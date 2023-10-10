Rewrite this title: قم بإنشاء تقرير تقني لأي موقع ويب باستخدام W3Techs

ستساعدك المقالة التالية: قم بإنشاء تقرير تقني لأي موقع ويب باستخدام W3Techs

لقد شاركت ذات مرة أداة على شبكة الإنترنت تسمح بعرض “التقنيات” خلف أي موقع ويب (مثل معلومات الخادم والأدوات وما إلى ذلك). أشارك هذا الأسبوع أداة أخرى مماثلة.

W3Techs هو ملحق صغير لطيف يقوم بإنشاء تقرير تقني لأي موقع ويب. إنه يوفر معلومات أقل مما رأيناه سابقًا من موقع BuildWith، ولكن في كثير من الأحيان يكون التقرير القصير والموجز هو ما نحتاجه حقًا.

أولا، دعونا تثبيته.

قم بتنزيل الامتداد وأعد تشغيل المتصفح.

ما سيحدث بعد ذلك هو في الواقع قضية واسعة الانتشار. بعد إعادة تشغيل المتصفح، لن تجد الإضافة في أي مكان. وذلك لأن FireFox سيخفي أيقونة الأداة افتراضيًا وستحتاج إلى تثبيتها يدويًا:

انقر بزر الماوس الأيمن على شريط أدوات FireFox العلوي وحدد “تخصيص” (أو اذهب:)

ابحث عن أيقونة W3Techs هناك واسحبها إلى أحد أشرطة الأدوات (أيهما تفضل):

الآن، عندما تصل إلى صفحة ويب وترغب في التحقق من العناصر التي تم إنشاؤها بها، انقر فوق الرمز وشاهد (سيتم فتح التقرير في علامة تبويب جديدة):

1. خلفية موقع الويب (مدعوم من Alexa):

الوقت على الانترنت؛

رتبة المرور والجغرافيا:

2. التقنيات يظهر ما يلي:

أنظمة إدارة المحتوى،

لغات البرمجة من جانب الخادم ومن جانب العميل،

مكتبات جافا سكريبت،

لغات الترميز,

ترميز الأحرف,

خوادم الويب,

أنظمة التشغيل،

شبكات الإعلان:

3. بالإضافة إلى ذلك، تحصل على تحذيرات بشأن مشاكل الجودة المحتملة من الجانب.