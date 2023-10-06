Rewrite this title: كيفية “رفع مستوى” جهود النشر التي يبذلها ضيفك

ستساعدك المقالة التالية: كيفية “رفع مستوى” جهود النشر التي يبذلها ضيفك

تبدو دورة الحياة النموذجية لتكتيكات تحسين محركات البحث الأكثر فعالية (ومعظم أساليب التسويق تتبع مسارًا مشابهًا) كما يلي:

يبدأ التكتيك في العمل، ومن النادر نسبيًا أن تقوم الشركات بتنفيذه يتم التعرف عليه من قبل عدد متزايد من مُحسنات محركات البحث ومالكي المواقع ويبدأ الحديث عنه بشكل متكرر يتم تحجيمها وإساءة استخدامها تم إعلان موت التكتيك يستمر هذا التكتيك في العمل (على الرغم من أنه في كثير من الأحيان كنسخة معدلة، وفي كثير من الأحيان مع عوائد أقل إثارة مما كان عليه خلال المرحلة الأولى)

من الواضح أنه إذا استطعت، فمن الجيد أن تكون ضمن المرحلة الأولى من هذه الدورة، ولكن المرحلة الخامسة يمكن أن تحقق عوائد جيدة أيضًا. هناك نوعان من الأسباب الرئيسية لذلك:

الكثير من نفس الأشخاص الذين قرأوا “التكتيك X هو الأسود الجديد” وقفزوا في جميع أنحاء التكتيك سوف يقرأون أيضًا “التكتيك X ميت” ويتوقفون عن القيام بذلك

بمجرد أن يصبح التكتيك مكشوفًا بشكل مفرط ويتم إساءة استخدامه، غالبًا ما يتم استهداف الإصدارات الأكثر فظاعة والأسهل في التنفيذ والنطاق من التكتيك على وجه التحديد بواسطة محركات البحث ويتم تحديدها بواسطة مشرفي المواقع. وهذا يعني أن هذه الإصدارات الأقل جودة والأكثر قابلية للتطوير من التكتيك تفقد فعاليتها

وفي الوقت نفسه، غالبًا ما يكون من الصعب تنفيذ تكرارات التكتيك التي لا تزال فعالة. إن الجمع بين التصور السلبي في مجتمع تحسين محركات البحث / التسويق والعائق المتزايد أمام الدخول للحصول على نتائج من التكتيك يتحد ليعني ذلك (كما كان الحال في الجزء الأول من دورة الحياة) إذا كنت تعمل على التكتيك في الطريقة التي لا تزال فعالة، هناك في الواقع منافسة محدودة.

نظرًا لأن إصدارات التكتيكات الأسهل في التنفيذ تصبح أقل فعالية، فمن الصعب الحصول على الروابط، ولكن الروابط التي تحصل عليها تصبح أكثر قيمة لأن الأشخاص الذين يحصلون على تلك الروابط ذات الجودة المنخفضة يتم استبعادهم من SERPs.

من المحتمل أن ينطبق كل هذا على منشورات الضيف بشكل خاص بمرور الوقت (وقد بدأ بالفعل في ذلك). إذًا، كيف يمكنك البدء في “التزلج إلى حيث تتجه كرة القرص” ووضع نفسك في وضع يسمح لك بإنشاء المزيد من مشاركات الضيوف “لإثبات المستقبل”؟

1. التنقيب بشكل أفضل

إن إجراء “بحث أفضل عن منشورات الضيف” ووضع المحتوى على مدونات أفضل لا يعني أنه يمكنك فقط نشر المشاركات في صحيفة نيويورك تايمز، أو حتى المنشورات الموثوقة مثل Search Engine Journal (على الرغم من أنه يجب عليك البحث عن تلك الأنواع من الفرص حيث يمكنك، بالطبع): يعني تحديد فرص ذات جودة أعلى والتي تقل احتمالية انخفاض قيمتها بمرور الوقت.

تركز تحديثات Google بشكل متزايد على:

مقاييس المشاركة وتجربة المستخدم

محتوى فريد

نص مرساة طبيعي

وبالطبع ستظل الروابط من المجالات الموثوقة مهمة. لذا أثناء قيامك بتقييم جودة المدونة، يمكنك إلقاء نظرة على:

ربط مقاييس الشعبية والسلطة

لا تزال مقاييس الثقة والسلطة القديمة الجيدة مفيدة. على الرغم من أن نظام PageRank لشريط الأدوات أصبح أقل فائدة هنا لأنه لا يتم تحديثه بشكل متكرر، فإن جميع أدوات تحليل الارتباط الرئيسية لديها بعض الوسائل لقياس شعبية الارتباط وسلطته:

وإذا كنت تتطلع إلى تقييم عدد من المواقع في وقت واحد ومقارنة المقاييس، فهناك العديد من الأدوات التي تسمح لك بإدراج قائمة طويلة من عناوين URL والحصول على مقاييس الارتباط ذات الصلة مرة أخرى، مثل:

موزتشيك – هذه أداة قائمة بذاتها وبسيطة حقًا تتيح لك 1000 رابط مجاني شهريًا (ويتم الدفع بعد ذلك). ما عليك سوى إسقاط قائمة عناوين URL الخاصة بك وسيتم إلحاق مقاييس SEO Moz /LinkScape ذات الصلة.

بيانات SEOmoz لمحرّر مستندات Google – هذا جدول بيانات Google Doc مجاني يسمح لك بالتحقق من عدة روابط مرة واحدة وتنسيق بيانات SEO Moz / LinkScape داخل مستند Google.

مدقق الروابط الخلفية بالجملة – هذه هي أداة التحقق من الروابط الخلفية المجمعة الخاصة بـ Majestic SEO.

BuzzStream – كجزء من منصة أكبر لإدارة بناء الروابط، يتيح لك BuzzStream استيراد عدد كبير من المواقع والحصول على مقاييس الارتباط ذات الصلة أيضًا

بشكل عام، تعد هذه وسيلة جيدة للتخلص من المواقع ذات الجودة المنخفضة، ولكنك لا تزال ترغب في استخدام وسائل إضافية لتحديد فرصة النشر عالية الجودة للضيوف.

مقاييس وسائل التواصل الاجتماعي

نقطة البيانات المؤهلة السريعة الأخرى التي يمكنك استخدامها للمساعدة في تصفية الفرص وتحديد أولوياتها هي وجود الموقع على وسائل التواصل الاجتماعي. سيعطي هذا المنشور تضخيمًا وتوزيعًا إضافيًا، وبغض النظر عن الدرجة التي تؤكد بها Google على المشاركات/المقاييس المباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، سيكون لديك المحتوى الخاص بك أمام جماهير أكبر (بما في ذلك الروابط المحتملة)، وسيولد المزيد من الزيارات من المنشور ، وسوف تستفيد من مقاييس المشاركة الإيجابية.

يمكنك إما البدء بقائمة عناوين URL كنتيجة لجولة أولية من التنقيب عن منشورات الضيف، أو يمكنك على وجه التحديد تحديد الأشخاص الذين لديهم عدد أكبر من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي. هناك عدد قليل من الأدوات المختلفة لمهاجمة أي من الطريقتين:

مراجعة يدوية

في كثير من الأحيان، عندما يبدو أن جميع المقاييس متطابقة، قد لا يكون لديك مدونة شرعية “مثبتة للمستقبل” بين يديك – لمجرد أن المدونة تعرض سلطة نطاق قوية، فهذا لا يعني أن المحتوى عالي الجودة ، قد يتعرض الملف الشخصي للارتباط لمخاطر مستقبلية، ويمكن تزييف المتابعين الاجتماعيين، وما إلى ذلك. ما يمكنك الاطلاع عليه هو أشياء مثل:

جودة المحتوى وتركيزه – هل يبدو هذا وكأنه نوع من المدونات “Made for Guest Posting” ذات معايير تحريرية منخفضة وموضوعات بعيدة كل البعد عن التركيز الأساسي للمدونة

بيانات Whois والأرشيف – يمكنك أيضًا التحقق من تاريخ الموقع من خلال النظر في سجلات التسجيل والإصدارات الأقدم من الموقع لمعرفة مدى حداثة موضوع الموقع وما إذا كان قد تغير

يعد ملف تعريف الارتباط الخلفي – Ahrefs مفيدًا جدًا للحصول على بيانات الارتباط الجديدة، والنظر في توزيع نص الرابط الوارد، وتقييم مدى تعرض موقع معين للخطر في المستقبل. يعد Open Site Explorer و Majestic، كما ذكرنا من قبل، مفيدًا هنا أيضًا.

إذا كنت تقوم بنشر ضيف على نطاق واسع وتحتاج إلى مراجعة الكثير من الفرص المختلفة يدويًا في وقت واحد، فإن الأداة الرائعة لتقييم أعداد كبيرة من العملاء المحتملين بسرعة هي BuzzBar الخاص بـ BuzzStream (الذي أطلقوه قبل شهرين)، والذي يمنحك طريقة عرض Stumble Upon-like لقائمة من العملاء المحتملين التي يمكنك النقر عليها بسرعة وإعطاء تصنيف يدوي ممتاز / ممتاز إلى:

إذا كنت لا تنشر ضيفًا على نطاق واسع وتبحث فقط عن عدد قليل من الفرص الرائعة، فقد يكون من الأفضل لك تركيز جهودك على تحديد المدونات الرائعة التي تعرفها بالفعل (أو أعضاء فريقك)، ويمكنك ذلك فكر في التركيز أكثر على الجودة المتكررة

2. توعية أفضل

محررو المدونات غارقون في محاولات التواصل الرهيبة. يجعل الضجيج نشر المحتوى الخاص بك أكثر صعوبة في بعض الحالات، ولكن معظم المنشورات لا تزال متعطشة لمحتوى عالي الجودة يتناسب مع جمهورها، ولا تحتاج إلى صياغة تحفة فنية للحصول على مدونة تفكر في قبول عملك محتوى. بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار عند إجراء التوعية تشمل:

التحقق من القواعد النحوية والإملائية – سيؤدي التخلص من الأخطاء غير الدقيقة إلى إبعادك عن كومة رسائل البريد الإلكتروني التي يتم رفضها بشكل موجز باعتبارها رسائل غير مرغوب فيها وذات جودة منخفضة

تجنب أخطاء النسخ/اللصق الواضحة – وبالمثل، فإن عدم إدراك أن بريدك الإلكتروني سيكون “ذو لونين”، بما في ذلك الاسم الخاطئ للأشخاص، وما إلى ذلك، سيؤدي إلى حدوث ذلك.

لا تكذب/تحريف نفسك وعلاقتك بالمدونة – إذا لم تكن قارئًا متحمسًا للمدونة، فلا تمثل نفسك على هذا النحو. إذا لم تكن خبيرًا في هذا الموضوع، فلا تتظاهر بذلك. سوف يتعرف العديد من المحررين على ذلك، وربما كانوا على استعداد لنشر منشورك إذا كنت أكثر وضوحًا وعرفت نفسك كشخص مهتم بالمساهمة بالمحتوى الذي قد يكون لديه خبرة في مجال ذي صلة، أو فقط لديك بعض الأشياء الجيدة أفكار.

تعال مع موضوعات جيدة وذات صلة – اقضِ بعض الوقت لفهم مدونتهم والموضوعات التي ستكون مناسبة، وقم بتخصيص اختيار الموضوع الخاص بك وفقًا لما يبحثون عنه / ما قد يجده جمهورهم مثيرًا للاهتمام.

قم بالإشارة إلى عملك الخاص – إن تضمين بعض الروابط السريعة للمحتوى عالي الجودة الذي ساهمت به في أماكن أخرى يمنحهم فرصة لرؤية لمحة سريعة، ضمن بريدك الإلكتروني الأولي، أنك قادر على المساهمة بشيء سيجده القراء مثيرًا للاهتمام. حاول أن تجعل هذه الأمثلة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بموضوع المدون قدر الإمكان.

يمكن “تمثيل” أجزاء من هذا إذا كنت تقوم بالكثير من التوعية، ولا يلزم أن تكون جهود التوعية الخاصة بك شكسبير، ولكن القيام بقليل من الاجتهاد والتنظيف في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالتوعية قبل الضغط على إرسال يمكن أن يساعد في يميزك عن رسائل البريد الإلكتروني الأخرى الموجودة في البريد الوارد المزدحم للمدون أو المحرر.

3. محتوى أفضل

إحدى الطرق الرائعة لفتح فرص أفضل لنشر الضيف هي إنشاء محتوى أفضل. سيؤدي هذا إلى تجاوز المحررين في المدونات عالية الجودة بمعايير عالية، وسيفتح لك فرصًا مستقبلية. أفضل طريقة لتحسين جودة المحتوى الخاص بك هي الحصول على مصادر أفضل لإنشاء المحتوى. بعض الأشياء التي يجب مراعاتها هنا:

احصل على خبراء داخليين للمساهمة – حدد الخبراء داخل مؤسستك واطلب منهم تقديم محتوى لمشاركات الضيوف.

توظيف مؤلفين وخبراء خارجيين – يمكن أن يكون توظيف خبراء لديهم متابعين مدمجين أكثر تكلفة قليلاً من توظيف شخص ليس لديه أي خبرة في المجال، ولكنك تدفع أيضًا (إذا قمت بتنظيمه بشكل صحيح) مقابل التوزيع المدمج في شكل وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم. وسائل الإعلام و/أو متابعات المدونة. بعض الطرق الجيدة للتعرف على المؤلفين هي أن ننظر إليها Amazon بالنسبة للمؤلفين المنشورين، استخدم أدوات مثل Topsy وFollowerwonk لتحديد الأشخاص في مجال متخصص ذي حجم كبير Twitter المتابعين، وإلقاء نظرة على المواقع الرئيسية في هذا المجال والتواصل مع الكتاب هناك بشأن المساهمة بالمحتوى مقابل رسوم.

محتوى المصدر من خبراء متعددين – هناك طريقة أخرى للحصول على فرص النشر كضيف وهي طرح سؤال على مجموعة من الخبراء المختلفين – في المثال المرتبط بهذا الموضوع، استفاد جون أبرينا من عدد من الخبراء المختلفين لإنشاء جزء مثير للاهتمام من المحتوى الذي انتهى به الأمر إلى الحصول عليه نشرت على مدونة موثوقة للغاية.

من الأمور المهمة التي يجب ملاحظتها بشأن توظيف الخبراء (وكل هذا “الارتقاء بالمستوى”) بشكل عام: كما ترون في كثير من الحالات، يتطلب الأمر الكثير من العمل (واعتمادًا على النهج الذي تتبعه قد يصبح مكلفًا). لهذا السبب – كما هو الحال مع أي تكتيك – عليك أن تفكر فيما إذا كان “مناسبًا لك”.

ليس بهذه السرعة: هل يستحق كل هذا الجهد حقًا؟

عادة، ولكن ليس دائما.

يتحدث الأشخاص (مثلي) الذين يشاركون في تسويق المحتوى كثيرًا عن مدى روعته كتكتيك ويتحدثون كثيرًا عن تحسين الجودة وزيادة القيمة – من الواضح أنني أؤمن بشدة بفعالية تسويق المحتوى وتحسين محركات البحث نظرًا لأنه جزء مهم من مهنتي، ولكن من المهم ملاحظة (خاصة إذا كنت شركة صغيرة ذات موارد محدودة) في أي مناقشة حول تحسين جودة جهودك:

سيكلف المحتوى عالي الجودة والترويج المزيد من الوقت أو المال أو كليهما، ونتيجة لذلك، قد لا يكون “الارتقاء” بالتكتيك منطقيًا لشركتك.

في كثير من الحالات، قد يتعين عليك تخصيص المزيد من الوقت والمال لتحقيق (أو استعادة) نفس عدد الزيارات والتصنيفات التي حققتها من قبل من خلال اتباع “اختصارات” غير مكلفة نسبيًا. بالنسبة لمعظم الشركات، فإن القليل من التكتيكات المتنافسة ستمنحك مزيجًا من قيادة الفكر، والوعي بالعلامة التجارية، وحركة المرور المباشرة والعملاء المحتملين/المبيعات (من كل من حركة المرور المُحالة وتصنيفات البحث) التي ستوفرها لك عملية نشر الضيف الفعالة وذات القيمة العالية، ولكن قبل أن تقفز إلى العملية لتحسين جهودك، يتعين عليك أن تأخذ في الاعتبار التكلفة الإضافية، وبالنسبة للعديد من الشركات، ستحتاج إلى الموازنة بين منشورات الضيف والتكتيكات و/أو القنوات الأخرى.

الصورة مجاملة من Fanpop.