Rewrite this title: عمليات اختطاف القائمة الجغرافية مصدر قلق حقيقي

ستساعدك المقالة التالية: عمليات اختطاف القائمة الجغرافية مصدر قلق حقيقي

حدثت واحدة من أبرز عمليات اختطاف القائمة الجغرافية (المعروفة أيضًا باسم قائمة الشركات المحلية) في نيوزيلندا. أُدين بائع زهور بتهمة الاستيلاء على قوائم الشركات المحلية المنافسة على خرائط Google. أُمرت صاحبة العمل بإكمال 100 ساعة من خدمة المجتمع بعد اكتشاف أنها غيرت قوائم الأعمال التجارية للشركات المنافسة في خرائط Google لتوجيه حركة المرور إلى نشاطها التجاري الخاص.

هذا موقف حقيقي يمكن أن يكون له تأثير على الشركات التي لا تهتم بقوائم أعمالها المحلية. إذا كان نشاطك التجاري يعتمد على السوق الاستهلاكية المحلية لتحقيق إيراداته الأساسية ولم تكن متأكدًا من قوائم الأنشطة التجارية المحلية، فأنت بحاجة إلى الانشغال بسرعة كبيرة.

يتطلب اختطاف القائمة الجغرافية لشركة أخرى أن يكون الخاطف محتالًا، وبالتالي يقع هذا النشاط في نطاق محكمة جنائية مقابل محكمة مدنية. هذا ليس مجرد تسجيل لاسم النطاق، وهو السبب وراء إدانة بائع الزهور في نيوزيلندا.

ولأغراض أمنية، لن نحدد كيف يمكن لمجرم أو منافس إجراء التغييرات وإعادة توجيه أرقام الهواتف وعناوين الويب، ومع ذلك، يرجى التأكد من إمكانية القيام بذلك. وبالمناسبة، لا تعتقد أننا نتحدث فقط عن منافس في منطقتك المحلية. خذ بعين الاعتبار المجرمين من بلدان أخرى حيث شهدنا نشاطًا من قارات مثل أفريقيا وآسيا.

علاوة على ذلك، نظرًا لأن القوائم الجغرافية مجانية للأعمال من مواقع قوائم جغرافية متعددة، فلا يمكنك، بصفتك مالك الشركة، أن تتوقع أن توفر مواقع الويب هذه مستوى عالٍ من الأمان. تعمل هذه المواقع على توفير المعلومات، وليس الأمان. نظرًا لوجود طريقة يمكنك من خلالها ضمان أمنك الخاص، فسوف تحتاج إلى أن تصبح متبنيًا مبكرًا وأن تشارك!

التمهيدي لقائمة الأعمال المحلية

لا تتردد في قراءة مقالاتنا السابقة حول التسويق الجغرافي التي تشرح الصورة الكبيرة لتسويق الأعمال التجارية المحلية من خلال القوائم الجغرافية والتسويق عبر الهاتف المحمول والتسويق الجغرافي الاجتماعي. سنواصل التركيز على القوائم الجغرافية لمناقشاتنا هنا.

قوائم الشركات المحلية هي زوال الصفحات الصفراء التقليدية. إذا لم تكن الصفحات الصفراء التقليدية قد شاهدت نعشها بالفعل وعلى الأقل توقفت عند الباب، فإن قوائم الشركات المحلية المجانية هي المسامير في النعش. بالتأكيد ستجد أنه يمكنك توفير المال في هذا المجال.

تمنح قوائم الأنشطة التجارية المحلية الشركات المحلية القدرة ليس فقط على توفير معلوماتها العامة، ولكن الصور ومقاطع الفيديو والكوبونات والعروض والخصومات والعروض الترويجية على سبيل المثال لا الحصر. بالإضافة إلى ذلك يمكن تحديثها 24 × 7 × 365 24 ساعة في اليوم. ومن المؤكد أن أيًا من هذه ليست سمات الصفحات الصفراء التقليدية.

العملية تتحسن. لا تظهر هذه القوائم فقط على الصفحة الأولى من Google لنتيجة بحث تكون فيها القائمة المحلية مناسبة، ولكنها تظهر على أجهزة الجوال أثناء قيادة المستهلكين المحليين في جميع أنحاء المدينة. أظهرت الدراسات أن هناك زيادة في البحث المحلي والبحث المحلي عبر تطبيقات الهاتف المحمول على الأجهزة المحمولة. لن ندخل في كل هذه التفاصيل هنا، ولكن يمكنك بالتأكيد البحث عن الإحصائيات بنفسك.

فقط في حالة عدم اقتناعك بعد بضرورة الاهتمام بقائمة أعمالك المحلية، فكر في المستهلكين الذين يتجولون في متجرك ويكتبون تعليقات حول تجربتهم أو منتجاتهم أو خدماتهم. إذا لم يعجبهم شيء ما، يمكنهم التغريد أو كتابة مراجعة في أي موقع ويب محلي للقوائم قبل أن يعودوا إلى السيارة.

تعتبر تقييمات المستهلكين هذه مهمة جدًا لأنها تحدد جزئيًا تصنيفك بين مواقع القوائم المحلية الأخرى لبحث الويب (مقابل بحث الهاتف المحمول). كما أنها تتمتع بقيمة هائلة لمحركات البحث، وهذا أحد الأسباب التي دفعت Google إلى الاستحواذ على Yelp مؤخرًا.

أمن قائمة الأعمال المحلية

لذا، دعونا نعود إلى مسألة سرقة قوائم الشركات المحلية. لمنع هذه العملية، فإن الإجراء الأول هو المطالبة ببطاقة بيانات نشاطك التجاري في عدة مواقع إلكترونية للقوائم المحلية. من المؤكد أن Google Local Business Listing سيكون محطتك الأولى، تليها Yahoo، وBing، وLocal.com، وAsk.com، وYelp. ستجد أن هناك العديد من المواقع، وهذه مجرد البداية. لقد حددنا 60 موقعًا إلكترونيًا توفر معلومات القائمة الجغرافية لعامة الناس في أربع فئات (البحث، والمجتمع الاجتماعي، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، و411). هذا لا يشمل أعدادًا لا حصر لها من أدلة الأعمال الموجودة على الويب لسنوات.

يمكن أن تصبح المطالبة بالتحديثات والمراجعات المستمرة لقائمة أعمالك المحلية وتحديثها وإدارتها عملية تستغرق وقتًا طويلاً. قد يتطلب الأمر في مرحلة ما وقتًا أطول من موقع الويب الخاص بك. من المؤكد أن قوائم الأنشطة التجارية المحلية يمكن أن تصبح موقع الويب الخاص بك أيضًا.

نظرًا لوجود مواقع متعددة تحتاج إلى التحديث، فقد تحتاج إلى التفكير في خدمة منخفضة التكلفة ستساعدك في الحفاظ على بطاقة بياناتك المحلية وإدارتها في العديد من مواقع قوائم البيانات المحلية. عندما يتعلق الأمر بالويب، قد تكون Google هي الغوريلا التي يبلغ وزنها 800 رطل، ولكن في مجال التسويق عبر الهاتف المحمول، سيقرر مطور تطبيقات الهاتف المحمول في النهاية قاعدة البيانات التي سيستخدمها. علاوة على ذلك، سيكون المستهلك المحلي هو من يقرر القائمة المحلية التي سيستخدمها لكتابة تقييماته. ولذلك، لكلا السببين، سوف ترغب في إدارة بطاقة بياناتك المحلية في العديد من مواقع قوائم البيانات المحلية.