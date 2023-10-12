Rewrite this title: كيفية تغيير المجال الخاص بك مع الحفاظ على تصنيف محرك البحث الخاص بك

ستساعدك المقالة التالية: كيفية تغيير المجال الخاص بك مع الحفاظ على تصنيف محرك البحث الخاص بك

لقد امتلكت النطاق الخاص بك لفترة طويلة وقد خدمك جيدًا. أما اليوم، فأنت تتطلع إلى توسيع نطاق عملك عبر الإنترنت والنطاق القديم لن يفي بالغرض. أنت بحاجة إلى شيء جديد وجديد ومثير وربما تكون قد قمت بالفعل بتسجيل الاسم المثالي.

هناك مشكلة واحدة فقط.

حصل موقعك القديم على تصنيف جيد في محرك البحث لأفضل كلماتك الرئيسية. لديك الكثير من “عصير الارتباط” لكل من العطاء والاستلام – ولا تريد أن تفقد ذلك.

ضع في اعتبارك أننا لا نقوم فقط بنقل الملفات أو المجلدات هنا – ولكننا ننقل الموقع بأكمله إلى اسم نطاق جديد دون أن يؤثر ذلك على تصنيفك. للقيام بذلك، ستحتاج إلى أداتين – .htaccess وmod_rewrite.

ستعمل النصائح التالية على خادم Linux/Unix الذي يقوم بتشغيل Apache – والذي تستخدمه معظم شركات استضافة الويب. قبل البدء، تحقق من مضيف الويب الخاص بك للتأكد من أنه يدعم وحدة mod_rewrite و.htaccess.

ما هو .htaccess وmod_rewrite؟

.htaccess هو ملف يخبر الخادم بكيفية التعامل مع أشياء معينة مثل الأمان ورسائل الخطأ، والأهم بالنسبة لنا، إعادة التوجيه. تتيح لك الوحدة mod_rewrite “إعادة كتابة” عناوين URL. تتم استضافته على خادم الويب الخاص بك، لذا لن تحتاج إلى تنزيل أو تثبيت أي شيء. هذه هي الطريقة المفضلة لإعادة توجيه موقعك أو صفحاتك إلى اسم النطاق الجديد الخاص بك دون فقدان التصنيف أو الروابط الخلفية القيمة.

للبدء، تأكد من توجيه نطاقك الجديد بشكل صحيح إلى حساب الاستضافة الخاص بك. قم بتحميل ملفاتك من نطاقك القديم إلى النطاق الجديد تمامًا كما ظهرت في النطاق القديم. حان الوقت الآن لإنشاء ملف htaccess الخاص بك. إذا كان لديك بالفعل واحد على خادمك الجديد، قم بتسميته .htaccessBACKUP. ولا تقم بحذفه في حالة احتياجك لاستعادة الإعدادات القديمة لأي سبب من الأسباب.

افتح “المفكرة” بالانتقال إلى “ابدأ” > “الملحقات” > “المفكرة” أو استخدم محرر نصوص بسيطًا آخر من اختيارك. لا تستخدم Microsoft Word أو أي برنامج آخر لمعالجة النصوص – فسوف يضيفون تلقائيًا امتدادًا لاسم الملف مثل .doc – وهو ما لا نريده.

في هذا الملف الجديد، انسخ وألصق ما يلي:

إعادة كتابة المحرك قيد التشغيل

قاعدة إعادة الكتابة ^(.*)$ http://www.yournewdomain.com/$1 [R=301,L]

استبدل “yournewdomain.com” باسم المجال الجديد الفعلي الخاص بك. ثم احفظ الملف باسم:

.htaccess

تأكد من عدم احتوائه على امتداد (مثل .txt) – يمكنك القيام بذلك عن طريق اختيار “جميع الملفات” في القائمة المنسدلة – كما يلي:

بمجرد حفظ الملف، قم بتحميله إلى الدليل الجذر لاسم النطاق القديم الخاص بك. جربه عن طريق كتابة نطاقك القديم في متصفحك. يجب أن يتم توجيهك على الفور إلى الموقع الجديد. سيظل اسم المجال القديم يظهر في شريط العناوين. للتأكد من أنك تتصفح الموقع الجديد وليس القديم، ما عليك سوى النقر بزر الماوس الأيمن على الصورة واختيار “خصائص”. يجب أن يتم عرض عنوان URL الكامل للصورة مع عنوان URL الجديد للموقع.

انها عملت! – ماذا الآن؟

الآن، في كل مرة يزور فيها أحد الأشخاص نطاقك القديم، سينتقل فورًا إلى موقعك الجديد. تذكر أنه عندما تزور محركات البحث صفحتك، فإنها ستلاحظ أنه تمت إعادة توجيهها وستتبع الصفحة الجديدة تمامًا كما فعلت دائمًا مع اسم النطاق السابق الخاص بك. وفي غضون بضعة أسابيع إلى بضعة أشهر، سيتم استبدال اسم النطاق القديم تدريجيًا بأسماء جديدة حيث تقوم محركات البحث بتحديث قواعد بياناتها.

إذا رأيت انخفاضًا في بعض التصنيفات الأولية أو انخفاضًا في حركة المرور، فمن المفترض أن يعود كل ذلك إلى طبيعته في غضون أسابيع قليلة عندما تشق عملية إعادة التوجيه الجديدة طريقها عبر الويب. تأكد من أن أي مواقع ترتبط بك تعرف عنوان URL الجديد الخاص بك إذا كنت ستحذف نطاقك القديم لأن هذه الروابط لن تعمل بعد الآن إذا كان نطاقك القديم لا يشير إلى النطاق الجديد.

حاول استخدام ‎.htaccess وmod_rewrite في المرة التالية التي تريد فيها تغيير نطاقك دون فقدان تصنيفك في محرك البحث. إنها طريقة بسيطة وسهلة الاستخدام لمحركات البحث للحفاظ على كل الشعبية والسمعة التي اكتسبتها!