Dawn Airey، الرئيس التنفيذي لشركة Getty Images: “إن هذه الاتفاقية بين Getty Images وGoogle تمهد الطريق لعلاقة تعاونية مثمرة للغاية بين شركاتنا”. “سنقوم بترخيص المحتوى الرائد في السوق الخاص بنا لشركة Google، وسنعمل معهم بشكل وثيق لتحسين إسناد أعمال المساهمين لدينا وبالتالي تنمية النظام البيئي.”

خط جوجل الرسمي على Twitter تقر بأن التغييرات تم فرضها على Google من خلال التسوية، وهو ما قد يفسر سبب اختيار Google للإعلان عن ذلك بشكل غير رسمي من خلال Twitter بدلاً من من خلال مشاركة مدونة مبهجة عادةً.

وهنا التغريدة الرسمية:

بالنسبة لأولئك الذين يسألون، نعم، جاءت هذه التغييرات جزئيًا بسبب التسوية التي توصلنا إليها مع Getty Images هذا الأسبوع (انظر أيضًا https://t.co/a5uFldOcih). لقد تم تصميمها لتحقيق التوازن بين خدمة احتياجات المستخدمين واهتمامات الناشرين، وكلاهما من أصحاب المصلحة الذين نقدرهم.

— Google SearchLiaison (@searchliaison) 15 فبراير 2018

جوجل بحث الصور متهم بتشجيع القرصنة

قدمت Getty Images أ شكوى في أبريل 2016 ضد جوجل مع المفوضية الأوروبية، بدعوى أن بحث الصور في جوجل كان يساعد في سرقة وقرصنة المحتوى المحمي بحقوق الطبع والنشر.

“تركز شكوى Getty Images بشكل خاص على التغييرات التي تم إجراؤها في عام 2013 على Google Images، وهي وظيفة البحث عن الصور في Google، والتي لم تؤثر فقط على أعمال ترخيص الصور الخاصة بـ Getty Images، ولكن أيضًا على منشئي المحتوى حول العالم.

وقد أتاحت هذه التغييرات لشركة Google تعزيز دورها كمحرك البحث المهيمن على الإنترنت، مع الحفاظ على احتكارها لحركة مرور الموقع وبيانات المشاركة والإنفاق الإعلاني. وقد أدى هذا أيضًا إلى تعزيز القرصنة، مما أدى إلى انتهاك حقوق الطبع والنشر على نطاق واسع، وتحويل المستخدمين إلى قراصنة عرضيين.

يتفاعل الناشرون بشكل إيجابي مع إزالة زر عرض الصورة

ناشري الويب على WebmasterWorld كان رد فعل إيجابيا إلى الأخبار مع تسرب كلمة الإعلان. فيما يلي ردود الفعل النموذجية:

“بالتأكيد أخبار جيدة للمنظمة البحرية الدولية.”

“كان الزر موجودًا هذا الصباح عندما راجعته. ولكن الآن ذهب. وهذا يبدو إيجابيا.”

كان رد فعل الناشرين أيضًا إيجابيًا Twitter:

أود أن أرى Google تكثف جهودها لحماية حقوق الطبع والنشر أكثر من مجرد الإشعار الموجود أسفل الصورة. لقد أصبحت سرقة الصور متفشية

– دينيس جودجيبوري (@TheNextCorner) 15 فبراير 2018

هل سيفيد هذا التحرك ناشري الويب؟

في هذه المرحلة، من غير المؤكد كيف سيؤثر ذلك على ناشري الويب.

من المتوقع أن تؤدي إزالة زر عرض الصورة إلى تشجيع زيارات المستخدمين الذين يشاهدون الصور.

ومن المفترض أن يكون لهذا تأثير إيجابي على الناشرين، وخاصة شركات التصوير الفوتوغرافي التي تعتمد على شراء الصور المحمية بحقوق الطبع والنشر.

تمت إزالة البحث حسب وظيفة الصورة أيضًا

تم وضع إعلان ثانٍ في الإعلان عن زر عرض الصورة، عبر Twitter أنه تمت أيضًا إزالة وظيفة البحث بالصور.

إليكم تلك التغريدة:

تتم أيضًا إزالة زر البحث بالصور. البحث العكسي عن الصور *لا يزال يعمل* من خلال الطريقة التي يستخدمها بها معظم الأشخاص، من شريط البحث في صور Google.

— Google SearchLiaison (@searchliaison) 15 فبراير 2018

اقرأ: كيفية إجراء بحث عكسي عن الصور على Google وBing وYandex وTineeye

من المرجح أن يؤدي تأثير هذا التغيير المحدد إلى إبطاء اكتشاف الصور لقرصنة محتوى الصورة. على الرغم من أنه كما ذكر سوليفان أعلاه، فإن الوظيفة الكاملة لم تنته تمامًا.

قد يرحب ناشرو الويب بهذا التغيير أيضًا لأنه قد يبطئ سرقة الصور من خلال زيادة صعوبة اكتشاف محتوى جديد.

الوجبات السريعة وملخص تغييرات البحث عن الصور

ويبقى أن نرى التأثير الكامل على ناشري الويب. ومن المتوقع أن تكون التغييرات إيجابية في النهاية للناشرين. إلى أي مدى سيذهب هذا للحد من سرقة الصور والقرصنة غير معروف.

كان من الممكن أن يكون جوجل هو الأخيار في هذه القصة لو أنهم استجابوا لذلك ناشر الويب مخاوف عن قرصنة المحتوى. وبدلاً من ذلك، اتخذت إجراءات قانونية لإجبار Google على اتخاذ هذه الخطوة.

قد يكون الجانب غير الطوعي مسؤولاً عن الطبيعة الأقل حماسة للإعلان واختيار Google للإعلان عنه بشكل غير رسمي عبر Twitter.