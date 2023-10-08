Rewrite this title: خرائط جوجل تعرض صورًا غير لائقة في نيوزيلندا

ستساعدك المقالة التالية: خرائط جوجل تعرض صورًا غير لائقة في نيوزيلندا

تعمل خرائط Google كأكثر من مجرد كتالوج للمواقع؛ إنه يعمل كفهرس للتاريخ. صور الأقمار الصناعية من Google، والتي لا ترى سوى تحديثات نادرة على أساس كل منطقة على حدة، التقطت بالصدفة أحداثًا غريبة ومشهدًا متغيرًا وعناصر مرئية أخرى لن تتمكن من العثور عليها إذا قمت بزيارة المواقع الفعلية المعنية. ولكن ربما يمكن العثور على المجموعة الأكثر غرابة من معالم خرائط جوجل التي اختفت الآن في كلية فيرفيلد بنيوزيلندا، حيث تم التقاط مزحة طلابية بواسطة أقمار جوجل الصناعية.

تضمنت مزحة عام 2009 طالبين (لم يتم ذكر اسمائهما فقط لأنه لم يتم القبض عليهما) يستخدمان قاتل الأعشاب لإنشاء صور في العشب. على وجه التحديد ماذا؟ لماذا، الأعضاء التناسلية الذكرية، بالطبع! هؤلاء كانوا طلاب جامعيين، بعد كل شيء. تم إنشاء ستة أعواد من العشب الميت بأحجام مختلفة، بالإضافة إلى كلمة “Wanker”، خلال عطلة نهاية أسبوع واحدة في شهر مايو من عام 2009. وبينما استجابت سلطات المدرسة بسرعة بقتل كل العشب، كان الأوان قد فات في ذلك الوقت. وكانت جوجل قد التقطت بالفعل صورها للمنطقة.

وقد تنوعت ردود مستخدمي جوجل، ولكن معظمهم وجدوا النكتة مسلية. ومع ذلك، فقد أعرب البعض عن غضبهم، مثل المعلق ديف ديكسون الذي ذكر أن المزحة كانت نتاج “العقول الملتوية لشباب اليوم، الذين نشأوا على نظام غذائي ثقيل من المواد الإباحية المتطرفة”. مستخدم آخر يبدو قلقًا بشأن صور خرائط Google هو أحد الجناة المشتبه بهم في المزحة، والذي تلقى موجة جديدة من التعليقات حول الموضوع – والتي كان يحاول حذفها بشكل محموم. وبهذه الطريقة، تكون هذه القصة بمثابة تحذير لما يمكن أن تفعله ديمومة الويب، حتى للأشياء التي لم يُقصد التقاطها مطلقًا.

من الناحية النظرية، يمكن لشركة Google العودة إلى الصور القديمة أو الاستثمار في الصور الجوية أو بعض التحديثات السريعة الأخرى، لكنها لم ترد بعد على الصور غير اللائقة.

[via The Escapist]