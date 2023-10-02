Rewrite this title: تقدم Google خدمة Breadcrumb SERPs

ستساعدك المقالة التالية: تقدم Google خدمة Breadcrumb SERPs

قام Google بتحديث صفحات نتائج البحث عن طريق إضافة مسارات التنقل إلى أعلى الصفحة. يتم تشغيل مسارات التنقل من خلال استعلامات البحث المعلوماتية وتكون مصحوبة بالصور. يعد تحديث عرض البحث هذا خطوة كبيرة بعيدًا عن كيفية عرض Google لنتائج البحث. يبدو أن التغيير جزء من الإصدار الأول المتطور للهواتف المحمولة من Google.

تتميز مسارات التنقل الجديدة SERPs بعناصر التنقل التفصيلية والقدرة على تمرير الصور الدائرية.

إعادة تعريف مؤشر Google للجوال الأول

لقد انتقلت Google إلى الفهرس الأول للجوال ومن المفهوم عمومًا أن هذا يعني أن Google ستفضل المواقع التي يتم عرضها بشكل جيد على أجهزة الجوال، وفقًا لإعلانات Google الخاصة. تنتقل Google أيضًا إلى طرق جديدة لعرض المعلومات المناسبة للأجهزة المحمولة. يبدو أن مسارات التنقل SERPs هي جزء من هذا التحول في SERPs.

لم يكن هناك إعلان رسمي عن نتائج البحث التفصيلي. يتم عرض هذه النتائج للباحثين، لذلك ربما لا يكون هذا اختبارًا. تمت ملاحظة هذا التنسيق الجديد لأول مرة في منتديات تسويق البحث على موقع Th3Core.com.

واجهة المستخدم الأولى للجوال

قد يشير هذا التغيير في كيفية عرض Google لنتائج البحث، بالإضافة إلى التحديثات الأخيرة الأخرى، إلى أن Google تتخذ خطوة جذرية بعيدًا عن الشكل الذي تبدو عليه نتائج البحث. قد يكون هذا مؤشرًا على تحول جوجل نحو عرض المعلومات بتنسيق الجوال أولاً، واجهة المستخدم الأولى للجوال.

يبدو أن ما تعنيه Google بفهرس الهاتف المحمول الأول يشمل أيضًا كيفية عرض المعلومات في جهاز محمول، أ .

أصبحت نتائج البحث مناسبة بشكل متزايد للأجهزة المحمولة. عندما يبحث المستخدمون عن أنواع معينة من المعلومات، يعرض Google الآن نتائج البحث بتنسيق يسهل على أي شخص يستخدم الهاتف المحمول تقييمه.

تستفيد Google من تفاعلات المستخدم الخاصة بالأجهزة المحمولة، مثل الضرب. تعمل Google أيضًا على زيادة استخدام الصور في نتائج البحث. ومع ذلك، فإنها لا تزال تعمل بشكل جيد على أجهزة الكمبيوتر المكتبية. يبدو أن جوجل تنتقل إلى نتائج البحث الأولى للجوال، والتي تختلف عن فهرس البحث الأول للجوال المعلن عنه سابقًا.

يدور فهرس البحث الأول للجوال حول عرض المواقع الملائمة للجوال. تعتبر نتيجة البحث الأولى على الهاتف المحمول بمثابة إعادة تفكير كاملة في كيفية عرض نتائج البحث.

أمثلة على عرض مسار التنقل من Google

هذا مثال لنتيجة بحث للاستعلام، رؤساء وزراء الهند:

لاحظ مسار التنقل الذي تم تمييزه بالسهم الذي وضعته في لقطة الشاشة. يمكن تمرير الصور على الهاتف المحمول. سيؤدي النقر على الصورة إلى نقلك إلى نتيجة بحث Google ثانية توفر المزيد من المعلومات حول الكيان. لقطة الشاشة أدناه هي لنتيجة البحث الثانية بعد النقر على إحدى الصور:

والآن توسع مسار التنقل ليشمل اسم رئيس الوزراء الهندي الذي نقرت عليه. سيؤدي النقر فوق مسار التنقل إلى نقلي بعيدًا عن نتيجة البحث هذه. يعد هذا تغييرًا جذريًا عن الطريقة التي عرض بها Google المعلومات سابقًا. تعد مسارات التنقل طريقة سريعة وسهلة الاستخدام على الأجهزة المحمولة للانتقال بعيدًا عن نتيجة البحث هذه واستكشاف ملفات . بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدم تمرير دوارات الصور للوصول إلى مزيد من المعلومات.

وهذه نتيجة البحث عن “”

إليكم نتيجة بحث أخرى عن “أفضل فرق كرة القدم في المملكة المتحدة” والتي توضح قدرة Google على التمييز بين كرة القدم الأمريكية وكرة القدم الأوروبية.

بالإضافة إلى التنقل السريع الملائم للجوال وروابط التنقل، نجحت Google أيضًا في التمييز بين كرة القدم الأمريكية وما يطلق عليه بقية العالم كرة القدم.

هل يجب عليك تحسين نتائج مسار التنقل؟

تحتاج هذه الطريقة الجديدة لعرض المعلومات إلى الدراسة لمعرفة كيفية اختيار Google للصور والمواقع التي سيتم عرضها في نتائج التنقل الجديدة. قد يكون من المفيد أكثر من أي وقت مضى إضافة صور ذات صلة بموضوع صفحة الويب. قد تكون الشعارات والصور الخاصة بالكيان (الشخص أو المكان أو الشيء) الذي هو موضوع صفحة الويب أكثر أهمية. قد يكون ترميز المخطط مفيدًا ولكني لا أعتقد أنه ضروري تمامًا.

قد لا يؤدي ترتيب هذه العبارات إلى زيادة المبيعات. معظم عمليات البحث هذه التي قمت بمراجعتها لا تحتوي على إعلانات. قد يشير هذا إلى أن استعلامات البحث نفسها ليست ذات قيمة تذكر من حيث جذب العملاء المحتملين أو المبيعات المباشرة.

الوجبات الجاهزة

هناك ثلاث وجبات سريعة

لا يبدو أن استعلامات البحث التي تولد هذه العبارات تتعارض في الوقت الحالي مع الاستعلامات التي تعرض الإعلانات قد لا تكون استعلامات البحث هذه مفيدة لتوليد العملاء المحتملين أو المبيعات قد تشير نتائج البحث الجديدة هذه إلى أن Google تنتقل إلى عرض البحث الأول على الهاتف المحمول

لا يزال هناك المزيد من الأبحاث التي يتعين القيام بها بشأن ما يجب فعله من أجل تصنيف هذه الأنواع من استعلامات البحث والظهور في نتائج بحث مسارات التنقل الجديدة من Google.