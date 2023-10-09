Rewrite this title: تمتلك Microsoft الآن 30٪ من البحث

ستساعدك المقالة التالية: تمتلك Microsoft الآن 30٪ من البحث

من الصعب جدًا الحصول على أرقام متسقة بشأن الأشخاص الذين يقومون بالبحث. بعد كل شيء، ماذا ندرج؟ جميع زيارات الصفحة أم فقط تلك التي تؤدي إلى عمليات بحث؟ كل بحث كمثال خاص به، أو كل مجموعة من عنوان IP فريد في يوم واحد هي نفسها؟ من كل منصة، أو فقط من أجهزة الكمبيوتر المكتبية؟ من الولايات المتحدة أم من جميع أنحاء العالم؟ وكما ترون كل هذه المتغيرات، يجب أن يكون من الواضح تمامًا سبب هذا الانتشار الكبير للأرقام الحالية. ومع ذلك، هناك أمران واضحان على الأقل. أولا، لا يزال جوجل هو المهيمن في مجال البحث. ثانياً، بدأت خصائص البحث التي تقدمها مايكروسوفت تهدد تلك الهيمنة.

لقد كانت مايكروسوفت في صعود تقريبًا منذ إطلاق محرك البحث Bing في عام 2009، ولكن التحرك الأبرز للأمام حدث في أغسطس من العام الماضي، عندما دخلت Microsoft في شراكة مع Yahoo. تدير Microsoft حاليًا خوارزمية بحث Yahoo (في الواقع، يتم استخدام خوارزمية Bing فقط في جميع خصائص Yahoo) وجميع إعلانات البحث، مما يؤدي إلى تقسيم الإيرادات مع منافسها السابق.

وفي أواخر العام الماضي، وصلت عقارات مايكروسوفت إلى 25% من حصة البحث، بحسب بعض الأرقام، مما يعد تعدياً على أراضي جوجل؛ قبل تلك النقطة، كانت حصة Google في البحث تزيد عن 70%، ولكنها كانت تصل إلى أعلى نسبة ملكية في الستينيات بفضل نمو Microsoft في هذا المجال إلى حد كبير. ومع ذلك، لم تتباطأ شركة Microsoft، بل بذلت جهدًا كبيرًا في الجهود الإعلانية – مع التركيز بشكل خاص على منصات الأجهزة المحمولة وإقران الخدمة مع Internet Explorer 9 – والميزات الإضافية. وهذا يظهر.

وفقًا لـ Hitwise، فقد تجاوزت خصائص Microsoft الآن 30%، وانخفضت حصة Google إلى ما يقرب من 64% من حصة البحث. وتُظهر هذه الخطوة التي تصل إلى 30% دفعة كبيرة من إحصائيات شهر فبراير. وفي شهر مارس، ارتفعت حصة بينج بنسبة ستة في المائة، في حين نمت حصة ياهو بنسبة خمسة في المائة. وفي الوقت نفسه، انخفض إجمالي حصة جوجل بنحو اثنين بالمائة في نفس الفترة.

في حين أنه من المستحيل إلقاء اللوم على عنصر واحد من المعادلة للطريقة التي تسير بها المد والجزر حاليًا، فمن الواضح أن ميزات Bing الاجتماعية – والتي تحاول Google الآن دمج العديد منها أيضًا – هي على الأقل جزء من معادلة النجاح الخاصة بها. تعمل كل من Microsoft وGoogle على تعزيز لعبتهما في سعيهما لتلبية احتياجات المستهلكين في القرن الحادي والعشرين.

[via Mashable]